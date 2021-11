Bühler: Hälfte der Belegschaft hat gekündigt

Kündigungswelle Knall in Bühlerer Verwaltung: Die Hälfte der Belegschaft hat gekündigt – wegen des Führungsstils des Gemeindepräsidenten Vier der sieben Mitarbeitenden auf der Gemeindeverwaltung Bühler legen auf Ende Januar ihre Arbeit nieder. Als Grund gelten Diskrepanzen mit der Führung. Ein externer Berater wurde in den vergangenen Monaten hinzugezogen. Doch die Situation war zu festgefahren, als dass sie hätte gelöst werden können. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Auf der Gemeindeverwaltung Bühler kam es zu Diskrepanzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit. Vier Mitarbeiterinnen haben nun gekündigt. Bild: Archiv

Es geht ein Ruck durch die Gemeindeverwaltung Bühler: Vier der insgesamt sieben Mitarbeitenden haben auf Ende Januar ihre Kündigung eingereicht. Die Leiterin der Einwohnerkontrolle, die Finanzverwalterin, die Mitarbeiterin Zivilstandsamt/Finanzverwaltung wie auch die Leiterin des Regionalen Zivilstandsamtes Appenzeller Mittelland legen ihre Arbeit nieder. In einer Stellungnahme der Gemeinde ist zu lesen, dass es zu Diskrepanzen gekommen ist.

Doch was ist da genau los? Gemeindepräsident Jürg Engler will, da es sich um Personalbelange handelt, nicht ins Detail gehen. Er sagt:

«Die vier haben einen guten Job gemacht, und persönlich habe ich sie alle sehr geschätzt. Ihre Kündigungen sind sehr bedauerlich.»

Doch die Vorstellungen über die Art und Weise der Zusammenarbeit seien zu unterschiedlich gewesen. Konkret äussert sich Engler nicht dazu, wo die unterschiedlichen Auffassungen bestanden hätten. Doch im Gespräch wird deutlich, dass das Führungsverständnis des Gemeindepräsidenten bei den Angestellten zu Problemen geführt hätte. Engler legt Wert darauf, dass die operative Führung der Gemeindeverwaltung bei der Gemeindeschreiberin liegt und dass die einzelnen Bereiche selbstständig agieren.

Jürg Engler wurde 2019 zum Gemeindepräsidenten von Bühler gewählt. Bild: Archiv

Externe Begleitung brachte keinen Erfolg

Jürg Engler trat sein Amt vor 2,5 Jahren an. Seine Vorgängerin Inge Schmid führte die Gemeindeverwaltung anders. So sollen damals mehr Entscheide direkt von ihr gefällt worden sein. «Ich will Inge nicht kritisieren», so Engler weiter. «Es ist einfach ein anderes Rollenverständnis des Gemeindepräsidiums, das sie hatte.» 15 Jahre war sie im Amt. Hartnäckig halten sich teilweise die alten Strukturen und Arbeitsabläufe. Diskrepanzen zwischen dem Personal und der heutigen Führung waren schon länger bekannt. Vor den Sommerferien wurde gar eine externe Moderatorin hinzugezogen, um die Probleme zu klären. Ohne Erfolg. Eine Lösung konnte nicht erzielt werden.

Als neuste Massnahme wurde nun Gemeinderat Rolf Walser zum Präsidenten der Kanzleikommission gewählt. Das bedeutet: Er ist nach der Gemeindeschreiberin erste Ansprechperson für die Belange des Personals und nicht mehr Engler. Die Führung der Gemeindeverwaltung wird somit breiter abgestützt. Am grundsätzlichen Rollenverständnis will der Gemeindepräsident jedoch festhalten. Die Rekrutierung des neuen Personals läuft auf Hochtouren.

SVP hat sich an die GPK gewandt

Die SVP Bühler hat sich just vor ein paar Tagen in einem offenen Brief an die Geschäftsprüfungskommission (GPK) gewandt, in welchem diese aufgefordert wird, den Fluktuationen in der Verwaltung, dem Altersheim und in der Schule auf den Grund zu gehen. Damals seien die neusten Kündigungen noch nicht bekannt gewesen, so SVP-Präsident Werner Schmid.

«Wir wollten einfach, dass die Personalabgänge hinterfragt und die Bevölkerung über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt wird.»

Jene sieht das aber nicht als ihre Aufgabe an. In einer Stellungnahme schreibt sie, dass sie nicht befugt sei, einzuschreiten und Massnahmen zu verlangen, solange keine Gesetzesverstösse vorliegen. «Die GPK hat lediglich zu beurteilen, ob bei den Geschäften die Gesetze und insbesondere auch das Finanzhaushaltsgesetz inklusive Finanzkompetenzen eingehalten wurden», lässt sie sich zitieren. Die Beurteilung, ob der Gemeinderat einen Personalentscheid zielführend fällt, sei Sache der Stimmberechtigten.

Dass der Haussegen in der Gemeindeverwaltung Bühler schief hängt, habe gemäss Schmid die SVP schon länger erkannt. «Es liegt ein grundlegendes Führungsproblem vor», sagt er nüchtern. Im Hinblick auf die neusten Kündigungen doppelt er nun nach:

«Seit dem Amtsantritt Englers ist nur noch eine Mitarbeiterin von früher übrig.»

Mit «früher» meint er die Ära Inge Schmids, seiner Ehefrau. Ihre Amtszeit fand 2019 ein jähes Ende, nachdem ihr Kommunikationsdefizite vorgeworfen worden waren. Engler, damals Gemeinderat, trat mit Unterstützung der FDP als Herausforderer auf und entschied die Wahl für das Gemeindepräsidium für sich. Es ist eine lange Fehde zwischen der SVP und FDP, welche das Dorfgeschehen prägt.

Engler macht darum auch deutlich, dass er jetzt nicht «Öl ins SVP-Feuer giessen will». Dennoch bestätigt er, dass tatsächlich nun nur noch eine Mitarbeiterin übrig ist, welche zu Zeiten Schmids in der Verwaltung bereits angestellt gewesen war. Allerdings, so Engler weiter, gab es seit damals auch zwei Pensionierungen – die des Gemeindeschreibers wie auch diejenige des Gemeindekassiers. «Änderungen in der Führung oder der Abgang zweier so zentraler Personen führen nicht selten zu weiteren Kündigungen», so Engler.

Fluktuationen auch in der Schule

Die SVP spricht aber auch davon, dass es zu einer erhöhten Fluktuation im Altersheim wie auch in der Schule gekommen ist. Diese Vorwürfe weist Engler teilweise zurück. Im Altersheim sei die Fluktuationsrate in den letzten Jahren gar unterhalb des schweizerischen Durchschnitts. Dies sei früher anders gewesen. Engler trat vor sieben Jahren in den Gemeinderat respektive die Altersheimkommission mit der Aufgabe ein, genau diese Tumulte zu bereinigen. Dies sei ihm auch gelungen.

Und was ist mit der Schule? «Da kam es tatsächlich zu einer gewissen Fluktuation», räumt der Gemeindepräsident ein. Tendenziell seien Schulleitungen aber oft nicht lange im Amt. Hinzu komme in Bühler die Tatsache, dass das Team teilweise jung ist. Ein solches wechsle ebenfalls schneller mal den Arbeitsort, sagt er weiter. «Die zuständige Schulkommission ist zusammen mit dem Schulpräsidenten jedoch intensiv daran, eine Konstanz in die Situation reinzubringen.»

