Landwirtschaft Joystick statt Lenkrad: Gaiser entwickelt zusammen mit zwei Studenten elektrisch betriebenen Zweiachsmäher Bis zur Realisierung der Idee von Bergbauer Heinz Bodenmann aus Gais wurden viele Hürden überwunden. Dank der Zusammenarbeit mit zwei Studenten der Ostschweizer Fachhochschule in Buch kann das Gerät nun zufriedenstellend präsentiert werden. Ruedi Roth 21.09.2021, 12.04 Uhr

Heinz Bodenmann ist stolz auf seinen Prototyp. Bild: Ruedi Roth

Auf den ersten Blick scheinen die Proportionen vom kleinen, ehemaligen Zweiachsmäher Rasant «Bergtrak 802» und dem fast drei Meter breiten Mähwerk Wepfer suboptimal. Doch die Erläuterungen von Bergbauer Heinz Bodenmann belehren eines Besseren. Er beschreibt das Gerät als erfreulich gelungen: «Noch muss der ‹Rasant› den Härtetest mit zahlreichen Fahrstunden absolvieren. Dann werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt.» Die ersten Mähstunden verliefen schon ausserordentlich gut und die Konstrukteure des Prototyps zeigen sich überzeugt. Für sie ist der «Rasant» die Zukunft der Mäharbeit im Berggebiet.

Vor einigen Jahren hatte sich der junge Landwirt Heinz Bodenmann vom Unteren Gäbris einen Occasionszweiachsmäher der Marke Rasant angeschafft. In manchen Parzellen seines zuweilen steilen Bewirtschaftungslands sollte dieser die Mäharbeit unterstützen. Unzufrieden war er damit nicht, doch sein Vater Johannes, der auf dem Betrieb seines Sohnes angestellt ist, konnte sich nicht mit dem Fahrzeug anfreunden.

Das Team wird gebildet

Manches war suboptimal, doch besonders die Lenkung war dem Vater ein Dorn im Auge. Heinz Bodenmann, teilzeittätig in einem Unternehmen der Medizinaltechnik, wollte diesem Umstand ein Ende setzen. Die Idee eines elektrisch betriebenen Zweiachsmähers setzte sich in seinem Kopf fest.

Heinz Bodenmann erinnert sich an die Anfänge des Projekts:

«Ein Kollege von mir arbeitet als Lehrer an der Ostschweizer Fachhochschule im Departement Technik in Buchs. Ich erzählte ihm von meiner Idee.»

Nun kam Bewegung in die Sache. Für den Lehrer der Hochschule für Technik schien der Umbau des Zweiachsmähers machbar. Er war sogar froh über ein derart interessantes Projekt. Er stellte Heinz Bodenmann mit den zwei Österreicher Studenten Dino Mitterlehner und Hannes Meyer zwei ausserordentlich talentierte Konstrukteure zur Verfügung. Sie machten den Umbau vom Gerät mit Verbrennungsmotor zum vollständig elektrisch betriebenen Zweiachsmäher kurzerhand zur Bachelorarbeit.

Neue Lenkung und neuer Antrieb



Ein Hauptziel der Arbeit bildete die Verbesserung des Lenkverhaltens am «Rasant». Die bis dahin gebräuchliche Panzerlenkung bremste bei der Lenkung jeweils die linken oder die rechten Räder ab. Dieses System war sehr anfällig auf Feuchtigkeit und beanspruchte zu viel Energie. Jetzt werden die beiden Antriebsseiten mit einem eigenen Elektromotor angetrieben, damit die Lenkung funktioniert. Bis zu fünf Stunden am Stück kann mit den Batterien gemäht werden.

Ein ganzes Jahr lang beschäftigten sich die drei Männer mit der Gesamtproduktion. Es ergaben sich immer wieder neue Probleme, welche nach einer Lösung riefen. Student Hannes Meyer sagt zur Marschrichtung des Projekts:

«Der Hybridantrieb, eine Koppelung von Dieselmotor und Elektrik, kam für uns nur kurz in Frage. Nach Gesprächen mit Hans Wepfer, dem Produzenten des Doppelmessermähwerks, welches über einen Elektromotor angetrieben wird, entschieden wir uns für die vollelektrische Variante.»

Als Erstes wurde das ganze Fahrzeug zerlegt und unnötige Komponenten entfernt. Anderes, wie das Achsgetriebe, wurde gereinigt und auf die Funktion überprüft. Im noch bestehenden Fahrzeugrahmen musste nun der Platz neu eingeteilt werden. Man baute zum Beispiel Elektromotoren aus Holz nach und erkundete, wo sie am besten zu platzieren wären. Die Platzverhältnisse waren eng und es fanden sich nicht immer sofort geeignete Standorte für Antriebswellen und anderes.

Unzählige Arbeitsstunden für ein Gefährt ohne Lenkrad

Es gibt kein Lenkrad an diesem Gefährt, stattdessen wurde an der rechten Armlehne ein Joystick platziert. Die Fahrzeugsteuerung wird so nur noch mit der rechten Hand betätigt. Wird der Joystick zum Beispiel nach vorne und nach rechts bewegt, fährt auch das Fahrzeug nach vorne rechts. Mit diesem Joystick kann der Fahrer verschiedenste Vorgänge handhaben. Der Zweiachsmäher ist mit einem Tempomat ausgestattet. Dieser wird mit einem Pedal ein- und ausgeschaltet. Ist der Tempomat einmal in Betrieb, kann die gewünschte Geschwindigkeit mit dem Joystick geregelt werden. Auf einem Display kann das ganze Gefährt kontrolliert werden.

Dino Mitterlehner, Hannes Meyer und Heinz Bodenmann wurden von einer Leidenschaft gepackt, dieses Gefährt zu einem arbeitstauglichen Zweiachsmäher mit Vollelektrik umzubauen. So haben sie unzählige Stunden in das Projekt gesteckt. Hannes Meyer und Dino Mitterlehner legten manche Nachtschicht ein. Auf Testfahrten musste noch gar manches geändert oder verbessert werden. Heinz Bodenmann lobt die Studenten:

«Mit Dino und Hannes hatte ich zwei absolute Fachleute zur Verfügung. Nur in dieser Hinsicht hat sich der finanzielle Aufwand sicher gelohnt.»

Elektromobilität setzt sich leise durch

Heinz Bodenmann und seine Mitkonstrukteure sind sich sicher, dass sich die Elektrik auch im Bereich Zweiachsmäher durchsetzen wird. Dino Mitterlehner meint: «Die Forschung in neuartige Batterieprodukte bringt immer wieder gute Ergebnisse. So wird sich die Elektromobilität unaufhaltsam ausbreiten.»

Heinz Bodenmann hat derweil sichtlich Freude am neuartigen Gefährt. Ist er damit unterwegs, kann er das ebenfalls eingebaute Soundsystem einschalten. Laut muss es nicht sein. Denn da surren nur noch die Antriebsketten der Elektromotoren und das Doppelmessermähwerk. Sonst ist einfach nichts mehr zu hören.