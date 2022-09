Gäste dominierten beim 15. Säntis-Meeting

Leichtathletik Einen Hauch «Weltklasse Zürich»: Gäste dominierten in Teufen Über 270 Athletinnen und Athleten aus 20 Vereinen aus der ganzen Ostschweiz starteten beim 15. Säntis-Meeting in Teufen. Der Leichtathletik-Nachwuchs lieferte sich packende Wettkämpfe. Werner Grüninger 05.09.2022, 16.00 Uhr

Packende Wettkämpfe am Säntis-Meeting in Teufen. Bild: gr

Einen Hauch «Weltklasse Zürich» erlebte der Leichtathletik-Nachwuchs U10, U12 und U14 beim Säntis-Meeting auf dem Sportplatz Landhaus in Teufen. Gekämpft wurde in den klassischen Einzeldisziplinen wie Sprint, Hoch- und Weitsprung, den Wurfdisziplinen Kugelstossen, Speer, Diskus und Ballwurf, aber auch im Hürden- und 1000 m-Lauf sowie einer Rundbahnstafette.

Die Wertungen zählten zudem zum Vereinscup. Der Auftakt zum Meeting erfolgte mit den Rundbahnstafetten, danach folgten Schlag auf Schlag die einzelnen Disziplinen. Dabei standen die Beteiligten fast den gesamten Tag im Einsatz, denn der Wettkampf dauerte bis nach 17 Uhr.

Jünger als 14

Das «Säntis-Meeting» richtet sich an den Leichtathletik-Nachwuchs, der jünger als 14 Jahre alt ist. Dabei nahmen Vereine aus der ganzen Region und dem benachbarten Ausland teil. Auf den Wettkampfanlagen konnten aufgeregte Mädchen und Knaben beobachtet werden. Da die Leichtathletik allgemein boomt, kamen die Besucher beim vielseitigen Wettkampfangebot in den Genuss von guten Leistungen.

Gäste dominierten

Insgesamt nahmen rund 270 Mädchen und Knaben aus 20 Vereinen am Säntis-Meeting teil. Bei der Rundbahnstafette gingen die Siege an LC Frauenfeld (2x), KTV Wil, TV Teufen und Amriswil Athletics. Bei der Cup-Wertung siegten LC Frauenfeld vor Teufen bei den U14, LC Frauenfeld vor Teufen bei den U12 und Amriswil-Athletics vor KTV Wil.

Bei den Einzelwettbewerben konnten einzig die Teilnehmer vom TV Teufen und St.Peterzell einigermassen mithalten, da keine Athleten vom TV Herisau und LAR Appenzell am Start waren. Die grössten Teilnehmerfelder wiesen die Laufwettbewerbe (44 Serien), der Weitsprung (192) und Ballwurf (110) auf. Der TV Teufen und St.Peterzell stellten je drei Disziplinensieger und einige Ehrenplätze, während die anderen an die Gäste vorab an LC Frauenfeld und LC Brühl SG gingen.

Erfolgreiche Athleten

Unter die Top 10 kamen in der der Kategorie U14 Mauro Marmilich (Teufen) über 60m (8.54), Kugel (8.87 m), Weit- (4.68 m) und Hochsprung (1.45 m) sowie Luca Binder, St.Peterzell über 80 m Hürden, im Weitsprung 4.68 m, Hoch 1.45 m und Speer 33.67 m.

Bei den Frauen sorgte Christina Huber-Joy, St.Peterzell über 60m und Hürden für gute Resultate. Die Teufnerinnen Leonor Baumann über 1000m, Nola Zuberbühler im Hochsprung (1.35 m) und Ambra Corciulo mit der Kugel (9.20 m) und Speer (27.28 m) holten jeweils Gold. Bei den U12 erreichten Lous Frischknecht über 1000m und 60m, Lino Grunder (Kugel 6.05 m) und Ball (40.14 m) Plätze zwischen 3 und 6. Bei den U10 war Gabriel Baumeier über 50 m (8.53), 1000 m (4:12.87) im Weitsprung (3.20 m) und mit dem Ball (31.59 m) als Sieger vor Lou Grunder (25.77 m) am erfolgreichsten.