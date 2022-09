Best Comedy Talent Reena träumt von einer eigenen Sitcom

Kultur «SRF 3 Best Talent Comedy» Reena Krishnaraja träumt von ihrer eigenen Sitcom Reena Krishnaraja aus Grub AR ist das neueste «SRF 3 Best Talent Comedy». Die 19-Jährige schrieb vor zwei Jahren im Rahmen ihrer Maturaarbeit ein Stand-up-Programm. Sie ist die bisher jüngste Empfängerin der Auszeichnung, mit der beispielsweise auch der Comedian Fabio Landert geehrt wurde. Ramona Koller 13.09.2022, 19.10 Uhr

Ihr Bauchgefühl hat Reena Krishnaraja verraten, dass sie gewonnen hat. Bild: PD

Reena Krishnaraja ist 19 Jahre alt, Tamilin und - lustig. Die Gruberin durfte am Wochenende den Titel «SRF 3 Best Talent Comedy» entgegennehmen. Seither wird sie mit Gratulationen überhäuft. «Am Morgen nach der Preisverleihung hatte ich 200 Nachrichten auf Whatsapp und 80 auf Instagram», verrät Krishnaraja. Zudem habe sie viele neue Follower auf der Social-Media-Plattform. «Mir folgen jetzt einfach Leute, die meine Vorbilder sind», sagt sie überglücklich.

Mit 19 Jahren ist sie die jüngste Gewinnerin des Awards, mit dem in den vergangenen Jahren Mateo Gudenrath und Fabio Landert ausgezeichnet wurden. Ihr Alter sei in der Comedybranche Fluch und Segen zugleich. «Ich glaube, mit 19 Jahren habe ich noch den ‹Jö-Faktor› und mir wird vieles verziehen. Das ist praktisch, da ich mich einerseits ja noch am erfinden bin. Anderseits muss ich mich irgendwie auch immer wieder einwenig bei den anderen beweisen», erklärt die Comedienne.

Ein positives Bauchgefühl

Kurz bevor an den Awards ihr Name verkündet wurde, habe ihr Bauchgefühl gesagt, dass sie gewonnen habe. «Meine Familie und Freunde haben mir immer gesagt, dass ich gewinnen werde. Aber das müssen sie ja fast», sagt Krishnaraja und lacht. Zu grosse Hoffnungen habe sie sich im Vorfeld nicht gemacht, um nicht enttäuscht zu werden. «Nur schon, dass ich mit den grossen der Schweizer Comedyszene reden und feiern durfte, war ein krasses Erlebnis», so das frischgebackene Comedy-Talent. Victor Giaccobo oder Michael Elsener hätten sie nach dem Event sogar in ihren Storys auf Social Media erwähnt. Charles Nguela, ebenfalls ein Vorbild der jungen Gruberin, sei nun sogar auf einem Familienbild mit ihrem Vater.

Der Award bringe ihr vor allem eines: Sichtbarkeit. Auftritte im SRF, beispielsweise beim «Comedy-Zmorge» oder in der Kuh-Bar am Humorfestival Arosa stehen auf dem Programm. Bereits im Vorfeld hat ihr der Wettbewerb einiges an Bekanntheit eingebracht. Nachdem die 19-Jährige als Maturaarbeit ein Stand-up-Programm aufgeführt hatte, sei das SRF auf sie aufmerksam geworden. So wurde sie zum SRF Comedy Camp, einem offenen Format für neue Comedy-Talente, eingeladen. Dort habe man ihr Tipps zu Social Media, Bühnenauftritten und Sprechtechnik gegeben.

Eigene Sitcom oder Late-Night-Show

Anschliessend konnten die Teilnehmenden ihr Können auf der SRF Comedy Stage unter Beweis stellen. Nach ihrem ersten Comedy Camp 2021 habe sie auf die Möglichkeit verzichtet, da sie zu wenig Material für den achtminütigen Auftritt gehabt habe. 2022 konnte sie die Jury mit ihren Witzen über ihre tamilische Herkunft und ihr Alter überzeugen. Aus den zehn Teilnehmenden wurde sie gemeinsam mit zwei anderen ins Final gewählt. Den Auftritt bezeichnet sie als einen ihrer besten.

Reena Krishnarajas Auftritt auf der SRF Comedy Talent Stage. www.srf.ch

Ein eigenes Programm sei aktuell nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen. «Mein grösster Traum als Comedienne ist eine eigene Sitcom über mein Leben als Reena. Ich liebe die Situationskomik. Auch eine eigene Late-Night-Show zu haben, wäre echt krass», so Krishnaraja. Die junge Gruberin verfolgt nun aber zuerst eine akademische Karriere. «Als erstes konzentriere ich mich auf den Beginn meines Sozialwissenschaftsstudiums. Der Comedy widme ich mich weiterhin in meiner Freizeit», so Krishnaraja. Nebenbei arbeitet sie in den Bereichen Marketing und Social Media.

Live-Auftritte von Reena Krishnaraja Am 26. September ist Reena Krishnaraja in der Appenzeller Late Night Show in der Alten Stuhlfabrik in Herisau zu Gast. Alle zwei Monate, das nächste Mal am 30. Oktober, moderiert sie zudem eine Open-Mic-Show in der Südbar in St.Gallen, in der sie unter anderem auch selbst auftritt. Alle Infos: www.reenakrishnaraja.ch (rak)