Neues Weingut in Wienacht: Vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit

Lutzenberg In Wienacht entsteht ein «Leuchtturm» für die Weinproduktion im Appenzeller Vorderland Resistente Rebsorten setzen sich auch hierzulande immer mehr durch. Sie ermöglichen einen umweltfreundlichen Weinbau. Rolf und Jens Junkert gehen noch einen Schritt weiter: Sie bauen ein modernes Weingut, das vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit ist. Karin Erni 03.02.2022

Fast zuoberst im Dorf entsteht das Betriebsgebäude der Weinwerk Wienacht AG. Bild: Karin Erni

Das Appenzeller Vorderland mit seinen steilen Sandsteinflanken und den vielen Föhntagen war während Jahrhunderten ein Weinanbaugebiet. Doch um 1900 verursachte die eingeschleppte Reblaus grossen Schaden und in der Folge wurden viele Rebberge aufgegeben. Einige davon werden heute wieder erfolgreich genutzt. Die Rebfläche in Ausserrhoden beträgt aktuell knapp fünf Hektar, die Tendenz ist steigend.

Energieautarker Weinbaubetrieb

Önologe Jens Junkert. Bild: PD

Neu ins hiesige Weingeschäft steigt Jens Junkert zusammen mit seinem Vater Rolf aus Wienacht ein. Sie haben im Unteren Kapf in Wienacht ein Grundstück gekauft, auf dem sie ein modernes Weingut erstellen. «Es wird ein Leuchtturm-Projekt in Bezug auf die Nutzung von selbst erzeugter Energie», sagt Rolf Junkert. Der Strom für den Eigenbedarf und für weitere drei bis vier Haushalte wird mittels Fotovoltaik auf dem Dach produziert.

Eine Wärmepumpe heizt die Räumlichkeiten und erzeugt das benötigte Heisswasser. Das Regenwasser wird in einem Tank gesammelt und zur Reinigung von Geräten und für die Spülung der Toiletten verwendet. «Mit dieser Technik wird das Gebäude komplett unabhängig von Energie aus fossilen Brennstoffen», freuen sich die beiden, die zur Realisierung des Vorhabens die Firma WeinWerk Wienacht AG gegründet haben. Die offizielle Eröffnung des Betriebs ist auf Mai 2023 geplant.

Kühler Keller im Sandsteinfelsen

Das Betriebsgebäude, für das derzeit der Aushub erfolgt, wird dreigeschossig. «Wir passen den Bau optimal an die Arbeitsabläufe an. Die beiden unteren Stockwerke werden in Massivbauweise erstellt. Zuunterst erfolgt die Anlieferung der Trauben und hier soll bereits in diesem Herbst der erste eigene Wein gekeltert werden. Ein Kühlraum ermöglicht, das Traubengut vor der Verarbeitung zu kühlen oder gar einzutrocknen und somit zu konzentrieren. In den Tiefen des jahrtausendealten Sandsteinfelsens finden die Weine später einen natürlich klimatisierten Lagerraum.

Im ersten Stock werden Weintanks und Holzfässer zur Reifung der unterschiedlichen Weine stehen. Auf der obersten Etage wird der Wohnteil in nachhaltiger Holzelementbauweise erstellt. Die Aussicht ins Rheintal und über den Bodensee ist von hier oben prächtig. «Nach langer und intensiver Suche haben wir im Vorderland kein geeignetes Gewerbebauland kaufen können und kamen dann auf dieses Grundstück am Unteren Kapf», erklärt Rolf Junkert.

Trauben aus St.Gallen und Ausserrhoden

Für die Weinproduktion zuständig sein wird Jens Junkert. Er hat nach der Matura in Trogen die Fachhochschule für Önologie im waadtländischen Changins absolviert und auf Weingütern in Neuseeland, Österreich und Frankreich Erfahrung gesammelt. Danach war er für mehrere Jahre in zwei Betrieben in der Ostschweiz tätig. Als Önologe hat er diverse Preise gewonnen.

Seit Anfang dieses Jahres ist Jens Junkert Pächter zweier Rebberge, die der Ortsgemeinde St.Margrethen gehören. Die Reben befinden sich zum grösseren Teil im Ortsteil Romenschwanden und unterhalb der Burgruine Grimmenstein. Jens Junkert plant, die Rebanlagen zu modernisieren und kontinuierlich mit innovativen Sorten neu zu bestocken. Diese sollen im hiesigen Klima mit stark reduziertem Pflanzenschutz qualitativ gute Erträge erzielen.

Nebst den Trauben aus dem St.Gallischen sollen im neuen Weingut in Wienacht auch bald schon eigene Trauben aus dem Appenzeller Vorderland verarbeitet werden. Auch dabei handelt es sich um neue, resistente Sorten, die einen naturnahen Weinbau ermöglichen. Mehr über ihr ungewöhnliches Projekt wollen sich die beiden Ausserrhoder Weinbauakteure im Moment noch nicht entlocken lassen.

Warum pilzwiderstandsfähige (PIWI) Sorten? Im Weinbau werden erhebliche Mengen an Pflanzenschutzmitteln gegen Mehltaupilze ausgebracht, um einen möglichen Pilzbefall zu unterbinden und die Ernte zu sichern. Laut Analysen des statistischen Amtes der EU ist der Pflanzenschutzmittel-Einsatz pro Hektar und Jahr im Weinbau mit Abstand der grösste im Vergleich zu allen anderen landwirtschaftlichen Produkten, die in der EU produziert werden. PIWI-Reben weisen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten auf und ermöglichen eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und schonen so die Umwelt. Die neuen Sorten entstehen durch Züchtung und Selektion, Gentechnische Methoden sind ausgeschlossen. (pd)

