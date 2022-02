Kinderbetreuungsgesetz AR: Kanton soll mehr zahlen als geplant

Leitartikel Kinderbetreuungsgesetz: Eine gute und bezahlbare Kinderbetreuung für Ausserrhoden Am Montag berät der Ausserrhoder Kantonsrat das Kinderbetreuungsgesetz. Der Regierungsrat will die Gemeinden verpflichten, die Kinderbetreuung in Tagesfamilien oder Kindertagesstätten finanziell mitzutragen. Mea McGhee Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kinderbetreuungsgesetz sieht ein Finanzierungsmodell für erwerbskompatible Tagesstrukturen in den Gemeinden vor. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Appenzell Ausserrhoden hat sich auf die Fahne geschrieben, ein familienfreundlicher Wohnkanton zu werden. Im Regierungsprogramm 2019–2023 wurde ein entsprechender Schwerpunkt gesetzt. Mit dem Entwurf zum Kinderbetreuungsgesetz (KibeGe) macht der Regierungsrat nun Nägel mit Köpfen: Es soll die gesetzliche Grundlage sowie ein Finanzierungsmodell für leistungsfähige Tagesstrukturen in den Gemeinden festschreiben. Heute Montag berät der Kantonsrat die Vorlage in erster Lesung.

Mit dem Gesetz möchte der Regierungsrat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und den Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft angemessen Rechnung tragen. Bisher war es in Ausserrhoden den Gemeinden überlassen, ob und in welchem Rahmen sie Betreuungsangebote unterstützen. In elf der 20 Gemeinden besteht heute das Angebot einer Kindertagesstätte (Kita). In fünf Gemeinden gibt es weder eine Kita noch eine Tagesfamilie. Nun werden die Gemeinden erstmals in die Pflicht genommen. Das ist wichtig und richtig!

Oft ist zu hören, in ländlichen Gebieten bestehe kein Bedürfnis nach familienergänzender Kinderbetreuung. Dies mag zwar für den Moment zutreffen, etwa weil Eltern die Kinder gegenseitig hüten. Es ist aber kein zukunftsgerichtetes Modell. Gehören Kita oder Tagesfamilien zur Infrastruktur einer Gemeinde, erhöht sich deren Attraktivität für potenzielle Zuzüger.

Das KibeGe sieht eine subjektbezogene Unterstützung vor. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand einen Teil der Betreuungskosten jedes Kindes übernimmt, unabhängig davon, ob das Kind eine Kita oder eine Tagesfamilie besucht. Die Gemeinden können zusätzlich die Anbieter unterstützen, etwa indem sie Kitas günstige Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Unbestritten ist, die Erwerbstätigkeit muss sich für die Eltern lohnen, unabhängig der Höhe des Einkommens. In der heutigen Zeit sollten Angebote familienexterner Betreuung allen, die das wollen, zur Verfügung stehen. Damit würde die Grundlage geschaffen, dass Frauen und Männer gleichermassen einer bezahlten Arbeit nachgehen können – und dabei ihre Kinder in guter, qualifizierter Betreuung wissen.

Mit dem KibeGe gibt der Ausserrhoder Regierungsrat den Weg vor. Der Kanton wird eine Stelle betreiben, welche die administrative Arbeit erledigt. Zudem soll der Kanton einen Viertel der Subventionsbeiträge decken, während die Gemeinden 75 Prozent der Finanzierung beisteuern. Hier besteht indes noch Verbesserungspotenzial: Es wäre nichts als fair, würden Kanton und Gemeinden, die anfallenden Kosten zu gleichen Teilen tragen, zumal bei den momentan geltenden Steuersätzen der Kanton und die Gemeinden ziemlich genau zur Hälfte von den Steuererträgen profitieren. Mit dem KibeGe ist Ausserrhoden auf dem richtigen Weg, es darf nicht an der Finanzierungsfrage scheitern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen