Leichtathletik Gelungener Test: Jenice Koller und Rina Zuberbühler siegen in Rapperswil Die nationale Leichtathletik nimmt wieder Fahrt auf. In Rapperswil und Regensdorf testete der Nachwuchs des TV Teufen für die kommenden Schweizer Meisterschaften. Hans Koller 15.08.2022, 11.18 Uhr

Janice Koller gewann im Speerwerfen überlegen. Bild: hk

Nach der grossartigen Bronzemedaille von Simon Ehammer im Weitsprung an den Weltmeisterschaften in den USA, Platz 10 für Cédric Deillon im Zehnkampf und Platz 12 für Jenice Koller an den U18-Europameisterschaften in Israel sowie einer weiteren hervorragenden Platzierung von Andrin Huber im Zehnkampf an den U20-Weltmeisterschaften finden auch wieder nationale Meetings statt. Für viele Teufner Nachwuchsathleten sind sie Tests für den Saisonhöhepunkt – die kommenden nationalen Titelkämpfe.

Sechs Athleten am Start

In Rapperswil gingen sechs Athleten an den Start. Für das sportlich beste Resultat sorgte Jenice Koller. Sie gewann das Speerwerfen überlegen mit 47,58 m. Zudem belegte die Mehrkämpferin über 100 m Hürden in 16,51 Sek. Platz 4. Chiara Lenzi übertrifft in diesem Jahr regelmässig die 5-Meter-Marke im Weitsprung. In Rapperswil belegte die Innerrhoderin mit 5,22 m Platz 9, über 100 m reichten 13,61 Sek. zu Rang 18.

Nach einer längeren Verletzungspause belegte Amelia Widmer im Speerwerfen mit 30,44 m den guten 8. Rang. Nach Verletzungspech erreichte Fabienne Schwitter mit 27,50 Sek. über 200 m noch nicht die Topresultate des Vorjahres.

In der Kategorie U16 stach Rina Zuberbühler mit dem Sieg im Weitsprung mit 5,12 m heraus. Die angehende Mehrkämpferin bestätigte ihre Vielseitigkeit mit 31,53 m und Platz 6 im Speerwurf sowie guten 27,96 Sek. über 200 m. Emilie Annen erreichte im Weitsprung Platz 10.

Mazenauer überzeugt

In Regensdorf verbesserte Nino Camiu in seiner Paradedisziplin, dem 600-Meter-Lauf seine Bestzeit auf 1:37,32 Min., dies reichte zu Platz 6. Sehr regelmässig stösst Miryam Mazenauer in dieser Saison ihre 4-kg-Kugel um die 15 m. In Regensdorf gewann die U23-Athletin mit 14,82 m und hofft auf ein Exploit an den kommenden Nachwuchsmeisterschaften vom 3. September in Genf.

Am Kantonswettkampf in Montreux für die Jüngsten durfte Ambra Corciulo die Ostschweizer Farben vertreten. In der Kategorie U14 belegte sie Platz 4 im Kugelstossen mit neuer Bestleistung von 8,57 m.