Lieferwagen kollidiert in Bühler mit Roller: Nach der Alkoholprobe ist der Lieferwagenlenker seinen Führerschein los In Bühler ist es zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Roller gekommen. Der Lenker des Motorrades hat sich dabei leicht verletzt – dem Lieferwagenlenker wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. 02.05.2020, 15.36 Uhr

(kapo) Am Freitagabend ist es an der Dorfstrasse Richtung Teufen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als ein 43-jähriger Lieferwagenlenker links abzubiegen beabsichtigte, übersah er den von Teufen herannahenden, 19-jährigen Motorradlenker. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurde der junge Rollerfahrer beim Sturz leicht verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt.