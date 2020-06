Nach 20 Jahren ist für alt Regierungsrat Hanswalter Schmid Schluss: Der abtretende Verwaltungsratspräsident des Hotels Heiden zieht Bilanz Hanswalter Schmid prägte jahrelang die Geschicke des Hotels Heiden. In seiner Amtszeit passte das Unternehmen die Strategie an investierte Millionen in die Infrastruktur. Ein Projekt ist bis heute sistiert. Interview: Jesko Calderara 27.06.2020, 05.00 Uhr

Der ehemalige Volkswirtschaftsdirektor Hanswalter Schmid kam einst als Sanierer zum Hotel Heiden. Bild: Nik Roth

Beim Hotel Heiden geht in diesen Tagen eine Ära zu Ende. 20 Jahre lang gehörte alt Regierungsrat Hanswalter Schmid dem Verwaltungsrat an, seit 2003 präsidiert er das Gremium. Nun übergibt er das Amt an den ehemaligen Ausserrhoder Finanzdirektor Köbi Frei. Im Gespräch zu seinem Abschied nennt Schmid die wichtigsten Meilensteine seiner Amtszeit, spricht über die Herausforderungen der Coronakrise und die touristischen Probleme im Biedermeierdorf.

Die Coronapandemie hat die Hotel- und Tourismusbranche stark getroffen. Sind Sie froh, in dieser schwierigen Zeit das Verwaltungsratspräsidium abgeben zu können?

Hanswalter Schmid: Nein, überhaupt nicht. Das Amt hat mir stets Freude bereitet. Ich verstand meine Rolle immer auch als Coach und Sparringpartner des Direktors. Gerade zuletzt war diese enge Begleitung der operativen Führung wichtig. Die vergangenen Monate haben mir einmal mehr gezeigt, was ein Verwaltungsrat in Krisenlagen zu leisten hat.

Mit dem Lockdown ist die Geschäftsgrundlage der Hotels von heute auf morgen weggebrochen. Was kann ein Verwaltungsrat in einer solchen Situation überhaupt tun?

Die ganze Problematik des Lockdown hat uns stark beschäftigt und in die Verantwortung gezwungen. Zuerst mussten wir entscheiden, ob das Hotel offen bleibt. Zudem ging es darum, für die Mitarbeiter Kurzarbeit zu beantragen. Auch die Aufnahme eines Covid-19-Kredits sowie die Anpassung der bisherigen Budgets und Finanzplanungen waren Themen, mit denen wir uns beschäftigten. Ganz wichtig in einer Krise ist die Sicherung der Liquidität. All diese Fragen musste der Verwaltungsrat unter hohem Zeitdruck beantworten.

Wie stark spürt das Hotel Heiden die Auswirkungen von Covid-19?

Das Hotel war während rund zehn Wochen geschlossen, seit Ende Mai haben wir wieder offen. Zurzeit beträgt die Auslastung der Zimmer 80 Prozent. Das ist sehr erfreulich. Allerdings bleibt die Unsicherheit, beispielsweise könnte es eine zweite Welle geben. Der weitere Geschäftsgang hängt auch vom Gästeverhalten ab. Vielleicht gibt es ja wieder einen Trend zu Städtereisen.

Die diesjährige Generalversammlung musste aufgrund der Pandemie kürzlich ohne Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt werden. Schmerzt Sie dieser leise Abgang nach 20 Jahren, ohne öffentliche Würdigung Ihrer Leistung?

Dies ist in der Tat bedauerlich. Ich gehöre nicht zu jenen, die einfach verschwinden. Fürs Erste habe ich mich in einem Brief von allen verabschiedet.

Allerdings wäre ich gerne nochmals vor die Aktionäre getreten.

Eine offizielle Verabschiedung ist auch später noch möglich, wenn das überhaupt Sinn macht. Sonst ist es dann halt vorbei.

