Herisau lanciert Gemeindeblatt im de Herisauer

Medien Ein jahrelanges Anliegen wird aktuell: Herisau lanciert eigenes Gemeindeblatt im «de Herisauer» Herisau erhält ein eigenes Gemeindeblatt ‒ zumindest vorübergehend. Während zweier Jahre wird im Rahmen eines Pilotprojekts die Kommunikation mit den Einwohnerinnen und Einwohnern über eine Beilage im Monatsmagazin «de Herisauer» geprüft. Ramona Koller 15.06.2022, 18.00 Uhr

Künftig erscheint im «de Herisauer» monatlich eine Beilage der Gemeinde Herisau. Bild: PD

Anders als die meisten Ausserrhoder Gemeinden verfügt Herisau über kein eigenes Mitteilungsblatt. Nun will die Gemeinde mit einer Beilage im Monatsmagazin «de Herisauer» das Potenzial einer eigenen Publikation testen und erste Erfahrungen sammeln. Die Pilotphase dauert zwei Jahre und startet mit der August-Ausgabe. Der Vorschlag zur Zusammenarbeit kam von der Appenzeller Druckerei AG als Verlegerin und Herausgeberin des Magazins.

In der Vergangenheit führte das Thema Gemeindeblatt in Herisau auf politischer Ebene immer wieder zu Diskussionen. 2011 sagte der damalige Herisauer Gemeindepräsident Paul Signer: «Jede Lösung, die die Gemeinde entweder an einer Zeitung beteiligt oder eine Zeitung sogar selber herstellen und vertreiben lässt, bringt angesichts des geringen Mehrnutzens im Vergleich zur aktuellen Situation auf dem Markt ein ungünstiges Verhältnis von Kosten und Leistungen mit sich.»

Die Situation habe sich seither verändert, erklärt der heute amtierende Gemeindepräsident Max Eugster. Die Information der Bevölkerung habe an Bedeutung gewonnen. «Es ist schwierig, mit einem gedruckten Produkt die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Die Medienlandschaft in Herisau hat sich stark verändert», so Eugster. Während die «Appenzeller Zeitung» nur Abonnenten erreicht, wird «de Herisauer» an sämtliche Herisauer Haushaltungen verteilt.

«Alle Zeitungen werden gleich behandelt»

In einem zweijährigen Pilotprojekt stehen der Gemeinde monatlich vier bis acht Seiten für ihre Inhalte zur Verfügung. «Als eine Art Ersatz für ein Gemeindeblatt», erklärt Eugster. Auf diesen Seiten soll die Bevölkerung einen Einblick in die Arbeit und laufende Projekte der Gemeinde erhalten. Der Versand der Medienmitteilung zu aktuellen Themen soll wie bis anhin beibehalten werden.

«Wir werden keinen Einfluss auf die übrigen Seiten des Magazins nehmen. Alle Medien werden gleichbehandelt, was Informationen im Rahmen von Medienmitteilungen oder Auskünften anbelangt», so Eugster. In der Leistungsvereinbarung mit der Verlegerin sei zudem festgehalten, dass die Gemeinde keinen Einfluss auf die übrigen Inhalte des «de Herisauers» nimmt. Für die zweijährige Zusammenarbeit hat der Gemeinderat einen Betrag von 100’000 Franken gesprochen.

In der Pilotphase soll geklärt werden, wie gross das Bedürfnis nach zusätzlicher Information aus der Gemeindeverwaltung in der Bevölkerung ist und wie ein entsprechendes Angebot aussehen könnte. Dies soll unter anderem durch die Befragung von Leserinnen und Lesern geschehen. Die Erkenntnisse fliessen ins Kommunikationskonzept der Gemeinde ein, das vor einer Überarbeitung steht. Sofern sich das Bedürfnis nach einer gemeindeeigenen Publikation erhärtet, fiele der Entscheid über eine dauerhafte Lösung in die Kompetenz des Einwohnerrates.

Redaktionskommission geschaffen

Eugster setzt grosse Hoffnungen in das Projekt:

«‹De Herisauer› könnte neben der Website zu einem wichtigen Teil im Kommunikationskonzept der Gemeinde werden.»

Nur im Internet zu kommunizieren, sei keine Option. «Nicht alle Herisauerinnen und Herisauer sind internetaffin. Und auch sie haben ein Recht auf Informationen», erklärt Eugster. Koordiniert wird die Information durch die Gemeinde von Johannes Wey, dem Kommunikationsverantwortlichen der Gemeinde.

Für die Seiten im de Herisauer erhalte er bei Bedarf redaktionelle Unterstützung aus der Appenzeller Druckerei AG. Gemeindeintern habe man mit Personen aus verschiedenen Ressorts eine kleine Kommission geschaffen. Ob es für die Umsetzung der Kommunikation künftig mehr Stellenprozent sind, werde sich ebenfalls mit der Überarbeitung des Kommunikationskonzepts in den nächsten zwei Jahren zeigen, so Eugster.

Neu drei amtliche Publikationsorgane

Unabhängig von der Leistungsvereinbarung hat der Gemeinderat den Beschluss über das amtliche Publikationsorgan an die Praxis der letzten Jahre angepasst. Neu werden drei Publikationsorgane bezeichnet: Die Gemeindewebsite, «de Herisauer» und die «Appenzeller Zeitung». Letztere war bislang formal als einziges Publikationsorgan festgelegt.

Tatsächlich erschienen amtliche Publikationen, welche keine Frist auslösen – namentlich die Handänderungen – aber im «de Herisauer». Wie bisher erscheinen auch künftig sämtliche amtlichen Publikationen auf der Gemeindewebsite unter www.herisau.ch/aktuellesinformationen und können mit einem Benutzerkonto unter www.herisau.ch/newsletter als Newsletter abonniert werden.