Landsgemeinde-Absage

Letzte politische Hoffnung ruht auf dem Grossen Rat: Wie in Innerrhoden um Abstimmungen zu strittigen Sachgeschäften gerungen wird

Die Innerrhoder Landsgemeinde fällt dieses Jahr coronabedingt zum zweiten Mal in Folge aus. Stattdessen findet im Mai ein Urnengang statt. Verschiedene Personen wollen die Abstimmung über wichtige Sachgeschäfte aber auf die nächste Landsgemeinde verschieben. An der Grossratssession am Montag bietet sich dem kantonalen Parlament nun die letzte Möglichkeit, um dieser Forderung nachzukommen.