Lernende gesucht: 200 Lehrstellen sind im Appenzellerland frei

Lehrstellenmarkt Lernende gesucht: Noch 200 Lehrstellen sind im Appenzellerland frei – etwa in der Gastronomie Diesen Sommer sind weniger Appenzeller Jugendliche in die Berufslehre gestartet als vor einem Jahr. Zahlreiche Lehrstellen sind unbesetzt geblieben. An der Beliebtheit der Ausbildung liege es nicht. Selina Schmid Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pandemie hat besonders in der Gastronomie die Rekrutierung Lernender erschwert. Bild: Belinda Schmid

Anfang Monat hat für die Appenzeller Lernenden die Berufslehre begonnen. In Appenzell Innerrhoden hat das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung auf den Lehrbeginn 2022 169 neue Lehrverträge genehmigt. In Ausserrhoden waren es 464. Das sind 48 Ausserrhoder Lehrlinge weniger als noch 2021. Die Abteilung Berufsbildung rechne bis Ende Jahr mit 20 bis 25 zusätzlichen Lehrverträgen, die Frist für den Lehrbeginn 2021 läuft noch bis Ende September.

Diesen Sommer blieben viele Lehrstellen unbesetzt. Auf der Lehrstellenplattform Lena stehen für den Lehrbeginn 2022 in Appenzell Ausserrhoden über alle Berufsgruppen hinweg noch 118 Lehrstellen zur Verfügung. Vor allem im Baugewerbe und in der Gastronomie finden Schulabgängerinnen und Schulabgänger noch Ausbildungsplätze. In Innerrhoden blieben rund 80 Lehrstellen unbesetzt.

Zu wenige Schulabgänger für alle Lehrstellen

In den Pandemiejahren 2020 und 2021 verzeichnete die Ausserrhoder Abteilung Berufsbildung eine deutliche Zunahme an genehmigten Lehrverträgen. Aktuell sei die Zahl wieder zurück auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Gemäss einer ersten Analyse sei keine Verlagerung hin zur Akademisierung oder zur Abwanderung in angrenzende Kantone zu erkennen, schreibt der Kanton. Damit blieben die Chancen für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger intakt, den passenden Beruf und einen Lehrbetrieb in Appenzell Ausserrhoden zu finden.

Am fehlenden Interesse liege es nicht, dass dieses Jahr viele Lehrstellen frei bleiben. Gemäss des Innerrhoder Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung geniesse die Lehre nach wie vor einen guten Ruf. So hätten sich 72 Prozent der Innerrhoder Jugendlichen für diesen Ausbildungsweg entschieden. Rund ein Viertel besuche weiterführende Schulen, insbesondere das Gymnasium. Weitere 4 Prozent starten in ein Brückenangebot oder ein Zwischenjahr.

Stattdessen bestehe gemäss Alfred Steingruber, Leiter des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung Innerrhoden, ein direkter Zusammenhang zur aktuellen demografischen Situation im Kanton und in der übrigen Ostschweiz. Steingruber sagt: «Es sind geburtenschwache Jahrgänge, die jetzt mit einer Lehre starten.» Die Zahl der Volksschulabgängerinnen und Volksschulabgänger habe sich von 222 im Jahr 2010 auf aktuell 169 reduziert. Das Lehrstellenangebot sei gemäss Kanton dagegen konstant geblieben. Als direkte Folge habe sich die Anzahl der Lehrverträge verkleinert, sodass in Innerrhoden für den Sommer 2022 insgesamt 457 aktive Lehrverhältnisse registriert sind.

Die beliebtesten Lehrstellen bei Schülerinnen waren gemäss Alfred Steingruber im Detailhandel, in der Gesundheitsbranche und im kaufmännischen Bereich, bei den Schülern Zimmermann, Schreiner und Landwirt. Dagegen sei die Rekrutierung von Lehrlingen für die Bereiche Handwerk, Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Detailhandel besonders schwierig gewesen.

Die Schnuppertage haben gefehlt

Ralph Frischknecht, Wirt Restaurant Sternen und Vorstandsmitglied von Gastro AR. Bild: Ralph Ribi

Ralph Frischknecht ist Wirt des Landgasthof Sternen in Bühler und Vorstandsmitglied von Gastro AR. Er sagt:

«Lernende in der Gastronomie zu finden, ist seit zwei Jahren sehr schwierig.»

Einige Klassen der Berufsschule können dieses Jahr nicht gefüllt werden. Auch im Landgasthof Sternen blieben 2021 und 2022 die beiden Lehrstellen in der Küche und im Service unbesetzt.

Die Coronapandemie sei mit den Schliessungen und Schutzmassnahmen im Allgemeinen für die Gastronomie turbulent gewesen. Zusätzlich habe die Pandemie Frischknecht und vielen anderen Gastronomen verunmöglicht, während der vergangenen zwei Jahre Schnuppertage für interessierte Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Frischknecht sagt:

«Wie soll man denn jemandem den Beruf zeigen, wenn das Restaurant geschlossen ist und man nichts zu tun hat?»

Doch sei es bereits vor der Pandemie schwierig gewesen, in der Gastronomie die Lehrstellen zu besetzen, sagt Frischknecht. Am Lohn liege es nicht, sondern daran, dass ein falsches Bild des Berufsalltags verbreitet sei. «Ich glaube, die Branche scheint für Jugendliche nicht attraktiv, da man auch abends oder an den Wochenenden arbeiten muss und es stressig werden kann.» Andererseits könne es ein Vorteil sein, unter der Woche freizuhaben, da man Dinge unternehmen könne ohne überall zu viele Leute zu haben. Zudem seien unregelmässige Arbeitszeiten auch in anderen Branchen verbreitet. Frischknecht sagt: «Es ist ein schöner Beruf, man arbeitet direkt mit Menschen. Und mit dieser Ausbildung steht einem die ganze Welt offen.»

Zahlen verlaufen in Wellen

Auch das Baugewerbe muss dieses Jahr auf einige Lernende verzichten. Josef Zimmermann, Präsident des Baumeisterverbandes beider Appenzell, vermutet eine Kombination von Gründen. «Einerseits liegt es an der demografischen Entwicklung, andererseits entscheiden sich immer mehr Schülerinnen und Schüler für das Gymnasium.» Dazu seien manche Berufsalltage attraktiver als andere, vermutet Zimmermann weiter. «Im Baugewerbe bekommt man dreckige Schuhe oder ist bei jedem Wetter draussen. Manche wollen das halt nicht.»

Zimmermann stellt zudem den Unterschied zwischen den beiden Appenzeller Kantonen fest. «In Innerrhoden finden wir leichter und bessere Lernende für Maurer- oder Strassenbaustellen als in Ausserrhoden.» Er führt dies darauf zurück, dass Innerrhoden ländlicher als Ausserrhoden ist. Zimmermann befürchtet aber keinen generellen Trend:

«Diese Zahlen verlaufen immer in Wellen.»

Auch Gastronom Ralph Frischknecht ist für das kommende Jahr optimistisch. Die Anfragen nach Schnuppertagen nehmen wieder zu. Und: «Wir konnten bereits die Lehrstelle als Koch besetzen und sind für die Servicestelle sehr zuversichtlich.» Um künftig die Attraktivität der Berufe zu steigern, arbeitet der Gastroverband beider Appenzell künftig zudem mit dem nationalen Ausbildungszertifikat TAB zusammen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen