Im Spital Herisau gibt es ein Long Covid-Reha-Angebot

Langzeitfolgen Schlapp, ausgelaugt, nicht leistungsfähig: Wie das Spital Herisau Long-Covid-Patienten hilft Long-Covid gehört zu den schlimmeren Verläufen einer Coronavirus-Erkrankung. Die Betroffenen brauchen Monate, um sich von der Infektion zu erholen. Im Spital Herisau gibt es ein Reha-Angebot, das diesen Patientinnen und Patienten helfen soll. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Physiotherapeutin Nicole Flores Perez zeigt eine der Kraftübungen, welche Long Covid-Patientinnen und -Patienten absolvieren müssen. Bild: Astrid Zysset

Die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung können drastisch sein. Die sogenannten Long-Covid-Patientinnen und -Patienten können kaum mehr eine Treppe hoch steigen, haben Mühe in der Bewältigung des Haushalts oder leiden unter ständigen Schmerzen. «Die Symptome sind unterschiedlich», sagt Physiotherapeutin Nicole Flores Perez.

Sie vergleicht das Krankheitsbild aber pauschal mit demjenigen Gefühl, das viele nach einer überstandenen Grippe kennen: Man fühlt sich noch schlapp, nicht leistungsfähig, ausgelaugt. «Dieses Gefühl verschwindet bei Long Covid aber über Monate nicht», so Flores Perez. Schlimmer: Bei einigen Patienten ist die Sauerstoffsättigung im Blut dermassen tief, dass sie ein Sauerstoffgerät benötigen.

Doch es gibt Abhilfe. Im Untergeschoss des Spitals Herisau existiert die Möglichkeit einer Long-Covid-Therapie. Einmal pro Woche wird ein Entspannungsprogramm mit einem Impulsreferat geboten, zweimal wöchentlich ein Kraft- und Ausdauertraining. Ziel ist, die Leistungsfähigkeit sukzessive wieder zu steigern. Und das klappt: Bei fast allen Patientinnen und Patienten konnten Erfolge erzielt werden. «Eine Patientin hat die Therapie aufgrund eines Drucks in der Brust abgebrochen», so Flores Perez. «Alle anderen fühlten sich am Schluss jedoch besser.» Zwar hätten sie nicht mehr die Leistungsfähigkeit wie vor der Corona-Erkrankung erreicht, jedoch war die Steigerung beträchtlich, so die Physiotherapeutin.

Erfolge seien offensichtlich

Die Verbesserung wird mittels eines Vergleichs der Leistungsfähigkeit am Schluss zur derjenigen am Anfang ermittelt. Alle Patientinnen und Patienten müssen einen Einstiegstest absolvieren. Dieser setzt sich aus zwei Übungen zusammen. Einerseits gilt es, möglichst oft aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Andererseits muss eine 30-Meter-Gehdistanz so oft wie möglich innert sechs Minuten zurückgelegt werden. Derselbe Test wird nach Beendigung der Therapie nochmals absolviert, und Bilanz gezogen. Die Physiotherapeutin führt aus:

«Bei den meisten hat die Therapie gereicht, um zumindest wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen zu können.»

Das Angebot am Spital Herisau ist innert kurzer Zeit entstanden. Stationäre Covid-Patienten hatten sich Anfang März an die Physiotherapeuten gewandt. Sie wussten nicht, wo sie eine Long-Covid-Therapie beginnen konnten. «Da kam die Idee auf, dass wir selbst so etwas auf die Beine stellen könnten», erinnert sich Flores Perez.

Gesagt, getan. Kurze Zeit später wurden, in Zusammenarbeit mit der Pneumologin des Spitals, in der physiotherapeutischen Abteilung die ersten Patientinnen und Patienten behandelt; zuerst in Einzeltherapien, dann in Gruppen bis zu fünf Personen. «Anfangs wussten wir nicht genau, wie wir die Therapien gestalten sollten», so die Physiotherapeutin weiter. Im Team wurden dann aber sieben bis acht Ausdauer- und Kraftübungen zusammengestellt, welche den ganzen Körper forderten.

Die Long-Covid-Therapie wird im Rahmen der Physiotherapie angeboten; zusätzliche Stellen wurden seitens des Ausserrhoder Spitalverbundes hierfür nicht geschaffen. «Aber das können wir auch so gut bewerkstelligen», winkt Flores Perez ab. Wenn eine Long-Covid-Therapie stattfindet, müsse im Gegenzug bei den stationären Patienten eben etwas schneller gearbeitet werden.

14 Personen bislang behandelt

Von April bis Juni habe es viele Nachfragen nach der Long-Covid-Therapie gegeben, erinnert sich Flores Perez. Sogar Wartelisten mussten geführt werden. Zumeist hatte das Team in Herisau mit Patienten zu tun, welche unter Ermüdungserscheinungen litten. Im Hochsommer dann die Flaute. Ab August kamen dann wieder mehr Patientinnen und Patienten.

Derzeit ist das Reha-Angebot aber in Folge mangelnder Nachfrage auf Eis gelegt. Sobald jedoch wieder Patientinnen und Patienten dieses in Anspruch nehmen wollen, wird es wieder in Betrieb genommen. Insgesamt haben 14 Personen bislang die Long-Covid-Therapie absolviert.

Long Covid im Appenzellerland Hohe Dunkelziffer befürchtet Wie viele Personen genau an Long Covid erkrankt sind, ist nicht bekannt. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verfügt über keine genaue Angaben, wie viele Personen davon betroffen sind. Appenzell Innerrhoden hat bei den Hausarztpraxen im Kantonsgebiet nachgefragt und kommt auf rund 20 Fälle. Markus Schmidli, stellvertretender Kantonsarzt, geht aber davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Viele Personen leiden unter Long-Covid, ohne dass sie sich dessen bewusst oder in Behandlung sind. Sind denn die Leute nicht ausreichend sensibilisiert? «Nein. Die Krankheit ist schlecht definiert und wird nicht verstanden. Zudem hat die Bevölkerung genug von Corona und zeigt eine deutliche Verdrängungsstrategie.» Im Kanton Appenzell Ausserrhoden geht man hingegen auf Anfrage hin davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger mittlerweile über die Folgen der Infektion ausreichend informiert sein dürften. (asz)

Vom Hausarzt überwiesen

Diagnostiziert wird das Long-Covid-Krankheitsbild durch den Hausarzt oder durch die Ärzte in der Klinik. Verordnet werden dann Physiotherapien. Eine Verordnung beinhaltet neun Besuche. «Zwei bis drei Verordnungen respektive 18 bis 27 Therapiebesuche bei uns reichen meistens aus, um markante Erfolge zu erzielen», so Flores Perez. Zumindest hätte diese Anzahl bei den meisten Patientinnen und Patienten ausgereicht. «Einer brauchte deutlich länger. Aber das war eine Ausnahme.»

Sorge bereitet der Physiotherapeutin die Dunkelziffer, die es in ihren Augen gebe. «Von ärztlicher Seite wird das Thema Long Covid vielleicht zu wenig angesprochen. Viele Patientinnen und Patienten zeigen sich nämlich kämpferisch und versuchen eigenständig durch den Alltag zu kommen.» Mit ungesunden Konsequenzen. «Man kann sich schon ein paar Tage zusammenreissen, aber danach folgt meistens der völlige Leistungseinbruch und die Patientinnen und Patienten fühlen sich erschöpfter als jemals zuvor.»

