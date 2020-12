Lehrerlöhne – Teil 2 FDP widerspricht Lehrerverband: «Nicht der Kantonsrat entscheidet über den Ausfall des Stufenanstiegs bei den Lehrpersonen, sondern der Regierungsrat» Der Ausserrhoder Lehrerverband ärgert sich, weil der Kantonsrat angeblich entschieden hat, den Stufenanstieg bei den Lehrpersonen im Jahr 2021 auszusetzen. Inzwischen hat die FDP reagiert und diese Aussage richtiggestellt: Der Kantonsrat hat diesbezüglich keinen Entscheid gefällt. Dies müsste die Regierung tun. Claudio Weder 16.12.2020, 20.01 Uhr

2021 verzichtet der Ausserrhoder Regierungsrat auf Lohnmassnahmen bei Lehrpersonen an kantonalen Bildungsinstitutionen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

In diesem Artikel kritisierte Michael Weber, Präsident des Ausserrhoder Lehrerverbands, den Kantonsrat, nachdem dieser aufgrund eines FDP-Antrags am 7. Dezember angeblich beschlossen hatte, für die Lehrkräfte der Berufsschule und der Kantonsschule den vertraglich festgelegten Stufenanstieg nicht zu gewähren. Diese Aussage ist jedoch nicht ganz korrekt. Denn: Einen Entscheid bezüglich des Ausfalls des Stufenanstiegs fällte der Kantonsrat keinen. Dies läge in der Kompetenz der Regierung.

Patrick Kessler, Fraktionspräsident FDP. Bild: PD

Darauf hat die FDP den Lehrerverband in einem Schreiben, welches auch der «Appenzeller Zeitung» vorliegt, hingewiesen. Fraktionspräsident Patrick Kessler erläutert darin die Hintergründe des Antrags: Die Fraktion hat im Rahmen des Voranschlags 2021 beantragt, die individuelle Lohnerhöhung für Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung von 765000 Franken zu streichen.

«Eine Mehrheit der Fraktion hat befunden, dass es in der aktuellen Krise nicht angebracht ist, Lohnerhöhungen zu sprechen.»

Gleichzeitig sei festgestellt worden, dass diverse Gemeinden eine «Nullrunde» bei ihrem Personal beschlossen haben. Dies habe die Frage nach den Lohnveränderungen beziehungsweise des Stufenanstiegs bei den Lehrkräften aufgeworfen. «Aufgrund der unsicheren Situation – sämtliche Budgets von Kanton und Gemeinden gehen von sinkenden Steuereinnahmen aus – hat die FDP den Regierungsrat aufgefordert, den automatischen Stufenanstieg bei den Lehrpersonen im Jahr 2021 auszusetzen.»

Diese Haltung sei jedoch nicht als Misstrauensvotum gegenüber der Lehrerschaft zu verstehen, sondern als eine «Konzession an die herausfordernde Zeit, in der wir uns gerade bewegen», so Kessler.

Lohnveränderungen gibt es 2021 trotzdem

Zu Lohnveränderungen – zumindest bei kantonal angestellten Lehrpersonen – kommt es im Jahr 2021 aber trotzdem. Der Kantonsrat genehmigte an seiner letzten Sitzung den Voranschlag 2021 ohne individuelle Lohnmassnahmen. Den Globalkredit für die Kantonsschule Trogen (sowie auch jenen für die Strafanstalt Gmünden) hat der Kantonsrat allerdings unverändert genehmigt. In diesen Globalkrediten sind auch Mittel für individuelle Lohnmassnahmen enthalten.

Landammann Alfred Stricker Bild: PD

Wie Landammann und Bildungsdirektor Alfred Stricker auf Anfrage mitteilt, hat der Regierungsrat nun entschieden, dass von diesen Mitteln kein Gebrauch gemacht wird. «Damit ist eine Gleichbehandlung mit den übrigen Angestellten der kantonalen Verwaltung sichergestellt.» Im Übrigen werde auch bei den Lehrpersonen am Berufsbildungszentrum in Herisau auf eine Lohnerhöhung verzichtet.

Verwirrlich ist die ganze Geschichte deshalb, weil mehrere Rechtsgrundlagen tangiert sind. Die rechtliche Grundlage für die Besoldung der Lehrpersonen der Volksschule ist nämlich eine andere. «Lehrende der Volksschule haben bei Erfüllung der individuellen Voraussetzungen Anspruch darauf, dass sie im nächsten Jahr auf der nächsten Stufe der Klasse besoldet werden», sagt Stricker. Der Regierungsrat könne diesen sogenannten Stufenanstieg für Lehrende der Volksschule ausnahmsweise aussetzen, wenn es die Finanzlage des Kantons oder der Gemeinden erfordert.

Auf die Forderung der FDP, den Stufenanstieg bei sämtlichen Lehrpersonen auszusetzen, kann die Regierung also nur teilweise eingehen:

«Die rechtlichen Voraussetzungen für die Aussetzung des Stufenanstiegs bei den Lehrpersonen der Volksschule sind aus Sicht des Regierungsrates nicht gegeben.»

Die aktuelle Finanzlage, insbesondere der Gemeinden, rechtfertige zum jetzigen Zeitpunkt keinen Entscheid in diese Richtung, sagt Stricker. Von den Gemeinden als Schulträger sei bisher auch kein entsprechender Antrag gestellt worden.