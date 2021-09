Alte Stuhlfabrik Herisau spielt zwei Eigenproduktionen

Kultur Zwei Eigenproduktionen auf dem Programm: Alte Stuhlfabrik in Herisau beschenkt sich zum 5-Jährigen selbst Am Donnerstag beginnt der Vorverkauf für die Spielsaison in der Alten Stuhlfabrik in Herisau. Zu ihrem 5-Jährigen Jubiläum beschenken sich die Mitglieder des Betriebsvereins gleich mit zwei Eigenproduktionen. Ramona Koller 07.09.2021, 12.00 Uhr

Im Stück «Austerlingen – Überall und Nirgendwo» wird unter anderem Philipp Langenegger (rechts) nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Leinwand zu sehen sein. Bild: Archiv

Am Mittwoch verkündet der Bundesrat, ob die Zertifikatspflicht unter anderem auf Veranstaltungen ausgeweitet wird. Egal, wie der Entscheid ausfallen wird, eröffnet der Betriebsverein der Alten Stuhlfabrik in Herisau am Donnerstag den Vorverkauf für seine fünfte Spielsaison. Bereits haben einige Veranstaltungen im Kleintheater stattgefunden – dabei handelt es sich allerdings um solche, die verschoben wurden.

Seitens des Betriebsvereins wolle man sich an die vom Bundesrat erlassenen Regeln halten. «Wir müssen einfach vor dem Vorverkaufsstart wissen, ob wir mit der Zertifikatspflicht oder mit Abstandsregelung und Maskenpflicht rechnen müssen», erklärt Benjamin Heutschi, Vizepräsident des Betriebsvereins. Insbesondere das Umtauschen von Tickets, aber auch die Stornierung von ganzen Vorstellungen seien zeitaufwendig und benötigten viel Energie.

Eine Reise durch die Zeit – auf der Bühne und auf der Leinwand

Am Freitag, 12. November feiert das Stück «Austerlingen - Überall und Nirgendwo» Premiere. Das Mundart Theaterstück in zwei Akten wurde von der Gaiserin Anita Glunk im Auftrag der Alten Stuhlfabrik geschrieben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer reisen mit den Schauspielenden dank filmischer Rückblenden durch die Zeit – genauer gesagt ins Jahr 1948 als im fiktiven Appenzeller Dorf Austerlingen eine Serviertochter ermordet wird. 2002 macht sich ein Journalist, gespielt von Philipp Langenegger, dem Präsident des Betriebsvereins, auf die Suche nach der Wahrheit.

«Geplant ist, dass das Stück auf der Bühne aufgeführt wird und lediglich die Rückblenden auf Leinwand gezeigt werden. Falls uns Corona einen Strich durch die Rechnung machen sollte, können wir aber immer noch alles als Film zeigen», so Langenegger. Mit ihm auf der Bühne stehen werden Benjamin Heutschi, Nadine Landert und Rahel Olesen. Regie führt er gemeinsam mit seiner Frau Angie Kellenberger. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 13. November, sowie vom 19. bis 21. November statt.

Die weltweit erste Appenzeller Late Night Show

Am Montag, 29. September, und künftig immer am letzten Montag im Monat findet die Late Night Show Herisau statt. Showmaster Philipp Langenegger wird mit seinem Sidekick Benjamin Heutschi Gästen aus Herisau und dem Appenzellerland auf den Zahn fühlen. Mit von der Partie ist jeweils Emanuel Steiner, ebenfalls Mitglied des Betriebsvereins. In der ersten Ausgabe werden unter anderem Neu-Gemeinderätin Stefanie Danner, das Duo Frischluft, jene Dame, die bei Zubischuhe Reklamationan entgegennehmen darf und der Gewinner der «goldige Bechue» Peter Preisig zu Gast sein.

«Wir wollen die Leute mit etwas Neuem ins Theater locken», erklärt Heutschi. Bei der Late Night Show handle es sich um eine Talkshow mit viel trääfem Witz und spannenden Gästen aus dem Volk. «Auch Leute, die man noch nicht kennt, sind hier bei uns auf der Bühne herzlich willkommen», erklärt Heutschi. Langenegger weisst auf das «BBB», nicht zu verwechseln mit «GGG» hin: «Im Eintrittspreis von einem 'Töbeli', sprich 20 Franken sind jeweils Bier, Bratwurst und Bürli vor der Vorstellung inbegriffen.»

Vorverkaufsstellen

Das gesamte Programm findet sich unter: www.stuhlfabrik-herisau.ch. Tickets können ab Donnerstag ebenfalls via www.stuhlfabrik-herisau.ch oder in der Drogerie Walhalla erworben werden.