lehrerlöhne «Dieser Entscheid schadet den Schulen in unserem Kanton»: Ausserrhoder Lehrerverband wehrt sich gegen das Aussetzen des Lohnstufenanstiegs im Jahr 2021 Der Ausserrhoder Kantonsrat hat entschieden, den automatischen Stufenanstieg bei der Entlöhnung der Lehrpersonen im kommenden Jahr auszusetzen. Der Lehrerverband zeigt kein Verständnis dafür und fordert nun vom Kantonsrat Gegensteuer. Claudio Weder 15.12.2020, 16.00 Uhr

Die Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte sei «messbar gestiegen», sagt der Präsident des Ausserrhoder Lehrerverbands.

Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

«Das ist ein schwerer Schlag gegen die Bildungslandschaft in unserem Kanton», sagt Michael Weber. Der Präsident des Ausserrhoder Lehrerverbands ist verärgert: Am 7. Dezember hat der Kantonsrat im Rahmen der Beratung des Voranschlags 2021 einem Antrag der FDP-Fraktion zugestimmt. Dieser verlangte, dass im kommenden Jahr nicht nur auf individuelle Lohnmassnahmen bei den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung verzichtet, sondern auch der automatische Lohnstufenanstieg bei den Lehrpersonen an kantonalen Bildungsinstitutionen ausgesetzt wird.

Michael Weber, Präsident des Ausserrhoder Lehrerverbands. Bild: APZ

Weber fasst diesen Entscheid als Abwertung der Arbeit der Ausserrhoder Lehrkräfte auf:

«Was der Kantonsrat beschlossen hat, schadet den weiterführenden Schulen in unserem Kanton und stösst die engagierten wie auch motivierten Lehrkräfte vor den Kopf.»

Unverständlich sei der Entscheid vor allem deshalb, weil in der jetzigen Krise die Arbeitsbelastung «messbar gestiegen» sei. Weber macht einen Vergleich mit den Postboten: «Zurzeit stöhnen die Postboten unter der Last der vielen Pakete. Viel Begehrliches wird online geordert und auch bezahlt.»

Auch an die Ausserrhoder Schulen seien in den letzten Monaten viele Wünsche gerichtet worden, wie zum Beispiel die Einführung von Fernunterricht, die Beschulung während der Quarantäne, die Digitalisierung des Unterrichts oder die Aufrechterhaltung des Unterrichts während der erschwerten Bedingungen der Pandemie.

«Doch der Kantonsrat drückt sich nun davor, die bestellten Leistungen zu bezahlen.»

Entscheid bekommen vor allem Jüngere zu spüren

Weber stellt jedoch klar, dass in Zeiten angespannter Finanzen keine Lehrerin und kein Lehrer eine Lohnerhöhung oder einen Teuerungsausgleich fordern würde. «Das Mindeste aber, was die Lehrkräfte erwarten dürfen, ist die reguläre Bezahlung der Löhne.» Mit dem Aussetzen des automatischen Stufenanstiegs erhielten die Lehrpersonen nicht jenes Gehalt, welches ihnen vertraglich zustehen würde. «Dies kommt faktisch einer Lohnkürzung gleich», sagt Weber. Letztlich würden dies vor allem jüngere Lehrpersonen zu spüren bekommen, welche sich noch in den unteren Stufen der Lohnskala befinden.

Die FDP wollte mit ihrem Antrag ein Zeichen der Solidarität setzen: Es wäre mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen falsch, wenn man mit Steuergeldern Lohnrunden sowohl in der Verwaltung als auch bei den Lehrpersonen finanzieren würde. Vor allem auch deshalb, weil Letztere von einem absolut sicheren Arbeitsumfeld profitieren würden. Ein Argument, für welches der Präsident des Lehrerverbandes kein Verständnis hat. «Das schiesst an der Realität vorbei», sagt er. Und weiter:

«In wirtschaftlich guten Zeiten erhalten die Lehrpersonen schliesslich auch keinen Bonus.»

Dass der Kanton sparen müsse, sei zwar verständlich. Doch besser wäre es, er würde dies auf der Einnahmenseite tun als bei den Lehrkräften, bei welchen schon in der Vergangenheit oft der Sparhebel angesetzt worden sei.

Brief an Kantonsräte verschickt

Das Signal, welches der Kantonsrat damit aussendet, sei «verheerend», sagt Weber. «Wenn weiterhin bei den Lehrkräften gespart wird, dann laufen uns irgendwann die Leute davon.» Aus diesem Grund fordert der Verband den Kantonsrat auf, Gegensteuer zu geben und die Schulen zu stützen. «Es muss eine andere Lösung gefunden werden.»

Die Ortskonferenzen des Lehrerverbandes verschicken in diesen Tagen ein Schreiben an sämtliche Ausserrhoder Kantonsrätinnen und Kantonsräte. «Wir wollen den Dialog mit den Politikerinnen und Politikern suchen, um herauszufinden, wie es zu diesem Entscheid kommen konnte», sagt Weber. Auch mit der Regierung ist der Lehrerverband im Austausch. Denn: «Es besteht die Gefahr, dass derselbe Entscheid auch auf Volksschulstufe durchgesetzt werden könnte.»