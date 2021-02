Lockdown-Folgen «Viele Existenzen stehen auf dem Spiel»: Der Innerrhoder Mode-Unternehmer Milo Goldener warnt vor einer Verlängerung des Lockdowns für Geschäfte Mit seiner Kampagne «Lasst uns öffnen» macht Milo Goldener, Verbandspräsident von «Textilschweiz» und Senior-Chef der Goldener Mode AG mit Sitz in Appenzell, auf die fatalen Folgen des Lockdowns für den Detailhandel aufmerksam. Die Aktion soll sowohl den Bundesrat als auch die Gesellschaft aufrütteln und eine Verlängerung des Lockdowns verhindern. Lilli Schreiber 17.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Protest auf Social Media – Mitarbeitende der Goldener Mode AG mit Plakaten der Kampagne «Lasst uns öffnen» vor dem Modehaus Goldener in Appenzell. Bild: PD

Es ist ruhig im Modehaus Goldener an der Hauptgasse in Appenzell, einer der achtzehn Filialen der Goldener Mode AG, die zwischen Appenzell und Zürich verstreut sind. Der Eingang ist mit einem Tisch versperrt. Nur noch ein Abholdienst für Bestellungen ist gerade möglich. «Jetzt müssen wir unbedingt aufmachen können», sagt Milo Goldener, der den Dachverband des Schweizer Textilhandels das dritte Jahr in Folge präsidiert und obendrein Senior-Chef der Goldener Mode AG ist. Goldener ist überzeugt:

«Eine Verlängerung des Lockdowns werden viele Unternehmen nicht überstehen.»

Milo Goldener, Innerrhoder Unternehmer und Präsident des Dachverbands des Schweizerischen Textildetailhandels. Bild: PD

Das allgemeine Bedrängnis, in welches der Detailhandel gerade durch die landesweiten Geschäftsschliessungen gebracht wird, ist laut Goldener nicht mehr länger zu verkraften. Deshalb fordert der 60-Jährige in seinem offenen Brief an den Bundesrat eine Wiederöffnung der Läden ab dem 1. März.

«Der März ist in der Frühlingssaison der wichtigste und verkaufsstärkste Monat für den Detailhandel. Das ist branchenübergreifend so», sagt Goldener. Im Frühling wolle man die Winterkleidung hinter sich lassen und etwas Neues kaufen. Der Saisonumbruch, der jeweils von Januar bis Februar geht, ist mit Beginn des Monat März abgeschlossen und der eigentliche Frühlingsverkauf beginnt.

Daher ist es für den Unternehmer nicht nachvollziehbar, dass der Bundesrat den Lockdown noch in die Länge ziehen will. So betont Goldener in seinem offenen Brief auch, dass im Detailhandel keine Ansteckungen bekannt seien. Die Schutzkonzepte seien solide und hätten sich bewährt. Selbst Mitarbeitende, die sich im privaten Umfeld angesteckt haben, hätten den Virus in den Geschäften nicht auf Kunden und Mitarbeitende übertragen.

Keine Abfederung für Warenkosten

Im Gegensatz zu anderen Branchen fallen im Detailhandel trotz geschlossener Läden stets hohe Waren- und Bezugskosten an. Denn auch wenn es zu keinem Umsatz kommt, wird die rund vier bis sechs Monate im Voraus bestellte Kollektion trotzdem geliefert. Es bestehen somit laufende Kosten, die durch den fehlenden Umsatz nur schwer zu begleichen sind.

Für Warenkosten bekämen die Detailhändler keine Entschädigung, sagt Goldener. «Die Härtefallzahlungen reichen knapp, um die Mieten zu zahlen. Für die Personalkosten bekommen die Unternehmen eine Kurzarbeitsentschädigung, jedoch keine Unterstützung für die Warenkosten, die in unserer Branche besonders ins Gewicht fallen.» Goldener sagt:

«Der Detailhandel muss wieder aufmachen dürfen, denn je länger es geht, desto mehr fehlt der Branche die Liquidität.»

