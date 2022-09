Viehschau in Trogen: eine schöne Tradition

Viehschau 175 Tiere, Morgenwürste und Zäuerli: Wie Kühe in den Hügeln über Trogen zur Schau gestellt werden Bei sonnigem Herbstwetter hat die Viehschau in Togen wieder stattgefunden. 175 Tiere wurden am Anlass gezeigt und bewertet. Für viele Besucherinnen und Besucher ist es «eine schöne Tradition». Und auch Viehschaukommissionspräsident Daniel Meier zeigt sich zufrieden. Malena Widmer 21.09.2022, 18.10 Uhr

Die Kühe wurden auf dem Schauplatz über Trogen von Experten begutachtet. Bild: Tobias Hug

Durch Trogen hallt am Mittwochmorgen Kuhglockenläuten. Mit Blumen, Schweizerfähnli und Glocken geschmückt ziehen die Kühe am Landsgemeindeplatz vorbei und hoch zum Schauplatz beim Altersheim Boden. Dort werden die Tiere laut muhend in Reih und Glied aufgestellt, um später von Experten bewertet zu werden. Es soll die Schönste, die Leistungsstärkste, der Rinder-Champion sowie die Kuh mit dem schönsten Euter gekürt werden.

Schon frühmorgens herrscht auf dem Viehschaugelände reger Betrieb. Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gibt es ein Karussell und einen Strohballen-Turm, auf dem die Kinder herumtollen. An verschiedenen Marktständen werden Regionalprodukte wie «Chüeligürt», aber auch Süssigkeiten oder Regenschirme verkauft. Letztere werden am Mittwoch jedoch nicht gebraucht. Das Wetter ist kühl, aber sonnig. Kurzum: ein traumhafter Herbsttag.

Bild: Tobias Hug

Zwei Besucherinnen aus Zürich freuen sich über die schöne Herbststimmung und den Anlass. Sie sind zum ersten Mal an der Viehschau Trogen. Eine weitere Zuschauerin schiebt einen Kinderwagen über das Areal. «Ich finde es eine schöne Tradition», sagt sie. Sie sei während des Morgenspaziergangs mit ihrem Enkel vorbeigekommen und freut sich über den glücklichen Zufall, zu der Viehschau gefunden zu haben.

Morgenwürste und Zäuerli

In der Festwirtschaft werden schon um 10 Uhr Würste gegrillt, Kuchen verkauft und Getränke ausgeschenkt. Viele der traditionell gekleideten Sennen erfrischen sich hier, bevor sie wieder auf den Schauplatz gehen. Spontan stimmen sie dabei ein Zäuerli an, was vielen Besuchenden ein Lächeln entlockt.

Die Stimmung auf dem ganzen Gelände ist ausgelassen und aus Lautsprechern klingt Volksmusik. Die Bäuerinnen haben die Zäune mit Blumengestecken geschmückt und die prächtigen Kuhglocken hängen an Balken zur Schau. Daniel Meier, der Viehschaukommissionspräsident von Trogen, ist zufrieden mit dem Anlass. Er freut sich besonders darüber, dass in diesem Jahr zwei neue Bauern an der Schau teilnehmen. Somit sind es zehn Trogener Bauern, die am Mittwoch mit ihren Kühen zur Viehschau gezogen sind. Die 175 anwesenden Tiere werden in verschiedenen Kategorien bewertet. Die Resultate sind am Ende des Artikels aufgeführt.

Bild: Tobias Hug

Bild: Tobias Hug

Bild: Tobias Hug

Gemütliches Ausklingenlassen am Abend

Präsident Daniel Meier schätzt es, dass viele Besucherinnen und Besucher gekommen sind. Auch verschiedene Kindergartenklassen haben einen Ausflug zur Viehschau unternommen, um so den Traditionsanlass zu erleben.

Um 16 Uhr ist schliesslich «Abloh»: Die Kühe werden wieder zurück auf die Höfe gebracht und am Abend lassen die Bauern den Tag mit Gesang, Tanz und gemütlicher Stimmung ausklingen.

Das sind die Resultate der Viehschau Trogen: Höchste Lebensleistung: Pety (V:Vulkos), Bruno Looser, 76252kg Rinder-Champion: Sändi (Holdrio), Andreas Mutzner Schöneuter bis 4 Jahre: 1. Flotti (V:Blüem-Boy), Schweizer Werner 2. Blondi (V: Booming), Daniel Meier 3. Fiona (V: Basjazzo), Andreas Mutzner Schöneuter über 4 Jahre: Dahlie (V: Tenndith), Emil Biser Daniela (V: Egal), Emil Biser Zeitscheri (V:Lordan), Bruno Looser Miss Trogen: Daniela (V:Egal), Emil Biser