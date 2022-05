Leichtathletik Bestleistung in gleich drei Kategorien: Der Appenzeller Zehnkämpfer Simon Ehammer schafft Triple-Rekord Der Appenzeller Zehnkämpfer Simon Ehammer realisierte am internationalen Mehrkampf-Meeting in Götzis weitere Meilensteine in seiner noch jungen Karriere. Jörg Greb, Götzis 30.05.2022, 10.29 Uhr

Die jungen Autogrammjäger hatten sich erwartungsfroh um ihn gestellt. Simon Ehammer aber lag nur wenige Meter hinter der Ziellinie auf der Leichtathletikpiste: ausgelaugt, entkräftet, nach Atem ringend. Und als sich der in den 30 vorangegangenen Stunden oft gefeierte und bestaunte Athlet wieder erhoben hatte, lachte er. Und löste die Startnummer mit seinem Namen von der Brust. «Die bekommst du», sagte er zu einem Schüler, «du hast das 800-m-Schülerrennen gewonnen, Gratulation.» Auch viele andere gingen nicht leer aus. Ehammers Unterschrift platzierte der Aufsteiger auf diversen Unterlagen.

Simon Ehammer feiert seine persönliche Bestleistung im Speerwerfen. Bild: Freshfocus (Götzis, 29. Mai 2022)

Und der 22-Jährige hatte das Gefeiertwerden verdient. Er begeisterte. Gleich in der zweiten Disziplin, dem Weitsprung, setzte er eine einzigartige Duftmarke seines immensen Könnens. Im Weitsprung zeigte er in einem einzigen Satz 8,45 m (erlaubt sind drei Versuche). Damit verbesserte er nicht nur seinen eigenen Weitsprung-Schweizer-Rekord von Ende April um eindrückliche 15 cm. Ehammer stellte auch eine neue Jahresweltbestleistung im Weitsprung und eine noch von niemandem und in keiner Disziplin erzielte Punktzahl (1178) auf.

Steigerungspotenzial trotz Rekorde

Mit diesem Exploit gewann er den Sonderpreis für die beste Leistung innerhalb des top­besetzten Wettkampfes. Und schliesslich war dieser Wundersatz dafür verantwortlich, dass der Speaker am Schluss des Wettkampfes die Bitte an Ehammer richtete, nächstes Jahr den Weg wieder als Zehnkämpfer nach Götzis zu finden – und nicht bei den Spezialisten zu landen. Die Furcht ist begründet: Mit seiner Weite hätte der junge Mann aus Stein an den letzten Olympischen Spielen Gold gewonnen.

Lange führte Ehammer den Wettkampf vor Olympiasieger Damian Warner aus Kanada an. Am zweiten Tag büsste er diese ein. Ohne aber sein klar formuliertes Ziel zu verpassen: als erster Schweizer beim bald 50-jährigen Traditionsmehrkampf einen Podestplatz zu erkämpfen. Die Kraft aber reichte für den dritten Rang nur knapp. Im abschliessenden 1500-m-Lauf verliess ihn die Energie. Immer wieder klopfte er auf die Brust und verwies darauf, dass ihm «buchstäblich die Luft ausging».

Simon Ehammer beim Stabhochsprung im österreichisch Götzis. Bild: Freshfocus (Götzis, 29. Mai 2022)

Zusammen hing dies damit, dass er Mitte Woche noch mit Fieber im Bett gelegen hatte. Und am Morgen des zweiten Tages machte er sich ernsthaft Gedanken darüber, wie er es schaffe, den Wettkampf fortzusetzen. Bis auf die letzten 500 m des 1500ers leistete er Grossartiges. Dann, so sein Kommentar, «wurde es gar nicht mehr lustig.» Trotzdem sprach er von «zwei coolen Tagen».

Mit 8377 Punkten verbesserte Ehammer seinen drei Wochen alten (ersten) Rekord um weitere 23 Punkte. Nicht nur aufgrund der Umstände hielt er aber ebenso fest: «Da gibt es noch viel zu verbessern.» Nicht nur den 1500-m-Lauf, bei dem er rund 25 Sekunden über seiner Bestzeit blieb, meint er. Vielmehr «fast alles». Das gesundheitliche Problem stellte Ehammer nicht ins Zentrum. Er betonte:

«Ich bin unglaublich zufrieden, es stimmte richtig viel zusammen.»

So streicht er die persönliche Bestleistung in der zweitletzten Disziplin Speerwerfen hervor, seine 55,98 m. Das bei schwierigen Bedingungen: Tiefe Temperatur, der Wind wehte und am Schluss regnete es. Ehammer kümmerte dies wenig. Er hat allen Grund, voller Zuversicht in Richtung Sommer zu blicken: Sowohl an der WM als Weitspringer wie an der EM als Zehnkämpfer dürfte er für weitere Erfolgsgeschichten sorgen.