Eine erfolgreiche Kampagne

Das Plakat der Kampagne, wie es auf Instagram und Co. tausendfach geteilt wurde. Bild: PD

Der Verband Textilschweiz will nicht länger abwarten und ging deshalb vergangene Woche mit der Kampagne «Lasst uns öffnen» in die Offensive. Milo Goldener, Initiator der Kampagne, steht sowohl als Präsident von Textilschweiz als auch als Unternehmer hinter der Kampagne und erzählt stolz vom Erfolg der Aktion: Die Kampagne wurde von einer halben Million Menschen unterstützt –darunter Agenturen, Lieferanten, Detailhändler, Webereien und Produzenten. «Die ganze textile Wertschöpfungskette hat die Kampagne unterstützt», sagt Goldener.

Die meiste Unterstützung für die Kampagne hat der Verband Textilschweiz dabei von den Mitarbeitenden der einzelnen Detailhandelsgeschäfte bekommen. Gestartet und verbreitet wurde die Kampagne über Facebook, Instagram und Whatsapp.

Geteilt wurden die Beiträge unter anderem auch von kantonalen Gewerbeverbänden, Parteien und Politikern. «Viele Politiker sind froh, dass die Kampagne gestartet wurde, denn auch sie sind der Meinung, dass nun etwas getan werden muss», sagt der 60-Jährige, der es als klaren Fehler ansieht, dass die Läden überhaupt geschlossen wurden. Ziel der Kampagne war es laut Goldener, Druck auf den Bundesrat auszuüben und sowohl den Blick der Regierung als auch den der Gesellschaft für die Notsituation der Detailhändler zu schärfen.



Mitarbeitende unterstützen die Kampagne, wie hier vor dem Mode Huber, einer Filiale in Herisau. Bild: PD

Überwiegend positive Stimmen

Die Kampagne habe zwar auch negative Reaktionen ausgelöst. «Es gab ein paar Kommentare wie ‹Gesundheit geht vor› unter den Posts», sagt Goldener. Aber diese wenigen negativen Stimmen seien von einer Mehrheit an Unterstützern überschattet worden. «Es gab sogar einen ‹Shitstorm› für Kritiker der Kampagne.»

Dabei möchte Goldener jedoch klarstellen, dass mit einer Wiederöffnung der Geschäfte das Schutzkonzept keinesfalls tangiert werden solle. Es gehe lediglich darum, den Lockdown für die Geschäfte nicht zu verlängern, um ein coronakonformes Einkaufen wieder möglich zu machen und so die Detailhändler vor dem Konkurs zu retten.

Abgerundet mit einer Medienkonferenz

Ursprünglich war die «Lasst uns öffnen»-Kampagne, deren Titel eine konkrete Forderung zu Grunde liegt, für die Tage Donnerstag bis Samstag letzter Woche geplant. Die Ausdehnung der Kampagne auf die Tage Montag und Dienstag dieser Woche, mit einer abschliessenden digitalen Medienkonferenz, war anfänglich nicht geplant gewesen: «Als wir bemerkten, was für einen Riesenanklang diese Aktion fand, verlängerten wir die Laufzeit um zwei weitere Tage», sagt der Initiator der Kampagne.

Organisiert wurde die Medienkonferenz, die gestern um 11 Uhr stattfand, vom Schweizerischen Gewerbeverband. Referenten waren neben Milo Goldener, Präsident «Textischweiz», der Vizepräsident des Schweizerischen Verbands für Fitness- und Gesundheit, der Präsident von «Auto-Schweiz» sowie der Präsident des Verbands für Sportfachhandel.

Nun gilt es, die Entscheidung des Bundesrates vom 24. Februar abzuwarten. «Wir hoffen einfach darauf, dass der Bund zu unseren Gunsten entscheidet», sagt Goldener. Sollte der Bundesrat allerdings nicht einlenken und den Lockdown verlängern, gibt es für den Präsidenten des Verbands Textilschweiz weitere Optionen. Der Protest ginge dann auf jeden Fall weiter, sagt er. So viel stehe fest.