Sie gehörten 20 Jahre lang dem Verwaltungsrat an, 17 davon als Präsident. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Das Hotel Heiden steht heute personell, finanziell und strategisch gut da. So ist der Verwaltungsrat mit kompetenten Persönlichkeiten besetzt und Direktor Erich Dasen führt den Betrieb seit fünf Jahren umsichtig. Unsere Mitarbeitenden, viele davon sind langjährige, sorgen für eine geschätzte Gastfreundschaft. Auch punkto Digitalisierung sind wir gut unterwegs, etwa mit der Buchungsplattform. Unser Angebot ist kompetitiv, was auch die Rückmeldungen der Gäste und die durchschnittliche Zimmerbelegung von 70 Prozent zeigen. Letztes Jahr zählten wir wieder über 20000 Übernachtungen. Das Eigenkapital des Unternehmens ist mit 54 Prozent überdurchschnittlich hoch, die Ertragslage würde ich als zufriedenstellend bezeichnen.

Das hört sich so an, als ob es bei letzterem Punkt noch Luft nach oben gibt.

Bei der Ertragskraft haben wir die gewünschte Stärke tatsächlich noch nicht erreicht, vor allem wenn man es mit den langfristig notwendigen Investitionen vergleicht. Das Gebäude ist 50-jährig und muss laufend saniert werden. Es ist eine Herausforderung, genug Rückstellungen für den Unterhalt der Infrastruktur bilden zu können.

Das Gebäude des Hotels Heiden ist 50-jährig und muss laufend erneuert werden. Bild: APZ

Welches waren die wichtigsten strategischen Entscheidungen in Ihrer Amtszeit?

Ich bin als Sanierer geholt worden. Nachdem das neue Krankenversicherungsgesetz 1995 in Kraft getreten war, verlor das Hotel Gäste. Daher musste eine Neupositionierung vorgenommen werden, was zu einer Abkehr vom Namen Kurhotel führte. In den ersten acht bis zehn Jahren meiner Amtszeit haben wir eine neue Strategie erarbeitet sowie umfangreiche Investitionen in die Gästezimmer und den Wellness- und Spabereich vorgenommen. Diese Anstrengungen zahlten sich aus, bis 2012 hatten wir gute Jahre. Die Investitionen wurden mehrheitlich aus erwirtschafteten Mitteln finanziert, zudem haben wir das Aktienkapital erhöht. In den letzten Jahren waren die Verfeinerung der Strategie, die Übernahme der Bewirtschaftung des Kursaals und der Direktionswechsel von Caspar und Barbara Lips zu Erich Dasen wichtige Meilensteine für das Hotel Heiden.

Einen Rückschlag mussten Sie beim geplanten Hotel Park hinnehmen. Das Projekt ist bis heute sistiert.

Dieses Vorhaben war eine herbe Enttäuschung. Es gab Pläne, das Hotel mit einem Seminar- und Kongresszentrum zu ergänzen. Wir setzten viel Hoffnung in die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die Voraussetzungen im Rahmen der IG Avanti Heiden waren eigentlich gut. Nach dem Wechsel beim Gemeindepräsidenten wurde diese aber aufgelöst. Die Projektausschreibung mit 100 Eingaben aus ganz Europa war kaum sinnvoll und horrend teuer, allerdings gesetzlich vorgeschrieben.

Letztlich haben uns der Kanton und die Gemeinde im Stich gelassen, als es im Gestaltungsplan um die provisorischen Parkplätze ging, für die Zeit bis ein Parkhaus gebaut wird.

Dieses stand damals in Aussicht, wurde aber bis heute nicht verwirklicht. Daher mussten wir das Projekt abbrechen.

Sie wollen Verwaltungsratspräsident der Park Heiden AG bleiben. Die Liegenschaft wird zurzeit als Schulhaus genutzt. Welche Überlegungen gibt es für dieses Grundstück?

