Pro und Kontra Massentierhaltungsinitiative im Appenzellerland

Landwirtschaftspolitik «Mehr Tierwohl» sagt die Grüne aus Speicher – «teurere Lebensmittel» meint der Hundwiler Landwirt: Argumente für und gegen die Massentierhaltungs-Initiative Ein Landwirt aus Hundwil und die Co-Präsidentin der Jungen Grünen Appenzellerland liefern Argumente für und gegen die Massentierhaltungsinitiative, über die am 25. September abgestimmt wird. Karin Erni Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabienne Fässler und Johannes Knöpfel im Auslauf des Schweinestalles. Bild: Karin Erni

Kühe und Kälber grasen friedlich in der Morgensonne. Die Aussicht reicht über die grüne Hügellandschaft bis zum Bodensee. Auf dem Hof Gaisfeld in Hundwil herrscht Idylle pur. Johannes Knöpfel hat den Betrieb dieses Jahr von seinen Eltern übernehmen können. Der gelernte Meisterlandwirt lebt seither mit seiner Partnerin Fabienne Fässler im Bauernhaus, die Eltern sind ins benachbarte Stöckli umgezogen.

Zwölf Milchkühe und zehn Weidemastrinder leben auf dem 21 Hektare grossen Hof, der nach IP-Suisse-Richtlinien bewirtschaftet wird. Er ist im Rahmen der Arbeitsteiligen Ferkelproduktion als Abferkelbetrieb für 20 Muttersauen einem Ring angeschlossen. Das heisst, 240 Jungschweine bleiben auf dem Hof, bis sie 25 Kilo schwer sind, und werden in einem anderen Betrieb ausgemästet. Im Pouletstall gackern zudem 1000 Hühner.

Von Massentierhaltung kann hier oben keine Rede sein. Die gleichnamige Initiative, über die am 25. September abgestimmt wird, zielt denn auch gegen grosse, fabrikähnliche Mastbetriebe, die gemäss geltendem Gesetz bis zu 18’000 Hühner, 1500 Schweine oder 300 Rinder in einem Stall halten dürfen. Gemäss Initianten sind dies lediglich rund fünf Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe der Schweiz.

Zu wenig Milch auf dem Markt und zu hohe Preise

Sein Hof wäre zwar von den Änderungen weniger betroffen als diejenigen anderer Bauern, dennoch spricht sich Johannes Knöpfel vehement gegen die Initiative aus: «In der heutigen Zeit sind solche Vorschriften für die Landwirtschaft nicht sinnvoll. Die Teuerung steigt ohnehin stark an. Die zusätzlichen Massnahmen würden die Preise für die Lebensmittel noch mehr nach oben treiben. Das ist für Teile der Bevölkerung nicht mehr tragbar.» Es gebe ohnehin zu wenig Milch auf dem Markt, so Knöpfel.

«Würde weniger Milch produziert, würde sie noch teurer.»

Weil seine Kühe im Stall angebunden sind, müssten sie künftig auch im Winter täglich Auslauf haben, so Knöpfel. «Das liesse sich noch ohne bauliche Massnahmen bewerkstelligen.» Grösser wären die Veränderungen im Schweinestall. Dieser ist zwar nach einem Brand im Jahr 2019 nach neusten Normen errichtet worden. «Doch gemäss den Forderungen der Initiative müsste ich die Anzahl Tiere in den Buchten um rund einen Viertel reduzieren.» Fast jeder Landwirt müsste neu bauen, um die geforderten Biosuisse-Normen einhalten zu können, ist Knöpfel überzeugt.

«Die Initiative erhöht die die Produktionskosten je nach Tierart um 20 bis 40 Prozent.»

Das führe dazu, dass die Produktion noch mehr ins Ausland verlagert würde, ist er überzeugt. «Zwar sieht die Initiative vor, dass auch für Importprodukte die gleichen Normen gelten sollen. Doch selbst bei den Biolabels sind im Ausland viel grössere Tierbestände erlaubt als bei uns.» Es sei zudem unklar, ob und wie das kontrolliert werden könne, so Knöpfel. Er befürchtet, dass bei Annahme der Initiative der Einkaufstourismus noch mehr zunehmen und auch Arbeitsplätze in anderen Branchen gefährden wird.

«Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz beträgt heute nur noch knapp 50 Prozent, die Tendenz ist sinkend», so Knöpfel. «Die jüngsten Entwicklungen mit Coronakrise und Ukraine-Krieg haben gezeigt, wie wichtig die inländische Produktion ist, um eine gewisse Unabhängigkeit vom Weltmarkt zu gewährleisten. Das darf man nicht aufs Spiel setzen.»

Landwirtschaft auch im Appenzellerland zu intensiv

Nina Cramer ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen Appenzellerland. Die 25-Jährige absolvierte den Masterstudiengang in Umwelt- und Naturwissenschaften. Sie arbeitet derzeit in einem Naturschutzverein im Kanton Zürich. Cramer setzt sich für ein Ja am 25. September ein: «Eine Annahme der Initiative gegen Massentierhaltung würde Verbesserungen sowohl beim Tierwohl als auch in der Ökologie bringen.» Die Initiative fordere, dass die Tierwürde endlich auch in der landwirtschaftlichen Tierhaltung mehr respektiert wird, so Cramer. «Wir Menschen sollten dem Tier mehr Achtsamkeit entgegenbringen und seinen Ansprüchen gerecht werden.»

Nina Cramer setzt sich für ein Ja am 25. September ein. Bild: PD

Die Fleischproduktion sei auch im Appenzellerland zu intensiv, findet die Grüne-Politikerin. «Sie verbraucht zu viele Ressourcen wie Boden und Wasser.» Die Futtermittelimporte erfolgten zudem oft aus Gebieten im Ausland, die durch Rodungen entstanden sind und die unter Bodenerosion leiden, so Cramer.

«Das Land könnte viel mehr Menschen ernähren, wenn es statt für Tierfutter zum Pflanzenanbau genutzt würde.»

Die Produktion von Fleisch, Eiern und Käse sei zudem mitverantwortlich für die Emission von Klimagasen, so Cramer weiter. «Dadurch, dass zu viele Tiere gehalten werden, sind die Wiesen überdüngt und ihre Artenvielfalt ist dramatisch gesunken.» Der durch die intensive Tierhaltung nötige Einsatz von Antibiotika könne zudem die Gesundheit der Menschen gefährden, gibt sie zu bedenken.

Einkaufstourismus erwartet sie nicht

Nina Cramer kann zwar verstehen, dass sich einige Bauern gegen die Gesetzesänderung stellen, findet diese Änderung jedoch wichtig und nötig. «Die Umstellung auf extensivere Tierhaltung würde ihnen auch nützen, denn sie hätten bei geringeren Tierzahlen weniger Arbeitsaufwand.»

Mit hochwertigen Produkten liessen sich bessere Preise erzielen, ist sie überzeugt. «Was teurer ist, wird von den Konsumentinnen und Konsumenten als edler empfunden.» Sie bezweifle, dass die von den Gegnern genannte Verteuerung der tierischen Produkte um 20 bis 40 Prozent wirklich stimme, so Cramer. «Dies trifft wohl nur auf Tierfabriken zu, die bodenunabhängig produzieren.»

Dass höhere Preise für einheimische Agrarprodukte zu mehr Einkaufstourismus führen werden, glaubt Nina Cramer nicht. «Die Schweizer kaufen gerne Produkte aus der Nähe und sind bereit, Geld dafür auszugeben.» In Zukunft werde man sich generell einschränken müssen, ist sie überzeugt.

«Statt täglich gedankenlos Fleisch aus zweifelhafter Haltung zu konsumieren, sollte man sich bewusst auf den Sonntagsbraten beschränken und diesen geniessen.»

Das von den Gegnern gerne vorgebrachte Argument des Selbstversorgungsgrads hält Cramer für überzogen. «In einer globalisierten Welt ist alles so vernetzt, dass sich auch die Schweiz nicht heraushalten kann», ist sie überzeugt. «Wenn der weltweite Handel nicht mehr funktioniert, dann trifft es uns auch.» Doch die Situation könne sich schnell wieder ändern, so Cramer. «Die Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, dass man die Lebensmittelproduktion durch vermehrten Ackerbau bei Bedarf relativ schnell wieder erhöhen kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen