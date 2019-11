Licht- und Musikspektakel an Herisauer Eisdisco Rund 700 grosse und kleine Gäste tanzten am Samstag auf dem Eis des Herisauer Sportzentrums. Nächstes Jahr feiert die Eisdisco Jubiläum. Mea McGhee

Musik und Licht lockte viele Gäste an die Herisauer Eisdisco. (Bilder: Mea McGhee)

An die 700 Besucherinnen und Besucher genossen am Samstag fetzige Musik und tolle Stimmung auf dem Eis des Sportzentrums Herisau. Der frühe Beginn um 18 Uhr ermöglichte es an der Mini-Disco Familien mit Kindern, Eisdisco-Luft zu schnuppern – für manche das erste Erlebnis dieser Art. Später eroberten immer mehr Teenager und ältere Semester die Eisfläche und kurvten zu den Klängen neuer und alter Hits umher. Neben dem Eis bot sich die Gelegenheit, bei einem Getränk oder Verpflegung miteinander zu plaudern. «Ein rundum gelungener Anlass mit wiederum sehr erfreulichen Besucherzahlen», bilanzierte Isabelle Angehrn, Bereichsleiterin Marketing/Verkauf im Sportzentrum. Der Termin für die Jubiläumsdisco im kommenden Jahr steht: Die zehnte Austragung findet am Samstag, 21. November 2020 statt.

Gross und Klein kurvte über das Eis.