Wir haben die Immobilie gekauft, um dem Hotel Heiden eine räumliche Entwicklung zu ermöglichen. Das heutige Angebot mit 58 Zimmern schränkt uns vor allem bei grösseren Anlässen ein. Dies wollten wir korrigieren, zumal in Heiden zahlreiche Betriebe aufgeben mussten. Wir stellen das Gebäude vorläufig dem Hotel zu einem bescheidenen Mietzins zur Verfügung und sind offen für interessante Konzepte.

Das Hotel Park hätte abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden sollen. Bild: APZ

Das Biedermeierdorf ist in den letzten Jahren touristisch etwas ausgestorben. So konnten die Hotelprojekte bei der ehemaligen Pension Nord und im Unterrechstein nie realisiert werden, auch die Gesundheitsregion Appenzellerland hat Mühe. Ist diese negative Entwicklung für das Hotel Heiden ein Problem?

Das macht uns in der Tag Sorgen. Es sind Meldungen, die dem Image schaden. Den Gästen fehlen die Abwechslung und die Auswahl. Die prächtige Lage der Gemeinde und die gesunde Luft genügen nicht, um ein touristischer Hotspot zu sein.

Wo sehen Sie für Heiden im Tourismus Chancen?

Es braucht ein vielfältigeres touristisches Angebot mit Fokus auf Gesundheit, Erholung, Sport und Freizeit. Dazu gehören auch attraktive Läden, Cafés und Restaurants. Heiden ist aufgrund seiner schönen Lage etwas abseits der Agglomerationen auch prädestiniert für Seminare.

Ihre Leidenschaft für das Hotel ist noch immer spürbar. Warum treten Sie zurück, wenn Ihnen die Aufgabe so Spass macht?

Ich bin seit zwei Jahrzehnten im Verwaltungsrat und feierte kürzlich meinen 75. Geburtstag. Eigentlich wollte ich bereits vor drei Jahren zurücktreten. Damals war unser Direktor jedoch neu und die Anpassung der Strategie hatte erst begonnen. Jetzt wollen wir den Führungswechsel trotz Corona umsetzen. Der Zeitpunkt dafür ist richtig, weil die Kontinuität in der Direktion und im Verwaltungsrat gewährleistet ist.

Sie sassen im Verwaltungsrat mehrerer Industriefirmen und üben heute noch einige Mandate aus. Was ist das Besondere an der Hotelbranche?

Speziell ist bestimmt die Kapitalintensität und die Ortsgebundenheit des Betriebs. Wir können mit dem Hotel nicht einfach wegziehen. Es gibt zudem eine grosse, auch preisliche Konkurrenz. Auch sind wir von Währungsschwankungen, ständig wechselnden Gästebedürfnissen und gesellschaftlichen Strömungen abhängig. Ein besonderes Erlebnis für mich als Präsident war immer die Nähe zu den Mitarbeitenden. Dies macht die Führung menschlich.

Reden wir zum Schluss noch über Ihre Motivation. Warum engagiert sich ein Gaiser so lange für einen Hotelbetrieb im Vorderland?

Als ich zur Mitarbeit angefragt wurde, war ich an der juristischen Aufgabe der Sanierung interessiert. Die Führung eines Hotels faszinierte mich aber zunehmend, auch weil ich mich mit dem damaligen Direktor und den Verwaltungsratsmitgliedern gut verstand. Abgesehen davon sah ich als ehemaliger Volkswirtschaftsdirektor das Potenzial eines gesunden Viersternhotels in Heiden. Dafür war ich bereit, mich zu engagieren. Meiner Überzeugung nach kann das Hotel wirtschaftlich erfolgreich und selbstständig geführt werden. Wir haben das bis heute bewiesen.

Sie besitzen darüber hinaus familiäre Verbindungen nach Heiden.

Ja, das stimmt. Meine Grossmutter war eine Heidlerin. Von dieser Seite her gab es verwandtschaftliche Beziehungen zur Familie des Kunstmalers Emil Schmid, den ich sehr bewunderte. Der Künstler hat meine Eltern, meine Schwester und mich als Knaben porträtiert.