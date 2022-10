Sarah Lauper organisierte den ersten Stundenmehrkampf in Teufen

Leichtathletik Geballte Ladung Leichtathletik unter Zeitdruck: Erster Stundenmehrkampf in Teufen In der Mittelländer Gemeinde kam eine neue Wettkampfart zur Austragung. Die Kantonsschülerin und Leichtathletin Sarah Lauper organisierte diesen Anlass im Rahmen ihrer Maturarbeit. Hans Koller 03.10.2022, 12.03 Uhr

Sarah Lauper (dritte von links) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ersten Stundenmehrkampfs. Bild: PD

Sarah Lauper wollte für ihren Abschluss an der Kantonsschule Trogen eine praktische Arbeit angehen. In ihrer vielseitigen Sportart, der Leichtathletik, standen dazu mehrere Möglichkeiten offen, sei es in Trainingsformen oder Wettkampfarten. Die Athletin aus Speicher entschloss sich, die anspruchsvolle Aufgabe mit einem Mehrkampf in einer Stunde anzugehen. Normalerweise sind die Disziplinen in einem Siebenkampf über zwei Tage verteilt. An diesem Abend mussten aber alle Disziplinen innerhalb einer Stunde absolviert werden. Dies stellt grosse Anforderungen an Athleten, aber auch an die Organisation. Als junge Wettkämpferin wollte sie auch die andere Seite eines Mehrkampfs kennen lernen und Einblick erhalten, was alles zu einer erfolgreichen Durchführung benötigt wird.