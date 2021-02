Lockdown-Endspurt Wenn Bücher in der Metzgerei zum Abholen bereit stehen: Das Appenzeller Gewerbe hält in der Krise zusammen Im Bücherladen in Appenzell liegen Bestellungen nicht nur im Geschäft an der Hauptgasse zum Abholen bereit. Aktuell ist diese besondere Abholaktion an sieben der sogenannten «Bücherstationen» in und um Appenzell möglich. Dafür arbeitet der Bücherladen unter anderem mit Lebensmittelläden, Bäckereien, einem Kafi und sogar einer Metzgerei zusammen. Lilli Schreiber 24.02.2021, 15.00 Uhr

Carol Forster, Buchhändlerin und Inhaberin des Bücherladens in Appenzell. Bild: PD

Schon vor dem coronabedingten Lockdown habe man das Konzept der Bücherstationen sehr geschätzt, erklärt Buchhändlerin und Inhaberin des Bücherladens in Appenzell, Carol Forster. Die Möglichkeit, die bestellten Bücher nicht im Bücherladen an der Hauptgasse in Appenzell abzuholen, sondern an einer der insgesamt sechs sogenannten «Bücherstationen», besteht seit 2018. Zweimal wöchentlich beliefert der Bücherladen seither seine Bücherstationen in Bühler, Heiden, Oberegg, Rehetobel, Teufen und Trogen mit Bestellungen seiner Kunden.

Dazu arbeitet der Bücherladen Appenzell mit Lebensmitteldetaillisten wie dem Naturladen Bionat in Heiden oder dem Volg in Rehetobel zusammen. Auch Kafis und Restaurants wie das Kafi 55 in Bühler oder das Gasthaus Schäfli in Trogen unterstützen das Konzept, indem sie die Buchbestellungen in ihren Räumlichkeiten zur Abholung bereitstellen. Schliesslich sind auch zwei Bäckereien mit dabei. In Oberegg lassen sich Buchbestellungen in der Feinbäckerei Bischofberger und in Teufen in der Bäckerei Böhli abholen. Auch besteht die Möglichkeit, sich die Bücher nach Hause in den Milchkasten liefern zu lassen.

Die «Bücherstation» vor dem Gasthaus Schäfli in Trogen. Bild: PD

Neue Bücherstation wegen Lockdown

Zu Beginn des noch andauernden Lockdowns wurde das Konzept der Bücherstationen temporär erweitert. Die siebte Station befindet sich in der Metzgerei Fässler und bildet somit einen zweiten Abholort innerhalb von Appenzell. Der Standort hat den Vorteil, dass Bestellungen des Bücherladens bis zum 1. März noch ganz bequem während des Wocheneinkaufs in der Metzgerei Fässler im Coop Appenzell abgeholt werden können.

Die definitive Entscheidung des Bundesrates vom Mittwoch, 24. Februar, über eine Wiederöffnung der Geschäfte, betrifft auch den Bücherladen in Appenzell. Die siebte Bücherstation würde mit einer Wiederöffnung des Geschäfts an der Hauptgasse allerdings aufgelöst werden. Alle anderen Bücherstationen bleiben natürlich weiterhin bestehen. Während des Lockdowns sei die temporäre Zweit-Bücherstation in Appenzell durchaus sinnvoll gewesen, sagt Carol Forster. Sie findet vor allem bewundernswert, welchen Zusammenhalt und Einfallsreichtum die kleinen Unternehmen in Inner- und Ausserrhoden während des Lockdowns bewiesen haben.