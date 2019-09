«Kylie schafft bei den Bewohnern mit Demenz einen Moment der Präsenz»: Therapiehündin Kylie besucht die Demenzabteilung in Heiden

Die Sozialarbeit mit einem Hund ermöglicht Menschen, Zuwendung zu geben und zu erhalten. Vor allem betagten und kranken Personen in Alters- und Pflegeheimen gibt das Streicheln des Hundes Gelegenheit, Wärme und Zuneigung zu spüren. Zudem regt es das zentrale Nervensystem des Menschen an.

Um als Therapiehund geeignet zu sein, muss das Tier deshalb menschenbezogen, freundlich und belastbar sein. Das zugelassene Alter liegt zwischen zwei und sieben Jahren. Zudem sollte der Vierbeiner ein soziales Verhalten aufweisen, geimpft und körperlich gesund sein. Als Begleiter eines Therapiehundes braucht es mitfühlende, warmherzige Personen, die anderen etwas Gutes tun möchten. Die Einsätze erfolgen nämlich auf freiwilliger, unbezahlter Basis. Es ist nötig, dass der Hundehalter sein Tier seit mindestens einem Jahr besitzt.



In den Kursen werden die Vierbeiner mit allem vertraut gemacht, womit sie bei den Einsätzen in Berührung kommen könnten: Rollstühle, Rollatoren, Krücken, plötzliches Schreien von Patientinnen und Patienten sowie zuschlagende Türen. Die Hunde lernen, sich überall am Körper anfassen zu lassen, ohne zu kläffen. Den Besitzern wird beigebracht, wie sie ihren Therapiehund am besten an die Patienten bringen. Gesprächsführung und mitfühlendes Verhalten ist ebenso Teil der Ausbildung.