Erfolgreiche Teufner an nationalen Mehrkampfmeisterschaften

Leichtathletik Rang 1 für Huber, Rang 2 für Gmünder: Erfolgreiche Teufner an den nationalen Mehrkampf-Meisterschaften Über das Wochenende schlossen rund 20 Appenzeller Leichtathleten an den Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf in den Kategorien U23 und jünger in Hochdorf die Saison ab. Für die Höhepunkte aus Teufner Sicht sorgten Andrin Huber mit Platz 1 und Antonia Gmünder mit Platz 2. Hans Koller 27.09.2021, 14.00 Uhr

Eine Klasse für sich: Andrin Huber. Bilder PD

Andrin Huber bleibt auch zum Saisonschluss unbesiegbar. In einem ausgeglichenen Wettkampf gewann er in der Kategorie U18 mit 6982 Punkten und verfehlte damit sein Weltklasseresultat aus dem Sommer nur knapp. Die höchste Punktzahl erreichte er über die Hürden in 14,74 Sekunden.

In gewohnter Manier holte er in den Sprüngen mit 1,84 Meter im Hochsprung und 6,44 Meter im Weitsprung hohe Punktzahlen. Im Kugelstossen und im Speerwurf war der Bichwiler mit 14,80 respektive 56,82 Meter allen überlegen.

Cédric Deillon mit fünf persönlichen Bestleistungen

Gleich fünf persönliche Bestleistungen gelangen Cédric Deillon. Mit 11,50 Sekunden über 100 Meter startete er fulminant in die Meisterschaften. Leider kam er mit dem Weitsprunganlauf nicht zurecht und es gelang ihm kein gültiger Versuch. Der Speicherer liess sich aber nicht entmutigen und lief über 400 Meter in 51,70 Sekunden neue Bestzeit und verbesserte auch seine Kugelweite auf 14,45 Meter. Den zweiten Tag begann er mit starken 15,45 Sekunden über die Hürden und warf mit 40,18 Meter den Diskus ein weiteres Mal über die 40-Meter-Marke. Schliesslich belegte er mit neun Disziplinen und damit beachtlichen 6003 Punkten Platz 7.

Gmünder im Hürdenlauf wieder top

Antonia Gmünder: Der Hürdenlauf war ihre Paradedisziplin.

Erfolgreich schloss auch Antonia Gmünder in der Kategorie U20 ihre Saison ab. Auch wenn sie nicht mehr die Spitzenleistungen des Sommers abrufen konnte, gelang ihr ein ausgeglichener Wettkampf. Ihre Paradedisziplin war wiederum der Hürdenlauf. Mit 14,41 Sekunden legte sie als Beste die Grundlage für ihren guten Wettkampf. Mit 5046 Punkten belegte sie den 2. Schlussrang.

Jenice Koller steigert sich

In der Kategorie U18 steigerte sich die wurfstarke Jenice Koller enorm. In ihrer Spezialdisziplin, dem Speerwurf, übertraf sie mit 47,38 Meter alle deutlich. Im Kugelstossen wuchtete sie die Kugel auf 11,55 Meter. Grosse Fortschritte gelang Koller auch in den Sprüngen, im Weitsprung steigerte sie ihrer Bestleistung auf 5,43 Meter, aber auch 1,53 Meter im Hochsprung ergaben wertvolle Punkte zu ihrem Exploit. Mit 4762 Punkten und persönlichem Rekord belegte sie den hervorragenden 7. Schlussrang inmitten der nationalen Spitze.

Die U16-Athletin Jana Lauper hat den Anschluss an die nationale Spitze wieder gefunden. Mit 3178 Punkten erreichte sie eine persönliche Bestleistung und belegte damit unter 100 Teilnehmenden Platz 10. Im Hochsprung mit 1,57 Meter, dem Weitsprung mit 5,03 Meter und im Kugelstossen mit einer Weite von 10,64 Meter konnte sie gar mit den Besten mithalten.

Podestplätze für die Jüngsten

Für die U14 und U12 zählten diese Mehrkämpfe nicht als nationale Titelkämpfe, trotzdem waren auch diese Kategorien national gut besetzt. Im Teufner Nachwuchsteam überzeugten die Mädchen der Kategorie U14. Rina Zuberbühler erreichte mit 2976 Punkten Platz 2, mit hervorragenden 5,36 Meter im Weitsprung. Platz 3 belegte Ambra Corciulo mit 2861 Punkten. In der Kategorie U12 verpasste Nola Zuberbühler auf Platz 4 das Podest knapp. Weitere Auszeichnungsränge belegten Selina Eugster auf Platz 13, Anik Zuberbühler auf Platz 16 und Luana Corciulo auf Platz 20. Bei den Knaben überzeugten in der Kategorie U12 Nevio Camiu mit dem 2. Platz und in der Kategorie U14 Nino Camiu mit Rang 8.

Masters-Medaillen in Bellinzona

An den Schweizer Meisterschaften der Senioren, den «Masters», verteidigte Hans Koller seinen Meistertitel im Diskus aus den Vorjahren erfolgreich. Er siegte mit 37,21 Meter und übertraf dabei die medaillenberechtigte Limite um rund 4 Meter. Im Kugelstossen gewann er zusätzlich die Bronzemedaille.