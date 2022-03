Langlaufbegeisterte aus AR/AI nehmen am Engadin Skimarathon teil

Langlauf Der 52. Engadin Skimarathon steht vor der Tür: Appenzeller Langlaufbegeisterte erzählen, wieso sie am Wettkampf teilnehmen Am kommenden Sonntag, 13. März, findet in Maloja in Graubünden seit drei Jahren erstmals wieder der Engadin Skimarathon statt. Das Langlaufevent gehört zu den grössten Sportveranstaltungen der Schweiz. Fünf begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Appenzellerland erzählen, was sie anspornt und wie sie sich vorbereitet haben. Viviana Troccoli 11.03.2022, 16.00 Uhr

Tausende Sportlerinnen und Sportler beweisen sich am diesjährigen Engadin Skimarathon. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Von Bergen umgeben, findet sich im Herzen Oberengadins das malerische Dörfchen Maloja wieder. Am Sonntag wird von dieser ruhigen Idylle aber kaum noch etwas zu spüren sein. Jedes Jahr findet dort seit 1969 die grösste Breitensportveranstaltung der Schweiz statt. Es beweisen sich jeweils rund 14'000 Langläuferinnen und Langläufer aus über 65 Nationen auf der 42 Kilometer langen Marathonstrecke. Beginnend in Maloja, geht es nach St.Moritz, wo sie schliesslich in S-chanf im Ziel ankommen.

Mitmachen ist alles

Barbara Schoch aus Heiden. Bild: PD

Barbara Schoch ist Mutter, arbeitet als Dentalassistentin und wohnt mit ihrer Familie in Heiden. Bereits 2019 hat sie am Engadin Skimarathon mitgemacht und von mehreren tausend Teilnehmenden den 56. Platz erreicht. Sie trainiert das ganze Jahr über ihre Ausdauer, sei dies im Winter auf den Skiern oder beim Velofahren im Sommer. Wichtig sei ihr vor allem das Mitmachen und «im Ziel zufrieden anzukommen». Sie könne sich gut vorstellen, nächstes Jahr wieder anzutreten. Die dreifache Mutter betont:

«Man wird aber auch jedes Jahr älter.»

Startblockeinteilung hat sich bewährt

Marlies Inauen-Koch wohnt in Appenzell und ist im Verkaufsinnendienst tätig. Sie wird mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann teilnehmen. Das sei etwa ihr viertes Mal, doch wahrscheinlich auch ihr Letztes. Die 55-Jährige sagt:

«Wenn ich noch gehen will, dann muss ich es jetzt tun.»

Die ganze Familie würde sich darauf vorbereiten und hätte dieses Jahr bereits ein paar Kilometer auf den Langlaufskiern zurückgelegt. «Wir bewegen uns einfach gerne», so die Appenzellerin. Vor allem die Startblockeinteilung mit dem zeitlich versetzten Wellenstart habe ihr sehr zugesprochen, zuvor sei mit dem Massenstart viel Chaos auf der Langlaufstrecke gewesen.

Der Ansporn vor Ort ist riesig

Volksmusiker Nicolas Senn aus Gais. Bild: Karin Erni

Der Hackbrettspieler Nicolas Senn aus Gais wird mit einer Gruppe von Freunden zum zweiten Mal die 42 Kilometer lange Strecke bestreiten. Er habe bereits in Gais einige Male auf der Loipe trainiert, um sein Gleichgewicht zu verbessern. Seine Motivation seien vor allem die Leute vor Ort, die die Masse anspornen würde und die wunderschöne Berglandschaft:

«Beim Langlaufen ist man näher bei der Natur als beim Skifahren.»

Der 32-Jährige hofft auf gute Bedingungen zum Langlaufen – wenig Gegenwind und schönes Wetter.

Bereits die 34. Teilnahme

Robert Rechsteiner aus Steinegg. Bild: PD

Robert Rechsteiner aus Steinegg arbeitet bei der Rechsteiner Carrosserie Garage und hat bereits 34 Teilnahmen am Skimarathon hinter sich. Der 64-Jährige freut sich auf ein schönes Miteinander:

«Meine Motivation für den Skimarathon ist vor allem das Training und ein klares Ziel vor Augen zu haben.»

Sein Ziel sei, sich in seiner Alterskategorie möglichst weit vorne zu platzieren. Dass er die Strecke durch seine mehrmaligen Teilnahmen so gut kenne, sei ein klarer Vorteil gegenüber seinen Mitstreitenden.

Engadin Skimarathon als Saisonende

Daniel Räss kommt ebenfalls aus Appenzell und betreibt seinen eigenen Veloladen. Er hat in der Vergangenheit immer wieder starke Leistungen gebracht – er war mehrere Male unter den besten 100 Teilnehmenden klassiert. Der 47-Jährige freut sich auf das Erlebnis, es werde ein schöner Tag. «Das ist der Saisonabschluss», erklärt der Velohändler. Er will unter die besten ein Prozent der Teilnehmenden gelangen. Für die Vorbereitung hat Räss seine Freizeit mit sportlicher Betätigung genutzt. Er erklärt:

«Jeder Wettkampf ist anders.»

Der Druck und die Nervosität seien ziemlich hoch, trotzdem denkt er, dass er nächstes Jahr wieder an der Startlinie bereitstehen wird.

Insgesamt werden am Engadin Skimarathon am Sonntag ab 8.25 Uhr 95 Teilnehmende aus Appenzell Ausserrhoden und 75 Teilnehmende aus Innerrhoden in Wellen zeitversetzt starten (Stand: 11. März).