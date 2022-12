Kulturförderung 54 Gesuche gingen ein: Das sind die Preisträger der Ausserrhoder Werkbeiträge Die Ausserrhodische Kulturstiftung hat neun Werkbeiträge und ein Artist-in-Residence-Stipendium vergeben. An der Feier in Teufen wurden die Preisträger ausgezeichnet. Matthias Weishaupt, Präsident der Kulturstiftung, sprach aber auch von den schwierigen Zeiten, in welchen sich die Kunstschaffenden aufgrund der Pandemie befinden. Astrid Zysset 08.12.2022, 15.00 Uhr

Suramira Vos erhielt das Artist-in-Residence-Stipendium zugesprochen. Bild: Astrid Zysset

Es war eine aussergewöhnliche Feier. Einerseits, da die Vergabe der Werkbeiträge durch die Ausserrhodische Kulturstiftung nach zwei Jahren Pandemie erstmals wieder in gewohntem Rahmen stattfinden konnte, andererseits, weil grippebedingt viele Entscheidungsträger dennoch nicht anwesend waren. Trotzdem: Im Lindensaal in Teufen wurde es am Mittwochabend eng. Zusätzliche Stühle mussten rangeschafft werden, um der Vielzahl der Besucherinnen und Besucher gerecht zu werden. Mitten in der Menge: Gemeindepräsident Reto Altherr und Regierungsrat Alfred Stricker, Departement Bildung und Kultur. Jener liess sich die Feier selbst an seinem Geburtstag nicht entgehen.

54 Gesuche von Kunstschaffenden wurden von den Fachgruppen begutachtet. Neun wurden dem Stiftungsrat für die Vergabe eines Werkbeitrags empfohlen. Jener entsprach allen Empfehlungen. In der Kategorie Bildende Kunst und Architektur konnten Laura Grubenmann aus Trogen, Anina Müller aus Hundwil und Fridolin Schoch aus Herisau den Werkbeitrag für sich beanspruchen. Jene Kategorie verzeichnete mit 24 Eingaben den grössten Rücklauf. In der Sparte Musik gab es indessen sieben Eingaben, zwei wurden ausgezeichnet: Jaronas Höhener aus Gais und Femi Luna aus Herisau. Danielle Fend-Strahm aus Heiden wurde für ihre Regiearbeit prämiert, Luisa Zürcher aus Speicher für ihren Kurzfilm. In der Kategorie Angewandte Kunst und Design konnten das Kollektiv Gaffa wie auch Martina Häusermann aus Heiden den Werkbeitrag entgegennehmen.

Femi Luna aus Herisau erhielt den Werkbeitrag in der Sparte Musik. Bild: Astrid Zysset

Artist-in-Residence-Stipendium geht an Suramira Vos

Auch jedes Jahr vergibt der Stiftungsrat ein Artist-in-Residence-Stipendium. Mit 20'000 Franken ist dieses dotiert und ermöglicht einen mehrmonatigen Aufenthalt an einem Ort der Wahl. Dem Stiftungsrat obliegt es, mehrere kleinere Stipendien auszusprechen oder ein vollumfängliches. Die Wahl erfolgt nicht auf Empfehlung einer Fachgruppe, sondern wird eigenständig vom Stiftungsrat getroffen. Aus den insgesamt fünf Eingaben hat er sich in diesem Jahr für Suramira Vos aus Trogen entschieden.

Werkbeiträge und Stipendien Die Aus­ser­rho­di­sche Kul­tur­stif­tung schreibt für die Spar­ten An­ge­wand­te Kunst und De­sign, Bildende Kunst und Architektur, Film, Musik wie auch Literatur, Tanz und Theater jedes Jahr Werk­bei­trä­ge aus. Be­zugs­be­rech­tigt sind Per­so­nen, die im Kan­ton woh­nen, das Bür­ger­recht des Kan­tons be­sit­zen oder einen be­son­de­ren Bezug zum Kan­ton nach­wei­sen kön­nen. Die Kul­tur­stif­tung will damit Ta­len­te fin­den, diese un­ter­stüt­zen, ihnen eine Platt­form bie­ten und zudem ein Qua­li­täts­be­wusst­sein in den ver­schie­de­nen Fach­be­rei­chen fördern. Die nächste Ausschreibung findet gemäss Mitteilung auf der Website im März statt. (pd)

Während sechs Monaten und durch verschiedene Jahreszeiten mit ihren Qualitäten und Wettern hindurch will sie entlang des «South West Coast Path», einem Fernwanderweg der Südwestküste und Südküste Englands, wandern und dabei in Wetter und Sprachen eintauchen. Die Texte, die auf dieser Autorinnenreise entstehen, werden Vorlage für ein neues Theatersolo mit dem Arbeitstitel «Weathering» sein, das im Kanton Appenzell Ausserrhoden geprobt und uraufgeführt wird.

Diana Dengler hielt die Laudatio für Danielle Fend-Strahm. Bild: Astrid Zysset

Die Kulturszene ist im Wandel

Die Vergabe der Werkbeiträge ist eine der Hauptaufgaben der Ausserrhodischen Kulturstiftung. Eine weitere ist die Verwaltung des Nothilfefonds. Sechs Ausserrhoder Stiftungen haben diesen ins Leben gerufen, um den Kunstschaffenden während der Coronazeit finanziell unter die Arme zu greifen. Matthias Weishaupt, Präsident der Kulturstiftung, betonte am Mittwochabend, dass sich die Kulturszene in einem Umwandlungsprozess befinde, dessen Ausgang ungewiss ist. «Die Neuausrichtung fällt aber nicht allen Künstlerinnen und Künstler leicht.» Die Krisenzeit habe gezeigt, dass die sozialen Netzwerke und staatlichen Hilfen nicht immer ausreichend sind. Bislang haben die Stiftungen 270'000 Franken an A-fonds-perdu-Beiträgen zur Verfügung gestellt, 250'000 Franken wurden an insgesamt 40 Kunstschaffenden ausgezahlt.