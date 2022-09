Abstimmung Energiegesetz AR: Ein Nein wäre verantwortungslos

Leitartikel Abstimmung über das Ausserrhoder Energiegesetz: Ein Nein wäre weltfremd und verantwortungslos Am 25. September stimmen Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder über das revidierte Energiegesetz ab. Der Blick darf aber nicht nur darauf gerichtet werden, welches Heizsystem im Endeffekt am günstigsten ist. Es geht um die zentrale Frage, ob der Kanton willig ist, seinen kleinen Beitrag für eine bessere Energie- und Klimazukunft zu leisten. David Scarano Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Energiegesetz will den Ausbau erneuerbaren Energien fördern. Bild: Manuela Jans-Koch

Selten hat eine Vorlage in Ausserrhoden durch weltpolitische Ereignisse in kurzer Zeit so an Bedeutung und Brisanz gewonnen wie das kantonale Energiegesetz, das am 25. September zur Abstimmung kommt. Die Antwort auf die Frage, wie der Kanton seine Energiepolitik gestalten will, lässt sich nur beantworten, wenn auch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Klimaerwärmung berücksichtigt werden.

So sind die hitzigen Diskussionen, die vor allem durch die Gegner des Energiegesetzes befeuert werden, um Mehr- oder Minderkosten eines Heizungsersatzes zwar wichtig, weil es viele Hauseigentümerinnen und -eigentümer betrifft. Sie gehen aber am eigentlichen Kern vorbei. Nicht nur, weil die Kosten nach dem Versiegen des billigen Putin-Gases auch ohne Änderungen beim Energiegesetz explodiert sind. Angesichts der Energie- und Klimakrise geht es beim Urnengang in einer Woche um die wichtige Frage, ob Ausserrhoden (s)einen kleinen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten möchte. Das wird den Kanton und seine Bürgerschaft zwar etwas kosten, die Antwort kann dennoch nur Ja lauten.

Zunächst dies: Dass sich die Wählerinnen und Wähler in Ausserrhoden zum Energiegesetz äussern dürfen, verdanken sie einer ausserkantonalen Öllobby, die erfolgreich das Referendum ergriffen hat. Das stinkt einigen. Doch wie etwa die Bauern regelmässig zeigen, ist es legitim und an der Tagesordnung, dass Verbände und Organisationen für eigene Interessen und Portemonnaies kämpfen.

Gegen das Energiegesetz setzt sich als einzige Kantonsratspartei die Ausserrhoder SVP ein, wobei sich bezeichnenderweise ein tiefer Graben zwischen Kantonsräten und Basis aufgetan hat. Während sich die Fraktion wie die überwältigende Mehrheit im Parlament für das Energiegesetz ausgesprochen hat, lehnt das Fussvolk die Vorlage ab.

Die Argumentation der Partei zeigt, dass die SVP übergeordnete Ziele verfolgt und der Abstimmungskampf in Ausserrhoden lediglich Teil einer nationalen Strategie ist. Wie aus der Flüchtlings- will die SVP auch aus der Energiekrise politisches Kapital schlagen. Sie bewirtschaftet und befördert mit markigen Worten Ängste, liefert aber wenig sinnvolle, teils widersprüchliche Lösungsvorschläge. So schlägt sie beispielsweise Alarm, weil aufgrund von Wärmepumpen der Strom ausgehen und die Abhängigkeit vom Ausland grösser werden könnte. Sie will stattdessen weiterhin primär auf fossile Energieträger und Kernenergie setzen, als ob es zwischen Schwellbrunn und Schönengrund üppige Öl- und Gasfelder gäbe oder im Wolfhäldler Weiler Schönenbühl Uran für AKWs abgebaut würde.

Für das Energiegesetz setzt sich eine Allianz ein, die es in dieser Breite in Appenzell Ausserrhoden noch nie gegeben hat. Wichtige Parteivertreter von FDP und GLP, von SP und SVP, von Mitte und EVP kämpfen Seite an Seite für ein Ja. Die Vorlage erhielt nach zähen Debatten im Kantonsrat nur zwei Gegenstimmen. Dies allein zeigt, dass sie weder radikal noch unüberlegt ist. Im Gegenteil. Angesichts der grossen Herausforderungen fällt sie verhältnismässig milde aus. Glarus geht beispielsweise deutlich weiter. Das neue Ausserrhoder Gesetz verbietet im Gegensatz dazu weder Öl- noch Gasheizungen. Es fördert aber sinnvollerweise durch Anreize und Einschränkungen umweltfreundlichere Heizsysteme sowie eine bessere Energieeffizienz der Gebäude. Die Förderbeiträge für Hausbesitzer werden erhöht, der Mindestanteil an erneuerbaren Energien bei einem Heizungsersatz soll 20 Prozent betragen. Die Vorlage sieht in Härtefällen Ausnahmen vor. Zudem klärt der Regierungsrat im Auftrag des Kantonsrats die Einführung eines Absicherungsmodels ab, das Eigenheimbesitzer mit günstigen Zinsen unter die Arme greifen könnte. Die Politik, also auch die SVP, hätte es in der Hand, die Hilfen für Hausbesitzer, wenn nötig, auszubauen.

Appenzell Ausserrhoden weist eine der ältesten Bausubstanzen der Schweiz auf. Die Bevölkerung hat wie der Rest des Landes 2017 der Energiestrategie 2050 des Bundes deutlich zugestimmt, welche die Energieeffizienz erhöhen und die erneuerbaren Energien fördern will. Europa erlebt zudem eine nie dagewesene Energiekrise. Die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können nun ihren kleinen Beitrag leisten, um die Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit zu erhöhen. Ein Nein zum Energiegesetz wäre weltfremd und verantwortungslos.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen