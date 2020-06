«Ein Virus tödlicher als der Krieg»: Zwei Maturandinnen thematisieren in ihrer Maturarbeit die Spanische Grippe und zeigen, wie diese im Appenzellerland wütete Die angehenden Fachfrauen Gesundheit Lea Weder und Sabine Eugster haben sich in ihrer Matura-Arbeit mit der Spanischen Grippe und deren Folgen im Appenzellerland auseinandergesetzt. Nicht nur gingen sie der Frage nach, warum Inner- und Ausserrhoden unterschiedlich betroffen waren. Sie zeigen auch die Parallelen zur aktuellen Coronapandemie auf. Andrea Kobler 03.06.2020, 05.00 Uhr

Die Spanische Grippe wütete 1918 auch in der Schweiz: 25'000 Menschen starben. Bild: Getty Images

Die beiden 18-Jährigen Sabine Eugster aus Herisau und Lea Weder aus Nassen werden bei der Spitex Appenzellerland zur Fachfrau Gesundheit ausgebildet. Bereits letzten September entschieden sie sich für die Spanische Grippe als Thema ihrer Matura-Arbeit der lehrbegleitenden Berufsmittelschule, BMS des GBS St. Gallen. Lea Weder erzählt:

«Wir wollten ein Thema, das nicht allzu sehr bekannt ist und gleichzeitig Naturwissenschaftliches und Geschichtliches verbindet.»

25'000 Tote in der Schweiz

Die angehende Fachfrau Gesundheit Sabine Eugster Bild: PD

So setzten sich Lea Weder und Sabine Eugster mit der Spanischen Grippe von 1918/19 in der Schweiz und vor allem in Appenzell Inner- und Ausserrhoden auseinander. Dies zu einer Zeit, als das Coronavirus noch kein Thema war. «Deshalb hätten wir auch nie gedacht, dass das Thema einer Pandemie noch während unserer Recherchearbeiten so aktuell wird», so Sabine Eugster.

Sie und Lea Weder recherchierten, um was für eine Krankheit es sich bei der Spanischen Grippe handelte, die in der Schweiz 25'000 Tote gefordert hatte, warum sie so hiess, wie sie sich ausbreitete und welche Folgen sie in der Schweiz hatte.

Unerforschtes Gebiet

Die angehende Fachfrau Gesundheit Lea Weder Bild: PD

Zudem wagten sie sich auf neues, unerforschtes Gebiet vor. Sie wollten untersuchen, warum in Appenzell Ausserrhoden am wenigsten Todesfälle in der Schweiz verzeichnet wurden, während der Nachbarkanton Innerrhoden in dieser Statistik im schweizerischen Mittelfeld lag.

Die beiden Lernenden recherchierten für ihre Arbeit im Staatsarchiv Herisau, in alten Zeitungen und Jahrbüchern, lasen Bücher über die Spanische Grippe, suchten Briefe von Betroffenen und Fotos und werteten diese aus.

Die Frakturschrift aneignen

Dabei mussten sie sich das Lesen der Frakturschrift aneignen. «Es ging eine Weile, bis wir der Schrift wirklich Herr waren», lachten die beiden. Spannend sei auch gewesen, wie in den Artikeln der «Appenzeller Zeitung» formuliert wurde: «Die Artikel kamen ganz anders daher als heute.»

Sandro Frefel, Innerrhoder Landesarchivar Bild: PD

Mit ihren Fragen wandten sie sich an Experten. So an Sandro Frefel, Landesarchivar des Kantons Appenzell Innerrhoden, oder Patrick Kury, Professor für Schweizer Geschichte an der Uni Bern, die ihnen bereitwillig Auskunft gaben.

Unterstützt wurden sie bei ihrer Arbeit zudem von Myrta Gegenschatz vom Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden und Barbara Sele und Ismael Albertin, welche die beiden Lernenden während der wissenschaftlichen Arbeit an der BMS St. Gallen betreuten.

Spanische Grippe aus den USA

Soldaten an der Front waren 1917/18 der Auslöser der Spanischen Grippe, die ihren Ursprung in den USA hatte. Da aber die Iberer, die ersten waren, welche über die Grippe in den Zeitungen berichteten, erhielt sie den Namen Spanische Grippe.

Viele Schweizer Soldaten wurden krank. Ausbildungskurse wurden gestrichen und Soldaten nach Hause geschickt. So breitete sich die Grippe in der ganzen Schweiz aus. Die Betroffenen litten unter hohem Fieber, bellendem Husten sowie heftigen Kopf- und Gliederschmerzen. Die Haut der Erkrankten färbte sich aufgrund von Sauerstoffmangel dunkelblau, manche bluteten aus Nase und Ohren.

«Ein Virus tödlicher als der Krieg»

Weltweit starben mindestens 27 Millionen Personen an der Spanischen Grippe. Bild: AP

Die Schweiz litt zu jener Zeit unter politischen Unsicherheiten, Inflation sowie wetterbedingten Ernteausfällen. Viele Menschen waren mangel- und unterernährt. Es starben 25 000 Menschen, weltweit mindestens 27 bis 50 Millionen – manche Quellen sprechen sogar von noch mehr Toten – an der Spanischen Grippe und damit mehr Menschen, als dem Ersten Weltkrieg zum Opfer fielen. Deshalb hiess es damals auch: ein Virus tödlicher als der Krieg. Lea Weder und Sabine Eugster:

«Dass es dabei vor allem junge Männer, zwischen 20 und 40 Jahren traf, und die Lebenserwartung von 55,4 im Jahr 1917 auf 46,3 im Jahr 1918 sank, überraschte uns ebenso wie die hohe Sterberate.»

Die Sterblichkeit erhöhte sich in der Schweiz um 41 Prozent. 1917 starben etwas mehr als 6000 Personen im Alter von 20-39 Jahren, ein Jahr später waren es rund 20 000. Dazu untersuchten Lea Weder und Sabine Eugster die unterschiedlichen Massnahmen, welche die Appenzeller damals gegen die Krankheit ergriffen.

Alles begann harmlos

Damals begann alles relativ harmlos. So erkrankten bei einer ersten Ansteckungswelle im Frühjahr 1918 (465 Erkrankte im Kanton Appenzell Ausserrhoden innerhalb einer Woche) zwar sehr viele Menschen, aber relativ wenige starben. In den Monaten von Juni 1918 bis September 1918 gab es im Kanton nur einige wenige Todesfälle. Im Monat Oktober kam die Grippewelle erneut und aggressiver zurück. In der Woche vom 3. Oktober 1918 bis zum 12. Oktober 1918 gab es 972 neu erkrankte Personen, davon führten 15 Erkrankungen zum Tod («Appenzeller Zeitung», 22. Oktober 1918).

Die meisten starben an einem akuten Lungenversagen. In der «Appenzeller Zeitung» war am 10. Dezember 1918 von insgesamt 8558 Infizierten und 139 Todesfällen zu lesen. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.

Im Jahr 1919 sank die Anzahl Todesfälle wieder, denn die 3. Welle musste die Schweiz nicht erleiden.

22-jähriger Gaiser unter den Todesopfern

Einer der erkrankten war Hermann Müller aus Gais. Er war mit 22 Jahren blutjung und sollte in naher Zukunft das Gasthaus Ochsen seiner Eltern übernehmen. An der Folge der Spanischen Grippe litt der gelernte Konditor, der am Bahnhofbuffet am Hauptbahnhof Zürich arbeitete, aber an einer Brustfell- und Lungenentzündung und starb nach vierwöchigem Kampf gegen die Krankheit im Kantonsspital in Zürich. Das Gasthaus in Gais übernahm schliesslich Bruder Ernst.

Wichtig, sich nicht anzustecken

Noch spannender machte die Arbeit von Lea Weder und Sabine Eugster rund um die Spanische Grippe, die Tatsache, dass noch während der Recherchen die ersten Nachrichten aus China bezüglich Coronavirus die Schweiz erreichten. «Da fragten wir uns schon, ob die Pandemie wie damals die Spanische Grippe auch die Schweiz erreicht, ob sich gar etwas wiederholt», erzählen Lea Weder und Sabine Eugster. Es habe viele Parallelen gegeben.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden empfahl 1918 Schutzmasken (die aber im Nachhinein eher als untauglich betrachtet wurden) und sobald sich jemand ansteckte, musste er in Selbstisolation mit strikter Bettruhe gehen.

Wegen der Spanischen Grippe gab es ein Semester ohne Zeugnisse. Bild: PD

Man empfahl ein Niesen in die Armbeuge, gab ein Versammlungsverbot (Fasnacht, Abendmahl, Kino usw.) heraus, die Telefone wurden desinfiziert und die Schulen geschlossen. Dies jedoch erst, als es zu wenig Lehrpersonen und Lernenden gab. Es gab ein Semester ohne Zeugnisse.

Ärzte beklagten sich über Papierkram

Lea Weder und Sabine Eugster hinterfragten die Differenz bei der Anzahl Toten zwischen Appenzell Inner- und Ausserrhoden. Vor allem das schnelle Handeln bezüglich Versammlungsverboten schien damals eine erfolgreiche Wirkung zu haben. Doch konnten sie nicht abschliessend herausfinden, weshalb in Appenzell Innerrhoden im Verhältnis mehr Personen an der Spanischen Grippe starben als in Ausserrhoden.

In der Behandlung der Erkrankten gab es keine Unterschiede. Sowohl die Bevölkerungsdichte, die hygienischen Verhältnisse oder auch die Arbeitssituationen hätten eher für Innerrhoden gesprochen. So arbeiteten die in der Stickereibranche Tätigen Innerrhoder oft zu Hause in der Stube, wo die Ansteckung gering war.

In Ausserrhoden hingegen waren die Verhältnisse in den weit verbreiteten Webkellern schlecht, die Räume eng und feucht: Das Risiko einer Erkrankung also erhöht. Die beiden Lernenden sind überzeugt, dass die Zahlen von damals mit Sorgfalt zu geniessen sind: «Die Ärzte beklagten sich, dass sie mit dem Papierkram nicht zu Recht kommen.»

«Lasst uns die Geschichte nicht wiederholen»

Lea Weder und Sabine Eugster finden mit ihrem Hintergrundwissen zur Spanischen Grippe, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch heute bezüglich Coronavirus frühzeitig die richtigen Massnahmen einberufen hat:

«Man muss handeln, wenn man noch handeln kann.»

Die beiden Lernenden appellieren: «Auch wenn es uns schwerfällt, haltet die Richtlinien ein und lasst uns so eine tragische Geschichte nicht wiederholen.»

Angst, selber am Coronavirus zu erkranken, haben die beiden nicht: «Doch es ist uns bewusst, dass wir die vom Bund veranlassten Massnahmen einhalten sollten, um nicht andere anzustecken. Dies ist uns sehr wichtig, arbeiten wir doch mit alten Leuten zusammen.»

Die beiden Autorinnen Sabine Eugster «Die grosse Abwechslung im Alltag gefällt mir ebenso sehr wie die Begleitung der Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen», erzählt Sabine Eugster aus ihrem Berufsalltag zur angehenden Fachfrau Gesundheit. Der Besuch der Berufsmittelschule BMS St.Gallen während der Ausbildung ermöglicht ihr das Wunschstudium Physiotherapie. In ihrer Freizeit ist Sabine Eugster Leiterin im christlichen Jugendverband Cevi Herisau und spielt Querflöte: «Zudem gehe ich in meiner Freizeit gerne klettern und unternehme gerne etwas mit meinen Freunden in der Natur.» (ak)