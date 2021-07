Appenzeller Wurzeln des Swisscompräsidenten Michael Rechsteiner

Loosli-Nachfolger Erfolgreicher Enkel eines Herisauer Bäckers: Der Swisscom-Präsident Michael Rechsteiner hat Appenzeller Wurzeln Michael Rechsteiner ist seit März 2021 Verwaltungsratspräsident der Swisscom. Der studierte Maschinenbauer hat Appenzeller Wurzeln. Seine Familie stammt ursprünglich aus Gonten und siedelte später nach Herisau um. Markus Fässler 24.07.2021, 05.00 Uhr

Michael Rechsteiner, Verwaltungsratspräsident der Swisscom.

Als Kind stiess sich Michael Rechsteiner oft den Kopf – und zwar an Türrahmen und Querbalken im Haus seines Grossvaters in Herisau. Geschadet hat ihm das glücklicherweise nicht: Heute ist der 58-Jährige Verwaltungsratspräsident der Swisscom.

Sein Grossvater sei ein typischer Appenzeller gewesen, ein kleiner Mann, immer mit einem «Krummen» im Mund, erzählt Rechsteiner, während er am grossen Tisch in seinem Büro im Businesscenter der Swisscom in Zürich sitzt. Rechsteiner selbst erfüllt – zumindest was die Körpergrösse betrifft – dieses Appenzeller Klischee nicht. Er ist durchaus gross gewachsen.

Fokussieren früh gelernt

Andere Appenzeller Eigenschaften hat Rechsteiner sehr wohl. So ist er etwa jemand, der nicht die grosse Bühne sucht und seine Arbeit lieber im Hintergrund erledigt. Viel ist über Rechsteiner nämlich nicht bekannt. Das erstaunt, war er doch jahrelang unter anderem CEO und Leiter des globalen Servicegeschäftes bei Alstom Power und später nach der Übernahme durch General Electric CEO von GE Gas Power Europe. Rechsteiner bezeichnet sich selbst auch als bodenständig und extrem fokussiert. Er sagt:

«Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen, es herrschte ständig ein gesunder, kompetitiver Konflikt zu Hause. Da lernt man, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Für Schnickschnack bleibt keine Zeit.»

Viel unterwegs

Rechsteiner selbst ist in Zürich geboren und im Zürcher Unterland aufgewachsen. Sein Vater stammt ursprünglich aus Gonten, die Familie siedelte während dessen Kindheit nach Herisau über. «Für mich sind das auf einer Landkarte wenige Zentimeter, für die Familie damals aber sicherlich eine spezielle Zeit.»

Rechsteiner erinnert sich an die früheren Besuche in Herisau. Alle zwei Wochen ging es mit der ganzen Familie zum Grossvater, der im Ausserrhoder Hauptort eine Bäckerei führte. Heute sei er mehrheitlich als Tourist im Appenzellerland unterwegs. Immer wieder gebe es dort auch Treffen mit seinen Cousinen und Cousins, sagt der studierte Maschinenbauer, der nach der ETH bei der damaligen ABB Kraftwerk AG einstieg.

Im Auftrag von ABB war er dann mehrheitlich in anderen Teilen der Welt unterwegs und verbrachte viel Zeit im Ausland, um Projekte zu betreuen. Fünf Jahre lang lebte die Familie Rechsteiner zudem in Malaysia. «Als Maschinenbauer im Bereich des thermischen Kraftwerkbaus sind nun mal alle Projekte im Ausland», so der Vater von drei Kindern. Vor Ort betreute er während des Baus etwa die Lieferanten, beobachtete den Baufortschritt und war dann bei der Inbetriebnahme des Kraftwerks dabei.

Über 30 Jahre lang war er unter verschiedenen Arbeitgebern im gleichen Umfeld tätig. An die Übernahme der Alstom durch General Electric im Jahr 2015 denkt er mit gemischten Gefühlen zurück. Viele Kollegen verliessen das Unternehmen aus freien Stücken, da die Kulturen doch sehr unterschiedlich waren. Rechsteiner blieb.

«Ich war damals verantwortlich für weltweit 15'000 Mitarbeitende. Ich sah es als meine Pflicht, die Integration von Alstom in General Electric so verträglich und so gut wie möglich für alle durchzuführen. Heute bin ich froh, dass ich geblieben bin. Eigentlich wollte ich auch gar nicht weg, da ich nach wie vor sehr viel Freude an meiner Arbeit hatte.»

Das Nonplusultra

Doch dann kam das Jahr 2018. Ein Headhunter kontaktierte ihn. Für einen Mann in seiner Position nichts Ungewöhnliches. Er sei aber nie empfänglich für solche Angebote gewesen. Aber der Headhunter war nicht alleine, sondern mit dem damaligen Swisscom-Verwaltungsratspräsidenten Hansueli Loosli, unterwegs. Sie wollten Rechsteiner in den Verwaltungsrat des Telekommunikations- und IT-Unternehmens holen. Für Rechsteiner war klar: Diese Anfrage muss er genau prüfen.

An der Generalversammlung 2019 wurde er schliesslich in den Verwaltungsrat gewählt. «Es war der perfekte Zeitpunkt. Ich wollte meine Erfahrungen nicht mehr nur operativ, sondern auch strategisch einbringen.»

Nur zwei Jahre später trat er die Nachfolge von Loosli als Präsident an. Für Rechsteiner das Nonplusultra seiner Karriere. «Mir kam zugute, dass ein Generalist gesucht wurde. Denn ich war weder Telekom- noch IT-Spezialist.»

Stolz auf die neue «Familie»

Jetzt steht der Generalist 19'000 Mitarbeitenden vor und ist derzeit immer noch daran, das Unternehmen kennen zu lernen. «Ich bin sehr neugierig und lese Berichte, stöbere im Intranet und studiere Businessreports. Und ich will Kontakte mit den Mitarbeitenden knüpfen und Diskussionen führen.» Einer der Gründe, wieso Rechsteiner wenn möglich in Bern oder Zürich ins Büro geht, anstatt im Homeoffice zu arbeiten. Von seiner neuen «Familie», wie er die Swisscom bezeichnet, spricht er nur in den höchsten Tönen und braucht dafür Worte wie offene Kultur, hierarchielos, Leistungs- und Hilfsbereitschaft und Stolz.

Das klingt stark nach den üblichen PR-Phrasen, aber ihm kauft man sie irgendwie ab. Denn leere Worthülsen wären ja nichts anderes als Schnickschnack.