Casino-Gesellschaft Herisau feiert 185 Jahre

Kultur Puppenspiel, Musik und Tanz: Casino-Gesellschaft feiert 185 Jahre mit einem Tag der Kultur für alle Anlässlich des 185-Jahr-Jubiläums bietet die Casino-Gesellschaft Herisau am Sonntag, 30. Oktober, in sämtlichen Räumen des Gebäudes Kulturelles an. Damit sollen auch neue Abonnentinnen und Abonnenten für die Angebote gewonnen werden. Ramona Koller Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter anderem wird Gisa Frank mit ihrem Tanzprojekt, wie hier am Donnerstag, 10. Januar 2019, in Trogen, zu Gast sein. Benjamin Manser

Vor einem Jahr hat Barbara Auer das Präsidium der Casino-Gesellschaft übernommen. Ihr Ziel sei es, die beiden Abteilungen des Vereins, KulturElle und die Kammerkonzerte, näher zueinander zu bringen und die früher elitäre Gesellschaft gegen aussen mehr zu öffnen. Der Jubiläumsanlass am 30. Oktober sei ein erster Schritt in diese Richtung.

1836 schlossen sich drei Männerbunde zur Casino-Gesellschaft zusammen. Die Gaststätten boten für die Männer zu wenig Platz. Frauen suchte man in der neuen Gesellschaft vergebens. Erst 1947, immerhin vor der Einführung des Stimmrechts in Appenzell Ausserrhoden, wie Auer schmunzelnd bemerkt, traten drei Frauen in die Gesellschaft ein. Heute sind mehr Frauen als Männer Mitglied in der Casino-Gesellschaft.

Barbara Auer. Marcel Steiner

1837 wurde der Bau des Casinos in Herisau beschlossen. Eine Spielhalle, wie man sie sich unter dem Namen vorstellen könnte, wurde in dem Gebäude an der Poststrasse nie beherbergt, dafür eine Kegelbahn. Einige Jahre nachdem das Hauptgebäude innerhalb eines Jahres fertiggestellt worden war, wurde der grosse Saal gebaut. In diesem wird am 30. Oktober die Geschichte des Gebäudes in Form eines Zeitstrahls auf grossen Plakaten gezeigt. «Wir konnten zudem mit Frauen sprechen, die 1971 eine Frauengruppe in der Casino-Gesellschaft gegründet haben. Auch aus diesen Unterhaltungen wird Spannendes gezeigt», so Auer.

Einladung zum Tanz

Am 30. Oktober soll jedes Zimmer des Casinos belebt werden. Beginnen wird der Anlass mit dem Brunch im Foyer. Dies ist auch der einzige Programmpunkt, der etwas kostet. Für zehn Franken kann von 10 bis 13 Uhr gespeist werden. Musikalisch begleitet wird der Brunch von der Lehrerband der Musikschule Herisau mit Jazz-Klängen. Alles bis auf den Brunch kann kostenlos und ohne Anmeldung besucht werden. Für den Brunch werden Anmeldungen unter 071 351 10 97 bis am Donnerstag, 27. Oktober, entgegengenommen.

Im grossen Saal tritt um 11, 13 und 15 Uhr Kurt Fröhlich mit seinem Puppenspiel auf. Er führt in Herisau den «Fährbetrieb», ein Figurentheater und Museum für Puppen, Masken und Szenerien. Das Angebot richtet sich unter anderem auch an Kinder. Ein Höhepunkt wird laut Auer der «Tanz für alle». Um 12, 14 und 15.30 Uhr laden Gisa Frank und die Band Sol do im grossen Saal zu einem Tanzerlebnis ein. «Gisa Frank versteht es, Menschenmengen zum Tanzen zu bewegen. Stillstehen geht da gar nicht», sagt Auer und schmunzelt.

Jüngeres Publikum anlocken

Mit den Angeboten sollen auch neue Mitglieder für die Gesellschaft und weitere Interessenten für die Kammerkonzerte und die Angebote der KulturElle, einer Gruppe, die kulturelle Ausflüge für und mit Frauen organisiert, gewonnen werden. «Wir verfügen in der Casino-Gesellschaft über Personen mit guten Kontakten, welche uns erlauben, Künstlerinnen und Künstler aus den verschiedensten Bereichen zu engagieren», so Auer, die neun Jahre lang die Kulturstiftung Appenzell Ausserrhoden präsidierte. Über 100 Personen besitzen ein Abonnement für die Kammerkonzerte, von denen sechs bis sieben pro Jahr stattfinden. Besucherinnen und Besucher von einzelnen Konzerten gäbe es hingegen weniger.

Für den Jubiläumstag wurden bewusst Künstlerinnen und Künstler aus Herisau und der Umgebung angefragt. Um 11, 13 und 15 Uhr nimmt die Herisauerin Vera Marke, der das Kunsthaus in Hundwil gehört, Interessierte mit auf einen Spaziergang durch die Kunstgeschichte. Um 10.30, 12.30 und 14.30 spielen im Harmoniesaal Martina Jucker aus Herisau und Inez Ellmann aus St.Gallen als Duo Carman auf. Das Duo Las Argentinas, Analia Bongiovanni und Claudia Demkura, spielt um 11.30, 13.30 und 15.30 ebenfalls im Harmoniesaal.

Gemeinsam lesen und reflektieren

Im Zimmer 1 im 2. Obergeschoss wird es ein noch nicht allzu bekanntes Angebot geben. «Beim sogenannten ‹Shared Reading› liest man in einer Gruppe gemeinsam einen Text und unterhält sich anschliessend darüber, was er in einem auslöst», erklärt Auer. Susanne Ricklin wird diese Erfahrung um 11.30, 13 und 14.30 Uhr leiten. Nebenan, im Zimmer 2, wird um 12, 13.30 und 15.30 Uhr das Bilderbuch «Die kleine Milla», geschrieben von der in Herisau lebenden Anna Schindler und illustriert von Christine Gsell, vorgelesen. Dabei handelt es sich um eine Vorpremiere. Die Vernissage des Bilderbuchs hat noch nicht stattgefunden.

In der Bar lesen Diana Dengler und Christian Hettkamp um 12, 13.30 und 15 Uhr «Gretchen». Den Bereich Literatur möchte Barbara Auer in der Casino-Gesellschaft künftig fördern. Früher gab es regelmässige Lesungen. Auer schwebt nun ein kombiniertes Angebot aus Literatur, Musik und Tanz vor. «Das ist aber noch Zukunftsmusik. Zuerst muss nun einmal das Jubiläum glatt über die Bühne gehen», so Auer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen