Leichtathletik Drei Goldmedaillen für Ambra Corciulo: Teufner Nachwuchs überzeugt in St.Gallen Gleichentags mit Simon Ehammers WM-Silbermedaille begab sich der Teufner Nachwuchs im Rahmen des nationalen Leichtathletikhallenmeetings in St.Gallen auf seine Spuren und glänzte mit vielen persönlichen Bestleistungen. Überfliegerin war Ambra Corciulo. Hans Koller 21.03.2022, 11.00 Uhr

Überfliegerin Ambra Corciulo. Bild: Urs Siegwart

Für das sportlich wertvollste Resultat sorgte in St.Gallen Ambra Corciulo im Hochsprung. Die U14-Athletin siegte mit 9 cm Vorsprung und setzt sich mit einer Höhe von 1,55 Metern auch in der nationalen Bestenliste überlegen an die Spitze. Schweizer Spitze ist die Absolventin der Sportschule Appenzellerland auch in weiteren Disziplinen, im Weitsprung gewann sie mit 4,90 m und das Kugelstossen dominierte sie mit 9,07 m. Dazu gewann sie Bronze im Sprint. Mit ihr reift in Teufen ein weiteres grosses Mehrkampftalent heran.

Zuberbühler mit Exploit

In Corciulos Sog steigerte sich in derselben Kategorie Nola Zuberbühler mit Rang 3 im C-Final über 60 m und Platz 7 im Hochsprung und einem 10. Platz im Weitsprung. Vervollständigt wurde die Erfolgsbilanz in der Kategorie U14 mit Platz 7 im B-Final über 60 m Hürden von Leonor Baumann.

Mit mehreren Platzierungen unter den ersten 10 machten auch die Mädchen der Kategorie U12 auf sich aufmerksam. Selina Eugster landete im Weitsprung bei 3,78 m, dies ergab Platz 6, ihre Vielseitigkeit bestätigte sie mit 10. Plätzen im Kugelstossen und über 60 m. Luana Corciulo verpasste das Podest im Hochsprung mit übersprungen 1,13 m und Platz 4 knapp. Sie bestätigte ihr Fortschritte mit einem 10. Platz im Weitsprung. Zum starken U12-Team gehört auch Anik Zuberbühler, sie bestätigte ihre Fortschritte mit Platz 8 im Weitsprung und Rang 9 über 60 m.

Bronze für Lino Grunder

In den männliche Kategorien überraschte Lino Grunder im Kugelstossen. Mit 6,53 m gewann er mit die Bronzemedaille mit neuer Bestweite. Seine Vielseitigkeit bestätigte er mit Rang 6 im Weitsprung, Platz 7 im Hochsprung und Platz 5 im B-Final im 60 m Sprint.

In der Kategorie U 14 sorgte Mauro Marmilich für Aufsehen. Er verpasste als 4. im Hochsprung eine Medaille knapp uns schaffte mit Rang 8 im Kugelstossen ein weiteres Ausrufezeichen.