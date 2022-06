Traum-Mätsch: Der FC Urnäsch empfängt Superligist FC St.Gallen

Live-Spiel Ausverkauftes Haus und der Traum von einem Tor: So fiebern die Freizeit-Kicker aus Urnäsch dem Knüller gegen den FCSG entgegen Das «Stadion Feld» in Urnäsch ist mit 2000 Zuschauern seit mehr als einer Woche ausverkauft. Am Sonntag um 17 Uhr empfängt Viertligist Urnäsch den Super-League-Klub FC St.Gallen für den Traummätsch. Es ist das grösste Spiel in der Geschichte des Ausserrhoder Dorfvereins. Mea McGhee Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Bauchef Manuel Gülünay und Martin Stijakovic, Vizepräsident des Organisationskomitees, sind zufrieden mit den Vorbereitungen für den Traummätsch. Bild: Mea McGhee

Spieler, Trainer und alle Vereinsmitglieder des FC Urnäsch fiebern dem Sonntag, 19. Juni, entgegen – dem grössten Tag in der Vereinsgeschichte. Der Sportplatz Feld hat sich für das Spiel gegen den Super-League-Club FC St.Gallen in ein schmuckes Fussballstadion mit einer Stehplatztribüne für 2000 Fans verwandelt. «Ausverkauft!», heisst es seit über einer Woche auf der Vereinswebsite.

«Wir rechnen mit einer Heimspiel-Atmosphäre, denn die Urnäsch-Fans dürften in der Mehrheit sein.»

Dies sagt Vereinspräsident Philipp Brandenberger mit Blick auf den Vorverkauf. «Gegen ein Team aus der obersten Liga zu spielen, ist für die Spieler einmalig und ein Erlebnis für alle im Verein.»

Die provisorische Tribüne auf dem Sportplatz Feld in Urnäsch fasst 2000 Stehplätze. Der Rasen ist bestens präpariert. Bild: PD

Der Fernsehsender blue Sport hatte mit Partnern einen Traummätsch gegen den FC St.Gallen ausgeschrieben, worauf sich die Viertligisten aus Urnäsch mit einem coolen Video für das Kräftemessen Amateure gegen Profis bewarben.

Am 6. März hat die Jury den Gewinnerverein bekanntgegeben, seither gab es für die Fussballer aus Urnäsch viel zu tun. Dank des zehnköpfigen Organisationskomitees unter der Leitung von Thomas Gülünay konnte sich Vereinspräsident Brandenberger aufs Tagesgeschäft konzentrieren. Dennoch sagt er:

Philipp Brandenberger, Präsident des FC Urnäsch und Mittelfeldstratege. Bild: Mea McGhee

«Es waren drei intensive und turbulente Monate.»

Absprachen mit der TV-Crew und mit den Verantwortlichen des FC St.Gallen wurden getroffen, der Ticketverkauf organisiert, ein Sicherheitskonzept erarbeitet und vom Kanton abgenommen. Es wurden Offerten für die Infrastruktur samt Tribüne und mobilen Toiletten eingeholt, die Festwirtschaft aufgebaut, es galt Zelte für Stände, Matchbälle sowie Schiedsrichter zu organisieren.

Damit nicht genug: Mehrmals kam ein Kamerateam nach Urnäsch und filmte für die Doku-Serie, die im Juni auf blue Zoom ausgestrahlt wurde. In den Hauptrollen, die Viertliga-Kicker. Es habe viele positive Rückmeldungen gegeben, so Philipp Brandenberger. In der letzten Folge trainiert der Mittelfeldspieler unter Anleitung von Ex-Nati Goalie Pascal Zuberbühler. Er sei der Einzige, der ins Gehäuse stehen würde, sollte Stammkeeper Manuel Ammann ausfallen, sagt Brandenberger und lacht.

Greenkeeper und Fernsehturm

2019 feierte der FCU sein 50-jähriges Bestehen mit einem Spiel gegen die Legenden der Schweizer Nati vor rund 800 Zuschauern. Der Traummätsch sei noch eine Nummer grösser als jener Event, so die Organisatoren. Unter anderem wollen die Profis in Grün-Weiss einen Rasen in Topzustand. Sie schickten deshalb schon vor Wochen ihre Greenkeeper nach Urnäsch.

