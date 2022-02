Simon Ehammer und Miryam Mazenauer holen SM-Gold

Leichtathletik Simon Ehammer und Miryam Mazenauer holen Meistertitel Nur vier Athleten des TV Teufen traten wegen krankheitsbedingter Ausfälle in Magglingen zu den Schweizer Meisterschaften der Aktiven an. Diese überzeugten aber umso mehr: Drei Meistertitel und zwei Finalplätze waren die Glanzpunkte dieses Wochenendes. Hans Koller 27.02.2022, 17.43 Uhr

Zehnkämpfer Simon Ehammer (Mitte) schaffte über 60 m Hürden die Limite für die Hallen-WM. Bild: Urs Siegwart

Zehnkämpfer Simon Ehammer hat die Lockerheit zurückgewonnen. Nach seiner Jahresweltbestleistung in Frankreich wurde er der Favoritenrolle in Magglingen gerecht. Mit 7,74 m übernahm er im Weitsprung im ersten Versuch die Führung und steigerte sich kontinuierlich. Im fünften Versuch knüpfte er an seine Weltklasseleistung im Zehnkampf an. Er übersprang die 8 m-Marke mit 8,22 m und durfte sich überlegen als Schweizer Meister feiern lassen.