Bevölkerung soll an Strategie von Bühler mitwirken

Lebensqualität verbessern Gemeinderat lud Bevölkerung zur Strategieentwicklung ein: Wohin soll sich Bühler entwickeln? Der Bühlerer Gemeinderat hat die Bevölkerung eingeladen, ihre Wünsche und Ideen für die Entwicklung der Gemeinde bekanntzugeben. Ein erster Austausch fand am Mittwoch im Gemeindesaal statt. Astrid Zysset 21.04.2022, 17.00 Uhr

In Kleingruppen wurde am Mittwochabend über die Zukunft der Gemeinde diskutiert. Bild: Astrid Zysset

Es ist der Anfang einer Strategieentwicklung: Die Gemeinde Bühler hat am Mittwochabend im Gemeindesaal zu einem Austausch mit der Bevölkerung geladen. «Wir möchten den Puls der Bürgerinnen und Bürger spüren», so Gemeindepräsident Jürg Engler. In Kleingruppen wurden grundlegende Fragen zum Erhalt der Dorfkultur wie auch zur finanziellen Situation der Mittelländer Gemeinde besprochen. Heisst konkret: Wie kann die Gemeinde noch attraktiver werden? Soll mehr investiert werden und dafür einen höheren Steuerfuss in Kauf genommen werden? Oder lieber sparen? Die ersten Themen wurden an jenem Abend bereits erörtert. Ersten Rückmeldungen zufolge soll ein tieferer Steuerfuss angestrebt werden. Weiter wurde eine Pflicht für Gemeindemitarbeiter in Betracht gezogen, den Wohnsitz ins Dorf zu verlegen. Und die jahrelangen Animositäten zwischen den Parteien gelte es beizulegen.