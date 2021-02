MATURAARBEIT Menschliche Emotionen sind nicht für alle einfach zu identifizieren – ein Maturand der Kantonsschule Trogen hat die Lösung Der 18-jährige Pascal Hollenstein hat seine Maturaarbeit für die Kantonsschule Trogen in Appenzell Ausserrhoden über die Schaffung eines Neuronalen Netzwerks geschrieben. Das Ziel ist, menschliche Emotionen zu identifizieren. Mit dem Programm könnte einigen Leuten das Leben vereinfacht werden. Rosa Schmitz 15.02.2021, 12.00 Uhr

Knapp 100 Lernende der Kantonsschule Trogen präsentierten am Wochenende ihre Maturaarbeiten. Bild: Hanspeter Schiess

Pascal Hollenstein kann endlich tief ausatmen. Der 18-Jährige steht kurz vor seinem Schulabschluss. Am Freitagabend präsentierten er und 97 andere Lernende der Kantonsschule Trogen in Appenzell Ausserrhoden ihre Maturaarbeit. Das Thema seines auf Englisch geschriebenen Aufsatzes: «The Creation of a Convolutional Neural Network with the Purpose of Identifying Human Emotions». Übersetzt: Die Schaffung eines Neuronalen Netzwerks mit dem Ziel, menschliche Emotionen zu identifizieren.

Ein anspruchsvolles Thema – die künstliche Intelligenz. Aber eines, das Hollenstein schon immer interessiert hat.

«Ich strebe eine Karriere in der Tech-Industrie an und habe bereits in einem jungen Alter angefangen zu programmieren – mit zirka 10.»

Sein Götti schenkte ihm damals das Buch: «Computer Coding for Kids». Er lernte schnell ein paar rudimentäre Tricks. Und schliesslich richtige Coding-Sprachen. Python zuerst. «Sie ist sozusagen meine ‹Coding-Muttersprache›», erklärt Hollenstein. Der Maturand kennt sich mittlerweile aber auch einigermassen mit Java, C and C++ aus. «Unter anderem», vermerkt er.

Programm kann zwischen acht Emotionen unterscheiden

Die Idee für seine Maturaarbeit bekam Hollenstein beim Fernsehen. «Ich war dabei eine Folge der Serie ‹Big Bang Theory› zu schauen, als mir der Gedanke kam, dass es nichts gibt, das Menschen wie Charakter Sheldon, der Aspergers hat und nur mit grosser Schwierigkeit Emotionen erkennen kann, hilft», erklärt er. Also machte er sich daran, ein Programm zu entwickeln, das verschiedene Emotionen anhand des Gesichtsausdrucks einer Person erkennt. Insgesamt kann das Programm nun zwischen acht unterscheiden: Neutral, Happy (Glücklich), Sad (Traurig), Angry (Wütend), Contempt (Verachtungsvoll), Surprised (Überrascht), Scared (Beängstigt) und Disgusted (Geekelt), zu einer Erfolgsquote von 84 Prozent.

Hollensteins Arbeit verlangte ein paar 100 Stunden Anstrengung, sagt er. Zum grössten Teil war der Maturand dabei auf sich allein gestellt – auch wenn ihm Lehrer hier und da Unterstützung boten. Er studierte sich in das Thema ein, lass sich durch Artikel und Bücher und programmierte das Erkennungssystem von Grund auf. Das Endresultat ist beeindruckend. Aber, sagt Hollenstein:

«Es gibt immer Raum für Verbesserung.»

Die Maturaarbeit hat Potenzial

Auf gewisse Emotionen ist das Programm noch nicht ausreichend trainiert. So erkennt es beispielsweise nicht immer, ob jemand jetzt «surprised» oder «scared» ist. Dafür müsste man dem Programm mehr Daten zur Verfügung stellen, erklärt Hollenstein.

«Aber es hat Potenzial, glaube ich.»

Der 18-Jährige könne sich gut vorstellen, dass man sein Programm im Alltag nützen könne. Zum Beispiel: Als Software in Google-Brillen. Er selber hat einfach noch nicht die nötige Geschicklichkeit, um so ein solches Unterfangen umzusetzen.

Für den Maturanden geht es nach seinem Schulabschluss erstmal ins Militär. Dort hofft Hollenstein, sich nach ein oder zwei Wochen für das Cyber Defence Team bewerben zu können. Es ist im Bereich Verteidigung für Aktionsplanung, Lageverfolgung, Ereignisbewältigung und Ausbildung der Mitarbeitenden und AdA im Cyber-Raum verantwortlich. «Ich bin mir nicht ganz sicher, nach welchen Kriterien sie suchen werden», sagt Hollenstein, «aber hoffentlich läuft die Bewerbung gut». Die Arbeit wäre ein hervorragendes Sprungbrett in ein Informatikstudium.