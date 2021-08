129 Lehrstellen sind in Ausserrhoden noch frei

Lehrstellenmarkt Koch, Restaurationsfachfrau, Zimmermann: In Ausserrhoden sind noch 129 Lehrstellen offen Für den Lehrbeginn in diesem Sommer sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden bis jetzt 512 Lehrverträge abgeschlossen worden. Es gibt aber noch zahlreiche freie Ausbildungsplätze - vor allem für gewerbliche Berufe. Jesko Calderara 17.08.2021, 05.00 Uhr

Anfang Monat sind Hunderte Lernende im Appenzellerland in die Berufswelt eingestiegen. Noch immer aber gibt es in Ausserrhoden für diesen Sommer 129 offene Lehrstellen, in Innerrhoden sind es 93. Dies zeigt die Datenbank Lena der Kantone. Die aktuelle Lage ist allerdings nicht aussergewöhnlich. «Die Zahl der unbesetzten Lehrstellen bewegt sich in der Grössenordnung der vergangenen Jahre», sagt Peter Bleisch, Leiter des Ausserrhoder Amts für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung. Dies hat auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. So verlassen zurzeit geburtenschwache Jahrgänge die Schule, weshalb die Zahl der Lehrstellensuchenden eher tief ist. Demografisch bedingt werde sich die Situation erst in den kommenden Jahren entschärfen, sagt Bleisch.

Für 2021 hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden bis am vergangenen Freitag 512 Lehrverhältnisse bewilligt. Zum Vergleich: 2019 sind 470 und im letzten Jahr 510 Lehrverträge abgeschlossen worden.

Dies zeigt: Die Coronakrise hat bis anhin keinen Einfluss auf das Angebot am Lehrstellenmarkt. Dieses kann langfristig jedoch stark schwanken, je nachdem, wie viele Jugendliche die Schule verlassen. So sind 2013 beispielsweise 564 Lehrverträge gemeldet worden. Die entsprechende Frist für den Lehrbeginn 2021 läuft noch bis Ende September. Peter Bleisch erwartet, dass in der verbleibenden Zeit 20 bis 25 Verträge dazukommen werden.

Weniger Lehrverträge im Baugewerbe

Auffallend an der Statistik ist, dass offenbar vor allem Arbeitgeber von gewerblichen Berufen Mühe haben, Schulabgänger für eine Lehre zu gewinnen. Im Vergleich zum Vorjahr sind gemäss Bleisch in den Bereichen Gebäudehülle, Gebäudetechnik oder dem Baugewerbe weniger Lehrverträge zu verzeichnen.

Gute Chancen haben Jugendliche, welche kurzfristig einen Beruf in der Gastronomie lernen wollen. So sind für 2021 nicht weniger als elf Lehrstellen als Koch/Köchin EFZ und Küchenangestellte EBA noch ausgeschrieben. Ebenfalls gross ist das Angebot bei den Berufen Restaurantfachmann/-frau EFZ und Restaurantangestellte/r EBA, wo acht Stellen vakant sind.

Sinkende Schülerzahlen wirken sich aus

Berufsnachwuchs gesucht wird auch in der Holzbranche. So sind in Ausserrhoden gemäss den Zahlen aus der Datenbank Lena für den Beruf Zimmermann EFZ noch vier Lehrstellen offen, die per sofort angetreten werden könnten. Bei den Berufen Schreiner EFZ und Schreinerpraktiker EBA sind es insgesamt sogar elf. Ein generelles Problem bei der Rekrutierung von Lernenden sieht Daniel Ackermann, Präsident des Schreinermeisterverbandes beider Appenzell, für seine Branche nicht. Er sagt:

«In den vergangenen ungefähr drei Jahren machten sich aber die Auswirkungen der geburtenschwachen Jahrgänge bemerkbar.»

Das Berufsbild des Schreiners sei modern und finde dank seiner Breite, welche von klassischen Handwerksarbeiten bis zu den modernsten Produktionsschritten in der Computertechnologie reiche, bei jungen Menschen grossen Anklang, sagt Ackermann. Abgesehen davon sei das Appenzellerland eine «hölzige» Region, in welcher diese bodenständige Ausbildung sehr gut verankert sei. Dennoch: Der Dachverband versucht mit regelmässigen Kampagnen potenzielle Lernende anzusprechen. Einblicke in das Berufsleben von Schreinern und Zimmerleuten erhalten Oberstufenschülerinnen und -schüler auch an den alljährlichen Berufstagen, welche die Appenzeller Holzfachschule in Teufen durchführt.

Ähnlich wie Daniel Ackermann argumentiert der Präsident der Sektion Appenzell Ausserrhoden von Holzbau Schweiz. Walter Rotach sagt:

«Die Holzbranche hat im Appenzellerland grundsätzlich keine Mühe, die Lehrstellen zu besetzen.»

Dass dies im laufenden Jahr nicht gelungen sei, habe mit den sinkenden Schülerzahlen zu tun. Gewisse Schwankungen hält Rotach allerdings für normal. Für die kommenden Jahre rechnet er damit, dass die Appenzeller Holzbaubetriebe wieder mehr Lernende finden und ausbilden werden.

Grosse Nachfrage nach Lehrstellen in der Informatik-Branche

Offene Lehrstellen sind aber nicht in der gesamten Wirtschaft ein Thema. So sind die entsprechenden Angebote in der Informatik-Branche nach Erfahrung von Peter Bleisch jeweils sehr schnell vergeben. Dies gelte auch für gewisse Bereich der Gesundheitsberufe sowie bei den Kaufleuten.