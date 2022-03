Jubiläums-Braunviehschau gastiert in Herisau

Landwirtschaft Mit einem Jahr Verspätung: Jubiläumsbraunviehschau gastiert in Herisau Rund hundert Teilnehmende trafen sich kürzlich zur Delegiertenversammlung der Appenzeller Viehzuchtgemeinschaften. Die Braunviehzüchter blickten trotz Absagen und Verschiebungen von Anlässen auf ein aktives Jahr zurück. Auszeichnungen erhielten 24 Bauern für Kühe mit einer 100’000 Kilogramm Leistung sowie drei für ein erfolgreiches Betriebsmanagement. Claudia Manser 23.03.2022, 15.03 Uhr

Ausgezeichnet für 100’000er-Kühe und ein erfolgreiches Betriebsmanagement 2021, links Reto Grünenfelder von Braunvieh Schweiz. Bild: PD

Kürzlich trafen sich die Appenzeller Braunviehzüchter zur Delegiertenversammlung. Die Turnhalle in Gonten war gut gefüllt. Die organisierende Viehzuchtgenossenschaft Gonten trumpfte mit einem eigenen Jodelchor auf. Nachdenklich zeigte sich Jakob Fuster, Präsident vom Kantonalverband: «Die letzten zwei Jahre waren für uns alle schwierig. Und jetzt die aktuelle Weltlage.» Zu denken gebe ihm auch, wenn ein nationaler TV-Sender mit mehr als 30-jährigem Bildmaterial gegen die Landwirtschaft, insbesondere gegen eine Stallhaltung schiesst, die jahrzehntelang funktioniert habe. «Gerade in unserem Gebiet, wo die Anbindehaltung noch weit verbreitet ist, müssen wir uns nicht verstecken», sagte Fuster. Mit Blick auf die 125 Jahre Braunvieh Schweiz mit der Bruna OB und Bruna BS sowie der Jubiläumsschau «100 Jahre Braunvieh beider Appenzell» sagte der Präsident: «Jetzt freuen wir uns aber auf diese schönen Anlässe.»

Grosses Interesse an Zuchtarbeit

«Die 100-Jahr-Jubiläumsschau beider Appenzell in Herisau hätte am 1. Mai unser Jahreshighlight werden sollen. Wir haben uns entschieden, die Schau auf den 30. April zu verschieben», so Jakob Fuster in seinem Jahresbericht. Sehr erfreulich waren die grossen Besucheraufmärsche bei den wieder durchgeführten Zuchtfamilien. «Dies zeigt das grosse Interesse an der Zuchtarbeit unserer Züchterfamilien», meinte Fuster. «Eine männliche Halteprämie und 25 Zuchtfamilien wurden den Experten in unserem Verband zur Beurteilung bereitgestellt. Sie erreichten zum Teil sehr hohe Punktzahlen.» Pauer Balmi von Jakob Stricker, Hundwil, und Zaster Amslae von Matthias Ackermann, Schönengrund, erreichten sogar 90 Punkte.

Im Herbst feierten die VZG Teufen ihr 125-jähriges Bestehen und die VZG Hundwil ihrerseits das 100-Jahr-Jubiläum. Der Präsident sprach den beiden OK ein grosses Kompliment für die gut organisierten Jubiläumsschauen aus. Bereits um 18. Mal vergab Braunvieh Schweiz die Auszeichnung für hervorragendes Betriebsmanagement. Schweizweit erfüllen 221 Betriebe diese hohen Anforderungen. Ausserrhoden führt die Liste seit Jahren und Innerrhoden liegt auf Platz 3. Mit sieben Betrieben führt Urnäsch schweizweit die Liste an, gefolgt von Gonten und Stein mit je fünf Betrieben. Im Kontrolljahr 2021 verzeichnete Ausserrhoden einen Leistungsdurchschnitt von 7401 Kilogramm Milch und Innerrhoden von 7320 Kilogramm Milch.

Kantonalorganisationen sind wichtig

Die übrigen Traktanden wurden zügig und ohne grosse Diskussionen abgehandelt. Der Vorstand wurde in globo wiedergewählt und setzt sich wie folgt zusammen: Präsident Jakob Fuster, Eggerstanden, Vizepräsident Markus Dörig, Haslen, Aktuar Peter Tobler, Herisau, Kassier Hansueli Widmer, Wald, und die Beisitzer Thomas Gantenbein, Oberegg, Heinz Frick, Speicher, und Ruedi Frehner, Schwellbrunn. Als Rechnungsrevisoren amten Sepp Fuchs, Gonten, und Christian Graf, Teufen. Vor der Ehrung der 100’000er-Kühe dankte Reto Grünenfelder, Präsident von Braunvieh Schweiz, den Züchtern für ihre Treue zur braunen Rasse. Zu den anwesenden Delegierten sagte Grünenfelder: «Die Kantonalorganisationen sind uns sehr wichtig.»

24 Bauern erhielten die Auszeichnung für eine 100’000er-Kuh sowie drei Betriebe für ein erfolgreiches Betriebsmanagement. Der Innerrhoder Landeshauptmann Stefan Müller und der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto gratulierten den Braunviehzüchtern zu ihren hervorragenden Leistungen und hoben den wichtigen Beitrag der Landwirtschaft zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung hervor. Die Delegiertenversammlung wurde von Fabian Signer mit feinen Klängen des Hackbrettes musikalisch umrahmt.