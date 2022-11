Der SC Herisau darf zuhause jubeln

Lokalsport Erster Heimsieg seit dem 29. Januar: Der SC Herisau darf zu Hause jubeln Für die 1.-Liga-Mannschaft SC Herisau schliesst sich nach fast zehn Monaten ein Kreis. Er besiegt die Thurgauer Pikes 6:3. Lukas Pfiffner 13.11.2022, 12.00 Uhr

Passgeber Isaiyah Hug (rechts) und Torschütze Dario Gartmann bejubeln den dritten Herisauer Treffer. Bild: Lukas Pfiffner

Diesmal gab es beim SC Herisau nach einem Heimspiel gute Laune – etwas Seltenes in der jüngsten Vergangenheit. Als Verteidiger Isaiyah Hug im Anschluss an die Partie gegen die Pikes die Entstehung des dritten Tores schilderte, sprach der vorbeispazierende Jordan Pfennich dazwischen: «Hug hat hinten Augen.» Was zwar nicht ganz der Wahrheit entsprechen mag, aber die Besonderheit des Treffers unterstrich.

Hug war in jener 27. Minute weit hinten gestartet, stiess auf der rechten Seite vor. «Dann habe ich von der Bank einen Zuruf gehört, dass links noch ein Kollege mitläuft. So musste ich nicht einmal dorthin schauen.» Der Puck kam «blind» und präzis auf Dario Gartmann, der am entfernten Pfosten das 3:1 erzielte.

Erster Heimsieg seit dem 29. Januar

«Endlich haben wir wenigstens einige der Chancen genützt», freute sich der 21-jährige Thurgauer mit jamaikanischen Wurzeln, der seine ersten Spiele in der 1. Liga zwischen 2019 und 2021 bei den Pikes absolviert hatte. Erst im sechsten von elf Heimspielen der Qualifikation konnte der SC Herisau nun wieder einmal jubeln. Saisonübergreifend waren es sogar acht Partien im Sportzentrum ohne Sieg. Am 29. Januar gewann Herisau in der ersten Runde nach dem coronabedingten Saisonunterbruch gegen die Pikes 4:0, es folgten Heimniederlagen gegen Wil und zweimal Frauenfeld im Playoff-Viertelfinal.

Nun hat sich vor 321 Zuschauern der Kreis gegen die Pikes geschlossen. Man habe schon noch den einen oder anderen Aussetzer gehabt, meinte Hug. «Aber wir haben solidarisch gekämpft, hart gearbeitet und den Sieg verdient.» Im dritten Abschnitt trug er mit couragiertem Auftreten in Unterzahl dazu bei, dass die Führung behauptet werden konnte.

Eine seltene Überzahl-Ausbeute

«Im Powerplay komme ich noch weniger zum Zug, vielleicht kann ich mich da auch einmal aufdrängen.» Ohne Hug hatte das Überzahlspiel am Samstag eine besondere Geschichte: Herisau verzeichnete nämlich als seltenes Kunststück eine hundertprozentige Erfolgsquote. Abwehrspieler hatten entscheidenden Anteil. Eine einzige Strafe wurde gegen die Pikes wegen eines nicht korrekten Wechsels in der 12. Minute gepfiffen.

Ein ganzer Herisauer Fünferblock unterstützt in dieser Szene Torhüter Michael Ströbel. Bild: Lukas Pfiffner

In der ersten Phase war Abwehrspieler Joel Bohlhalder zentral vor dem Pikes-Torhüter positioniert, in der zweiten Verteidigerkollege Marco Stierli. Und dieser lenkte Jordan Pfennichs Schuss zum 2:1 ab. Pfennich zeigte, warum er einst in Basel, Chur sowie Feldkirch und im Sommer 2016 probeweise sogar beim HC Davos gespielt hat. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz hatte einen dominanten Auftritt, traf auf schöne Weise zum 4:2 (44.) und nahm mit seinem Schuss ins leere Tor zum 6:3 (59 Sekunden vor der Sirene) die letzten Hoffnungen aus den Reihen der Pikes.

In der Einsamkeit ab ins Tor

Für das erste Herisauer Tor zum 1:1 in der 9. Minute war James Bommeli via Metall verantwortlich, für das «einsamste» Tor Dario Eigenmann zum 5:3. In der 54. Minute stiess er links alleine vor – mangels mitlaufenden Kollegen entschied er sich zum Abschluss und wuchtete die Scheibe sehenswert in die entfernte hohe Ecke. Mit Marco Koller und Roman Popp blieben zwei Routiniers ohne Spuren auf dem Matchblatt, sie verzeichneten aber mehr Wirkung als manchmal in diesem Herbst. Und Torhüter Michael Ströbel liess zwar den Puck beim 0:1 und beim 4:3 unglücklich passieren, durfte aber mit Paraden in den letzten Minuten einigen Anteil am Sieg für sich beanspruchen.

Nach dem zweiten Sieg in Folge gehe man mit Selbstvertrauen ins nächste Spiel bei Rheintal. «Dies hilft, die individuellen Stärken zur Geltung zu bringen», sagte Isaiyah Hug. Nach Herisaus 7:2-Erfolg in Burgdorf eine Woche zuvor, den Hug wegen Krankheit verpasst hatte, war dort der Trainer gewechselt worden. Auch bei den Pikes, wo mit Christian Strasser ein ehemaliger Herisauer Coach an der Bande steht, sind die Resultate nicht auf der Höhe der Erwartungen. Die Oberthurgauer (11.) liegen nun sechs Punkte hinter Herisau (9.) und haben nur das bescheidene Interlaken hinter sich.