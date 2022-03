Figurentheater Herisau feiert Premiere der ersten Eigenproduktion

Kultur Die etwas andere Entstehungsgeschichte der Erde: Figurentheater Herisau feiert Premiere Kommenden Sonntag wird das erste eigenproduzierte Theaterstück im Figurentheater Herisau an der Oberdorfstrasse aufgeführt. Wie die Proben verliefen und welcher Aufwand dahintersteckt, zeigt ein Einblick. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Die verwendeten Requisiten sind alles handgefertigte Unikate. Bild: Viviana Troccoli

«D’Sunne verhürote, d’Sunne verhürote!», die singenden Stimmen von Damaris Tobler und Susanne Althaus füllen den kleinen Theaterraum des Figurentheaters in Herisau. Die beiden Figurenspielerinnen tanzen auf der Bühne. Damaris Tobler hält in ihren Händen selbst angefertigte Figuren in der Form zweier Sonnen, Susanne Althaus spielt auf ihrem Akkordeon kraftvolle Klänge. Hie und da entweicht beiden ein fröhliches Jauchzen – die Freude in ihren Gesichtern ist nicht zu übersehen.

Die Proben für die kommenden Aufführungen verlaufen beinahe reibungslos, nur wenige Unstimmigkeiten müssen angepasst werden. Kurt Fröhlich sagt den beiden Figurenspielerinnen:

«Ihr dürft ruhig ein bisschen stärker schimpfen.»

Fröhlich ist Verantwortlicher des Herisauer Fährbetriebes und bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung im Figurenspiel mit. Mitten in der Coronapandemie im Herbst 2020 hat er das Figurentheater in Herisau geöffnet, seither wurden immer wieder Theaterstücke aufgeführt. Gegenüber dem «Tagblatt» sagte er 2021, dass er bei seinen Werken oftmals selbst als Protagonist und Figurenspieler auf der Bühne steht. Doch in diesem Stück führt er Regie und ist hinter den Kulissen tätig.

Der Fokus bei den Proben liegt nun auf dem Feinschliff, letzte Details und spontane Vorschläge werden versucht, ins Stück einzubringen. Am kommenden Sonntag wird es ernst: Das Figurentheater Herisau feiert Premiere. Die erste Eigenproduktion hier in Herisau mit dem Titel «Der Löwe, der Igel und der Hahn – oder die Landsgemeinde der Tiere» möchte Gross und Klein in den Bann ziehen.

Inspiration für die Geschichte stammt aus dem Balkan

Das Schauspiel beginnt mit einer kurzen Begrüssung seitens der Figurenspielerinnen. Die Lichter werden ausgeschaltet, zwei Scheinwerfer richten sich auf den Ort des Geschehens – das Spektakel geht los. Das Theaterstück ist eine Kombination aus Figurenspiel, Musik und Erzählung. Es wird getanzt, gesungen, gelacht und von den vielen handgefertigten Figuren Gebrauch gemacht.

Damaris Tobler (links) und Susanne Althaus (rechts) proben eifrig für die kommenden Aufführungen. Bild: Viviana Troccoli

Die Geschichte handelt von der Entstehung des Lebens auf der Erde und greift auf einen alten Schöpfungsmythos aus dem Balkan zurück. Eine Himmelstänzerin macht den Auftakt in der Geschichte, verschiedenste Tiere treffen aufeinander. Die Sonne spielt ebenso eine wichtige Rolle wie der Löwe, der Igel und der Hahn. Laut Regisseur Kurt Fröhlich soll die Entstehungsgeschichte anhand einer Mischung aus Märchen und dem naturwissenschaftlichen Hintergrund Kindern spielerisch nähergebracht werden. Fröhlich sagt:

Kurt Fröhlich, Verantwortlicher des Figurentheaters in Herisau. Bild: Ralph Ribi

«Die Kinder sollen so das Wunder der Schöpfung zu spüren bekommen.»

Anhaltspunkt dieser Idee sei die hiesige Bevölkerung gewesen. In der Umgebung würden viele Leute Wurzeln im Balkan haben und ausserdem höre man nur wenige Geschichten aus dieser Gegend. Das habe ihn dazu verleitet, eine solche Geschichte zu konzipieren. Die Vorbereitungen für das Stück haben mehr als neun Monate gedauert. Sowohl der Text als auch der Bühnenbau für das Figurentheater wurden von Kurt Fröhlich auf die Beine gestellt. Die Figuren wurden von ihm und der Mitbeteiligten Priska Boos in feinster Handarbeit gefertigt. Die Kostüme der Figurenspielerinnen Susanne Althaus und Damaris Tobler wurden von Priska Boos hergestellt.

Was mit den Figuren nach den Aufführungen geschieht, weiss Kurt Fröhlich noch nicht. Sie würden aber nicht für weitere Theaterstücke gebraucht werden. Er meint, jede Figur habe ihren eigenen Charakter, keine sei austauschbar.

«Die Figuren sind für dieses Stück gemacht.»

Geplante Aufführungen

Der Bühnenvorhang für die Premiere des Stücks «Der Löwe, der Igel und der Hahn – oder die Landsgemeinde der Tiere» wird kommenden Sonntag, 6. März, um 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für Kinder ab fünf Jahren vorgesehen. Weitere Aufführungen zu diesem Theaterstück können den ganzen März über jeweils sonntags um die gleiche Uhrzeit besucht werden. Auch im April stehen Vorführungen auf der Agenda. Die Informationen hierfür können auf der Website des Herisauer Figurentheaters entnommen werden.

Die Vorbereitungen für die Premiere laufen zwar auf Hochtouren, Pläne für ein nächstes Stück seien laut Fröhlich aber bereits geschmiedet. Im August würden die Proben für die neue Produktion beginnen, im Spätherbst dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer sich über weitere Aufführungen freuen.

