Leichtathletik Andrin Huber holt im Siebenkampf den Titel: Teufner Leichtathleten überzeugen an den Schweizer Meisterschaften Die Teufner Leichtathleten überzeugten über das Wochenende in Magglingen auch in Abwesenheit von Simon Ehammer mit Topplatzierungen. Mit Antonia Gmünder und Andrin Huber wuchsen zwei Athleten über sich hinaus. Hans Koller 14.02.2022, 15.00 Uhr

Andrin Huber knüpft nahtlos an die Vorjahreserfolge an. Bild: Andri Vöhringer

Andrin Huber, der Bichwiler Zehnkämpfer in Teufner Farben, kann in der neuen Saison seine Leistungen enorm steigern. Er knüpft nahtlos an die Vorjahreserfolge an und gewann in Magglingen mit deutlichem Vorsprung den Titel bei den Schweizer Meisterschaften. Mit 5259 Punkten ist er in die Fussstapfen von Simon Ehammer getreten. Er kann im nächsten Jahr dessen Leistungen anpeilen.

In Magglingen gelangen Huber vier persönliche Bestleistungen. Die 6 kg Kugel stiess er auf 13,58 m, eine weitere Steigerung gelang ihm im Weitsprung mit 6,53 m, über 60 m lautet seine neue Bestzeit 8,37 Sek. Seinen Höhenflug setzte er im Stabhochsprung mit 4,10 m fort. Dazu trugen hervorragende 1,92 m im Hochsprung sowie 2,46 min über 1000 m zu seinem Titel bei.

Antonia Gmünder knapp an Podest vorbei

Erstmals startete Antonia Gmünder nach den Medaillengewinnen in den Nachwuchskategorien bei den Aktiven. Mit vier persönlichen Bestleistungen konnte sie sich in Magglingen deutlich steigern. Über 60 m Hürde verbesserte sie sich auf 8,66 Sek., im Weitsprung landete sie bei 5,78 m, was sie in der Bestenliste gar auf Platz vier vorrücken lässt. Die Kugel stiess sie auf 11,09 m. Im Hochsprung überquerte sie 1,66 m. Damit trat sie auf Rang drei nach vier Disziplinen zu einem äusserst spannenden Schlusslauf an. Trotz einer weiteren persönlichen Bestleistung über 800 m konnte Gmünder mit der Spitze nicht ganz mithalten. Die neue persönliche Bestmarke von 3857 Punkten reichte zum undankbaren vierten Platz, nur 28 Punkte fehlten für einen Podestplatz.

Gleichzeitig zu den Meisterschaften gelangten weitere Tests in verschiedenen Disziplinen zur Austragung. Miryam Mazenauer kommt hinsichtlich der kommenden Meisterschaften immer besser in Form, mit 14,96 m erzielte sie neue Saisonbestleistung und gewann überlegen.

Deillon überlegen

In der Kategorie U18 wurden keine Mehrkämpfe angeboten. Cédric Deillon testete in verschiedenen Einzeldisziplinen. Im Kugelstossen steigert er seine Bestleistung auf 14,80 m und gewann überlegen. Damit führt er auch die aktuelle nationale Bestenliste an und geht als Favorit an den Start der kommenden Disziplinenmeisterschaften. Über 60 m belegte der Speicherer Athlet Rang 3 in 8,74 Sek., im Hochsprung überquerte er 1,69 m und zum Abschluss verbesserte er seine persönliche Bestleistung im Weitsprung auf 6,68 m und gewann in seiner Kategorie und gehört damit an den kommenden Titelkämpfen als 2. der Bestenliste ebenfalls zum Favoritenkreis.

Simon Ehammer unterzog sich im Hinblick auf die Hallenweltmeisterschaften wettkampfmässigen Tests. Über 60 m Hürden kam er mit 7,81 Sek. nahe an seine Bestzeiten heran und belegte im Final Platz drei. Im Stabhochsprung überquerte er 4,90 m und die Kugel wuchtete er auf 13,83 m.

Mit Isabel Posch trainiert neu eine Athletin aus dem Vorarlberg in Teufen. Nebst dem Angebot der Sportlerschule Appenzellerland nutzt die Österreicherin auch Trainings des TV Teufen, um nach Verletzungen den Anschluss an die Spitze wieder zu finden. In Magglingen belegte sie im Kugelstossen Platz zwei und über die Hürden kam sie auf Platz drei in ihrem Vorlauf.