Eine gute Platzqualität sei wichtig, um der Verletzungsgefahr vorzubeugen, war in der TV-Doku zu erfahren. Die Gäste dürften zufrieden sein: Der Rasen im «Feld» wurde regelmässig gewässert und gemäht und präsentiert sich nun eben und in sattem Grün.

Da der Traummätsch live auf dem Free-TV-Sender blue Zoom übertragen wird, braucht es einen Kameraturm. Das TV-Studio wird neben dem Spielplatz eingerichtet. Die Stehplatztribüne wurde unter Mithilfe starker Männer des TV Urnäsch am Wochenende vor dem Spieltag aufgebaut – «damit der Muskelkater rechtzeitig abklingen konnte», sagt Martin Stijakovic, der die Idee zu Urnäschs Bewerbung hatte.

FCSG-Präsident Matthias Hüppi war diesen Frühling Gast bei einem Heimspiel des FC Urnäsch. Bild: Lukas Pfiffner

Im Rahmenprogramm sind ein Torwandschiessen und Fussball-Darts vorgesehen. Polizei, Securitas, die Feuerwehr, Samariter, ein Rettungswagen und auch Verkehrskadetten werden am Sonntag vor Ort sein. Der FC St.Gallen hatte bezüglich Sicherheitskontrollen keine grossen Auflagen, da der Verein bei seinen Gastspielen im Rahmen von «Espen on Tour» immer gute Erfahrungen gemacht habe, so Martin Stijakovic.

Seitens des organisierenden FC Urnäsch sind 80 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Dazu kommen externe Mitarbeitende in der Festwirtschaft. Die Organisatoren konnten Richard Fischbacher, Speaker an den Heimspielen im Kybunpark, für den Anlass gewinnen. «Wir haben eine Sponsoren-Liste, welche er erwähnen muss. Ansonsten hat er keine speziellen Vorgaben. Er wird den Spielstand und die Ein-Auswechslungen nennen», erklärt Stijakovic.

«Die Energie des Publikums spüren»

Spezielle Spiele verlangen nach einer speziellen Vorbereitung: Die erste Mannschaft des FC Urnäsch wird am Sonntag gemeinsam essen gehen und sich danach zum Sportplatz Feld begeben, um die Atmosphäre ein erstes Mal zu spüren. Danach wird sich das Team in der Garderobe zurückziehen und ein wenig ausruhen.

Einige werden sich massieren lassen, ehe Trainer Georg Gülünay zur Taktikbesprechung bittet und sich die Spieler mental auf ihren Traummätsch vorbereiten. 46 Tore in 18 Meisterschaftsspielen hat der FC Urnäsch diese Saison in der 4. Liga erzielt, deren 45 erhalten. In der Gruppe 4 klassierte sich die Mannschaft von Trainer Georg Gülünay auf dem sechsten Rang.

Autogrammstunde nach dem Schlusspfiff

30 Juniorinnen und Junioren des FCU dürfen mit den Spielern einlaufen, eine ehrenvolle Aufgabe. Und worauf freut sich Martin Stijakovic am meisten?

«Auf den Moment, in dem wir das Spielfeld betreten. Die Energie des Publikums zu spüren, das wird für uns einmalig sein. Es ist nicht selbstverständlich und eine Ehre, vor ausverkauftem Haus spielen zu dürfen.»

Trotz Heimvorteil für die Urnäscher: Das Resultat werde wohl blamabel ausfallen, vermutet Stürmer Stijakovic. «Unser Ziel ist es, ein Tor zu erzielen.» Nach dem Schlusspfiff stehen die Spieler den Medienvertretern für Interviews zur Verfügung und ab 19 Uhr ist eine Autogrammstunde im Beizli vorgesehen. Im Anschluss werden die Urnäscher mit den FCSG-Spielern, dem Staff und den Funktionären gemeinsam essen, um das unvergessliche Erlebnis abzurunden.

Der Zutritt zum Sportplatz Feld in Urnäsch ist am Spieltag ab 13 Uhr möglich. Der Einlass zu den Tribünen erfolgt ab 15 Uhr. Um 15.30 Uhr beginnt das Vorprogramm von blue Sport, Anpfiff ist um 17 Uhr. Die Parkplätze sind ausgeschildert, es verkehren Extrazüge der Appenzeller Bahnen.

