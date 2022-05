Kunst Ausserrhoder Kunsthandwerker fertigt heiterböse Figurenmaschinen an: «Mein Publikum sind intelligente Menschen, die Satire verstehen» Peter Maurer ist Kunsthandwerker und Musiker. Seit 20 Jahren fertigt er in seiner Werkstatt in Grub AR aussergewöhnliche mechanische Figurenmaschinen aus Holz an. Ob witzig, makaber oder politisch – bei seinen Werken nimmt der 75-Jährige kein Blatt vor den Mund. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 02.05.2022, 17.00 Uhr

Diese Figurenmaschine zeigt eine Gruppe Appenzeller, die mit Satellitenschüsseln Taler schwingen, weil sie unbedingt modern sein wollen. Bild: Felicitas Markoff

«Um meine Figurenmaschinen zu verstehen, braucht es definitiv Galgenhumor», sagt Peter Maurer über sein aussergewöhnliches Handwerk. Der 75-Jährige beschreibt sich selbst als heiterböser Erfinder von satirischen Maschinen. In seiner gleichnamigen Werkstatt «heiterböse», die in Grub liegt, arbeitet er seit 20 Jahren an seinen ungewöhnlich, bewegten Karikaturen. Aber Achtung: Die Geschichten, die mit den Figuren vermittelt werden, haben es in sich. Seine Werke sind Figuren aus Holz, Ton oder anderen Materialien, die mit einer komplizierten Mechanik ausgestattet sind, damit sie sich bewegen können.

Mit Tönen, selbstkomponierten Melodien und bekannten Liedern, die er in die Mechanik seiner Figuren einbaut, unterstreicht Maurer sein handwerkliches und kreatives Geschick. Wer seine Werkstatt mit 160 satirischen Figurenmaschinen zum ersten Mal betritt, fühlt sich mit einem Schlag in die Vergangenheit zurückversetzt.

Satirisch böse, makaber, lustig oder politisch – so sind seine Figurenmaschinen

Die satirischen Karikaturen lassen sich von Hand mit einer Kurbel bewegen. Die meisten Maschinen bestehen aus einem offenen Holzkasten, in dem gut sichtbar ein Mechanismus aus Holzrädern und Hebeln aller Art vorhanden ist, welcher die Figuren auf dem Kasten bewegt. Satirisch böse, manchmal auch makaber, lustig oder politisch, so bezeichnet Maurer sein Handwerk. Frauen seien eher von der Geschichte und den Figuren fasziniert, erzählt der Ausserrhoder. Männer hingegen, begeistern sich für die Mechanik und Technik, die dahintersteckt.

Maurer ist in Rorschach aufgewachsen und lebt seit etwa 40 Jahren in Grub AR. Vor seiner Pensionierung war er als Werklehrer und als Heilpädagoge in St. Gallen tätig. Zudem hat er jahrzehntelange Erfahrung im Instrumentenbau. Und auch diese Erfahrung kommt ihm mit seinen satirischen Figurenmaschinen zu Gute. Über seine Vergangenheit sagt er:

«Als Kind war meine Familie arm. Spielsachen gab es nicht. Darum habe ich als Primarschüler gelernt, meine eigenen Spielsachen in der Werkstatt meines Vaters anzufertigen.»

Aber auch seine Erfahrung als Werklehrer habe ihm geholfen, seine Fähigkeiten stetig zu verbessern. In diesem Beruf habe er mit Kindern bewegte Spielzeuge hergestellt.

An dieser Figurenmaschine, die den Titel Holzköpfe trägt, arbeitet Peter Maurer und nimmt damit Bezug zum aktuellen Weltgeschehen. Bild: Felicitas Markoff

Melodie für Holzköpfe muss noch erfunden werden

Der ehemalige Werklehrer und Heilpädagoge arbeitet aktuell an einer brandneuen Figurenmaschine mit dem frechen Titel «Planet der Holzköpfe». Diese Maschine besteht aus etwa 30 sich drehenden Holzköpfen mit Strohhaaren. Maurer sagt über diese Arbeit:

«Die Welt steht in Flammen. Überall knallt es, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Jemen. Dort ist es sogar schlimmer, aber niemand spricht darüber.»

Bis diese Maschine fertig ist, dauert es etwa drei Wochen. Maurer sagt: «Ich muss für sie noch eine Melodie erfinden.»

Wegen Corona gab es keine Aufführungen mehr

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause, kann der Kunsthandwerker und Musiker endlich wieder seine Figurenmaschinen präsentieren. «Die Vorführungen haben mir gefehlt», sagt er. In seiner Werkstatt hat Maurer einen separaten Vorführraum. Dort werden jeweils 50 satirische Figurenmaschinen präsentiert. Das Programm wird mit der Gitarre eingeleitet. Maurer spielt Ragtime- oder Folksstücke. Zu seinen Maschinen singt er passende Mundartlieder und spielt auch auf seiner Drehleier.

Die Menschen sind gefangen im Hamsterrad. Sie rennen und rennen für Geld, während ihre Lebenszeit abläuft. Und wenn sie endlich Geld haben, können sie es nicht mehr geniessen, weil sie tot sind. Bild: Felicitas Markoff

Zwischen den Musikteilen stellt Maurer seine Figurenmaschinen vor, die er mit heiterbösen Kommentaren präsentiert. Das Vollprogramm dauert mit Pausen rund zwei Stunden und das Kurzprogramm eine Stunde. Für eine Vorführung in seinem Vorführraum braucht es mindestens zwölf Personen und maximal 25 bis 30 Personen. Das Programm sei aber auch für kleinere, externe Lokalitäten geeignet. Zum Abschied zeigt der Kunsthandwerker seinem Publikum jeweils die Maschine mit dem Titel «Superhirn». Über seine Gäste sagt er mit einem Augenzwinkern:

«Intelligente Menschen, die Satire verstehen sind mein Zielpublikum.»

Das habe mit dem geistigen Horizont zu tun, denn nicht alle Menschen würden Satire verstehen, erklärt der Ausserrhoder.

So hat man Donald Trump noch nie gesehen. Mit seinen leeren Versprechungen frisst er seine eigenen Fäkalien und die Freiheitsstatue zeigt ihm auch noch den Mittelfinger. Bild: Felicitas Markoff

Erlös der Aufführungen wird an Ärzte ohne Grenzen gespendet

Für die Aufführungen verlangt Maurer kein Honorar, aber gratis sind sie auch nicht. Stattdessen gibt er seinen Gästen einen Einzahlungsschein von médecins sans frontières – Ärzte ohne Grenzen – mit. Der gesamte Erlös soll zu hundert Prozent an die Hilfsorganisation gehen. Weil die Schweiz ohnehin reich genug sei, ist es für ihn wichtig, dass alle Spenden ins Ausland gehen. Maurer sagt: «Seit ich pensioniert bin, leiste ich mit diesen Aufführungen und den Spenden meinen Beitrag.»

Peter Maurer in seiner Werkstatt in Grub. Ganz viel Werkzeug und 160 verschiedene Figurenmaschinen umgeben ihn und sind hier Zuhause. Bild: Felicitas Markoff

Die meiste Arbeit findet im Kopf statt

Wie die Arbeit des Pensionierten genau abläuft, sei nicht so einfach zu erklären. Er brauche dafür zuerst einmal eine gute Idee. Woher er seine Ideen hat? Maurer sagt:

«Wenn es zum Beispiel ein brennendes Problem in der Gesellschaft gibt, könnte das ein Anreiz für eine neue Idee sein.»

In einem ersten Schritt fertigt er Skizzen mit den Figuren an. Danach befasst er sich eingehend mit seiner Idee. Dadurch würden sich immer wieder neue Aspekte ergeben. «Ich überlege, mit welchem Mechanismus ich die Botschaft transportieren möchte», sagt der Ausserrhoder. Allgemein frage er sich, was im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt und wo er an seine Grenzen stösst.

Es könne auch vorkommen, dass er zwar einen schönen Mechanismus entwickelt habe, aber nicht genau wisse, was damit transportiert werden soll. Er sagt: «Die meiste Arbeit findet in meinem Kopf statt.» Bei all den feinen Details und den komplexen mechanischen Vorgängen, komme es beim ehemaligen Werklehrer und Heilpädagogen auch heute noch vor, dass er gewisse Arbeitsschritte zwei oder drei Mal machen müsse, bis es so funktioniert, wie er es gerne haben möchte.

Auch bei heiklen Themen nimmt Maurer in seinen Werken kein Blatt vor den Mund. Bild: Felicitas Markoff

Dranbleiben und weitertüfteln ist wichtig

Geduld und exaktes Arbeiten sind wichtige Eigenschaften, die man für diese aufwendige Arbeit benötigt, erklärt der Ausserrhoder. Beharrlichkeit sei genauso wichtig. Denn es kann passieren, dass etwas nicht funktioniert. Und dann heisst es dranbleiben und weitertüfteln. Es sei nicht einfach zu sagen, wie viel Zeit Maurer für eine Figurenmaschine benötigt. Aber er sagt:

«Für eine Figurenmaschine brauche ich zwischen 50 und 100 Stunden.»

Umgekehrte Welt. Ein Schwein versucht den Metzger zu enthaupten. Bild: Felicitas Markoff

In Maurers persönlichem Umfeld kommen seine satirischen Figurenmaschinen gut an. Der Pensionierte sagt: «Im Grossen und Ganzen finden die Leute meine Arbeit spannend, weil man so etwas nicht oft sieht.» Aber es gebe auch Menschen aus dem Dorf, die sich nicht wahnsinnig dafür interessieren.

Schnipp schnapp, Metzger sein Kopf ist ab. Bild: Felicitas Markoff

Eine Figurenmaschine zeigt, wie ein Schwein einen Metzger köpfen will. Ein paar Mal geht es daneben, aber dann macht es Zack! Und des Metzgers Kopf ist ab. Figuren wie diese sind bei weitem nicht das einzige Werk von Maurer, wo die Welt auf den Kopf gestellt wird. Seine Arbeiten sind nicht nur makaber, sondern regen zum Nachdenken an. Genau das möchte er seinem Publikum auch mit auf den Weg geben. Denn es gebe so vieles, was auf der Welt schiefläuft.

So aussergewöhnlich und speziell die satirischen Figurenmaschinen auch sind, verkaufen tut sie Maurer nicht. Egal, welcher Preis ihm geboten wird. Einzig mit seinem satirischen Vorführprogramm lässt er sein Publikum an den heiterbösen Werken teilhaben.

Liebevoll und farbenfroh gestaltete Figuren. Jedes noch so kleine Detail sitzt. Bild: Felicitas Markoff

Wie lange Maurer mit dieser Arbeit weitermacht, ist bis jetzt noch unklar. Aber er ist felsenfest davon überzeugt, dass er so lange mit seinen satirischen Figurenmaschinen weitermacht, wie er kann.

