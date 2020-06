Porträt Lachen bis zum Schluss: Nach 44 Jahren geht Hans-Ulrich Sturzenegger in die Pension Der Herisauer Lehrer unterrichtete über all die Jahre mit viel Leidenschaft. Vermissen wird er vor allem die zahlreichen Begegnungen. Stephanie Häberli 13.06.2020, 05.00 Uhr

Hans-Ulrich Sturzenegger ist froh, dass er nach der schulfreien zeit während der Coronakrise nochmals in seinem Schulzimmer unterrichten kann. Bild: Stephanie Häberli

«Die Schule war ein sehr bedeutender Teil von meinem Leben. Insbesondere die zahlreichen Begegnungen werden mir fehlen», sagt Hans-Ulrich Sturzenegger. 44 Jahre lang hat er in Herisau unterrichtet. Diesen Sommer wird er in Pension gehen.

Vor einigen Wochen war wegen der Coronakrise noch gar nicht sicher, ob er überhaupt jemals wieder in einem Schulzimmer unterrichten wird. «Das wäre sehr schwer gewesen, wobei ich sagen muss, dass ich in der Zeit, als wir über das Programm Teams unterrichteten, nochmals wertvolle Erfahrungen gesammelt habe.»

Hans-Ulrich Sturzenegger ist eine sehr fröhliche Person, die immer versucht das Gute in der Situation zu sehen: «Auch wenn es einmal nicht ganz nach so verläuft, wie ich es gerne hätte, bin ich eine positive Person und handle in diesem Sinn.» Sturzenegger fährt fort:

«Ich probiere, mich immer an den kleinen Dingen zu erfreuen. Das gibt mir eine innere Zufriedenheit.»

Trotzdem ist er froh, dass er nochmals für einige Wochen im Schulzimmer unterrichten kann. «Der Abschied wird für mich mit Sicherheit sehr emotional. Die Schule ist ein wichtiger Teil von meinem Leben», sagt der 65-Jährige.

Herisau und dem Beruf des Lehrers ist er über all die Jahre treu geblieben. Bereits während seiner Ausbildung zum Primarlehrer war er als Hilfsleiter in der Ferienkolonie im Hemberg dabei. Die Offenheit der Herisauer Kinder beeindruckte ihn. «Ich hatte Glück und wurde im Herbst 1975 als Primarlehrer ins Schulhaus Landhaus gewählt», erzählt er. An seinen ersten Tag als frisch gebackener Lehrer kann er sich noch gut erinnern: «Als ich das erste Mal vor einer Klasse stand, war ich gespannt darauf, was kommt und sehr nervös.»

Wechsel an die Oberstufe

Im Landhaus unterrichtete er 17 Jahre Mittelstufenklassen. Danach bildete er sich zum Realschullehrer weiter. «Ich freute mich sehr auf diese neue Herausforderung», sagt er. Unterrichtet habe er auf beiden Stufen gerne, dennoch gäbe es Unterschiede: «In der Mittelstufe habe ich insbesondere das Singen sehr geschätzt. Die Schülerinnen und Schüler singen direkt aus dem Herzen heraus.»

Auch an der Realschule bereitete ihm etwas besonders viel Freude: «Als Lehrer begleitet man die Schülerinnen und Schüler in einer wichtigen Lebensphase, das ist etwas sehr Schönes», sagt er. Seine Begeisterung ist ansteckend.

«Mir ist es wichtig, dass ich als Lehrer nicht nur verlange, sondern den Lernenden auch eine verständnisvolle Unterstützung bin.»

Auf dieser Stufe ist Hans-Ulrich Sturzenegger seither geblieben. Seit dem Zusammenschluss der Sekundarstufe und der Realschule zur gemeinsamen Oberstufe, welche in verschiedene Leistungsniveaus unterteilt ist, unterrichtet er in der Lernlandschaft Gelb im Ebnet Ost, dem ehemaligen Realschulhaus. «Ich bin nur ein Zimmer weiter gezügelt», sagt Sturzenegger und schmunzelt.

Doch er wollte nicht immer schon Lehrer werden: «Als Kind wollte wegen der erlebnisreichen Ferien bei meinen Grosseltern in Herisau Bauer werden.» Sein zweiter Berufswunsch war dann Tierarzt und schliesslich dachte er an den Beruf des Pfarrers. Doch wieso wurde er dann doch Lehrer? «Ich mag es sehr, mit Menschen zu arbeiten. Dazu kommt, dass ich in der Primarschule zwei sehr gute Lehrpersonen hatte.» Seine Wahl hat Sturzenegger nie bereut.

«Ich habe den besten Beruf gewählt, da es im Lehr- und Lernprozess immer auch um zwischenmenschliche Beziehungen geht.»

Art zu unterrichten hat sich verändert

In den Jahren, in denen Hans-Ulrich Sturzenegger als Lehrer tätig war, hat sich einiges in der Art, wie unterrichtet wird, verändert. «Früher wurde des Öfteren frontal unterrichtet. Zudem befanden sich deutlich mehr Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer als heute», erklärt er. «Heute wird eine Unterrichtseinheit mit kurzen Inputs und viel Platz und Partner- und Gruppenarbeit gestaltet.»

Mittlerweile geht es laut ihm vielmehr um Eigenständigkeit und die persönliche Entwicklung, während man früher eher einmal gedrillt wurde, etwas zu tun. «Ich bin über die Jahre gewachsen und habe stets dazugelernt. Insbesondere von den Schülerinnen und Schüler konnte ich viel lernen.»

Hans-Ulrich Sturzenegger war schon immer eine sehr engagierte Person, daher freut er sich, einmal etwas Zeit für sich zu haben. Langweilig wird ihm aber bestimmt nicht: Der ehemalige Kantonsrat ist Präsident der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen, und ist zudem im Singkreis Herisau aktives Chormitglied und Präsident im Verein Dorfkirche. Konkrete Pläne für die Zeit nach seiner Pension habe er aber nicht. «Ich werde alles weitere auf mich zukommen lassen. Ich freue mich darauf, meine Zeit ohne zu viele Termine sinnvoll zu nutzen.»