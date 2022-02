Josef Rechsteiner zieht Initiative zum Covid-Zertifikat zurück

Innerrhoden Landsgemeinde ohne Zertifikat: Josef Rechsteiner zieht Initiative zurück Die Landsgemeinde wird nicht über das Covid-Zertifikat abstimmen. Der Initiant begründet den Rückzug seiner Initiative, dass die Zahl der Genesenen und damit jeder, welche über ein Zertifikat verfügen, rasch wachse. Selina Schmid 02.02.2022, 10.58 Uhr

Josef Rechsteiner wollte mit der Initiative die direkte Demokratie stärken und eine «Zweiklassengesellschaft» verhindern. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 9. Juni 2021)

Der Innerrhoder Josef Rechsteiner hat seine Initiative «Landsgemeindeteilnahme ohne Covid-Zertifikat» vorbehaltlos zurückgezogen. Das gab die Innerrhoder Ratskanzlei am Mittwoch bekannt. Rechsteiner hatte die Initiative im vergangenen Mai eingereicht. Er wollte sicherstellen, dass die Stimmberechtigten die Landsgemeinde ohne Covid-Zertifikat besuchen können. Es sollte die «direkte Demokratie gestärkt» und eine «Zweiklassengesellschaft verhindert» werden.

Rechsteiner begründe laut Ratskanzlei den Rückzug damit, dass mit der jüngsten Ansteckungswelle die Zahl der Genesenen rasch anwachse. Entsprechend nehme auch die Zahl der Personen mit Zertifikat zu. Diese Genesenen würden eine Abstimmung wesentlich prägen.

Die Standeskommission hat die Initiative im vergangenen Sommer geprüft und dem Grossen Rat ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen. Der Grosse Rat hat das Geschäft am 25. Oktober 2021 behandelt und für teilweise ungültig erklärt. Kommenden Montag hätte der Grosse Rat in zweiter Lesung darüber beraten und die Initiative an die Landsgemeinde weitergegeben. Ein Rückzug wäre danach nicht mehr möglich gewesen. Die Initiative werde nun laut Ratskanzlei von der Traktandenliste gestrichen.