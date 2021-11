Knatsch in der Gemeindeverwaltung Bühler eskaliert

Kündigungswelle Diskussion um Knatsch auf Bühlerer Verwaltung eskaliert an Gemeindeversammlung: «Wie rechtfertigen Sie Ihr Honorar, Herr Engler?» Die Gemeinde Bühler stellte am Dienstagabend ihren Voranschlag 2022 vor. Klingt wenig spannend, war es denn aber doch. Denn alt Gemeindepräsidentin Inge Schmid und ihr Mann waren auch unter den Anwesenden. Astrid Zysset 10.11.2021, 17.00 Uhr

Vier der sieben Mitarbeitenden auf der Gemeindeverwaltung Bühler haben auf Ende Januar gekündigt. Die Rekrutierung von neuem Personal lauft auf Hochtouren. Bild: Archiv

Es war ein Abend, durch den der Hauch der Vergangenheit wehte. Obwohl: Am Schluss war es dann doch eine Sturmböe. SVP-Präsident Werner Schmid sprang auf, stapfte wutentbrannt zur Tür und knallte diese hinter sich zu. Sein Unmut richtete sich gegen den Gemeindepräsidenten Jürg Engler, der gerade dabei war, auf den Vorwurf aus dem Publikum einzugehen, er sei sein Honorar nicht wert. Doch die Antwort ging im Gezeter unter. Genauso wenig waren Schmids Worte zu vernehmen. Nur so viel: Er unterstellte Engler, er hätte Mitarbeitende auf der Verwaltung zum Weinen gebracht.

Jürg Engler ist Gemeindepräsident von Bühler. Bild: Archiv

Ein denkwürdiges Ende einer Versammlung, die eigentlich friedlich begonnen hatte. Die Gemeinde Bühler lud am Dienstagabend in den Gemeindesaal, um den Voranschlag 2022 der Bevölkerung vorzustellen. Rund 30 Personen kamen. Und diese, so hatte es Engler bei seiner Begrüssungsansprache vermutet, interessierten sich wohl weniger für die Finanzen als vielmehr für den Knatsch auf der Gemeindeverwaltung, welcher Bühler unlängst in die Schlagzeilen brachte; aufgrund von Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit haben vier der sieben Mitarbeitenden auf Ende Januar ihre Kündigung eingereicht.

Voranschlag mit leichtem Aufwandüberschuss

Kurzum: Engler lag falsch. Fast 90 Minuten wurden einzelne Budgetposten vorgestellt und Fragen dazu beantwortet. Dabei: So spektakulär ist der Voranschlag nicht. Bei einem Aufwand von 12,1 Millionen und einem Ertrag von 11,5 Millionen Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von 585'000 Franken.

Wie Gemeinderat Stefan Heer, Ressort Finanzen, ausführte, sei man noch nicht in der Lage, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. «Es wird sich aber bald wieder alles normalisieren», sagte er. Die Steuereinbussen aufgrund der Pandemie seien weniger gravierend als befürchtet. Der Steuerfuss bleibt bei 4,0.

Finanzverwalterin war nicht zugegen

Inge Schmid, alt Gemeindepräsidentin von Bühler. Bild: Archiv

Und da war er, der Hauch der Vergangenheit. Werner Schmids Ehefrau Inge Schmid war auch in den Rängen. Sie ist alt Gemeindepräsidentin und wurde 2019 unrühmlich abgewählt. Sie fühlte an diesem Abend dem Gemeinderat mit vielerlei Fragen auf den Zahn. Weiterbildungskosten, Betreibungen, die Rechnung auf dem Grundbuchamt; sie hatte zu vielen Budgetposten Fragen und Anmerkungen. Sie liess sich auch dazu hinreissen, Fragen von übrigen Anwesenden zu beantworten, und monierte, dass der Aufgaben- und Finanzplan früher hätte veröffentlicht werden sollen.

Die Bühne gehörte ihr. Der Gemeinderat spielte ihr jedoch auch in die Karten, indem er vielerlei Fragen zu Abbuchungen an diesem Abend nicht beantworten konnte. Die Finanzverwalterin gehört zu jenen Mitarbeitenden, welche gekündigt haben, und war an der Versammlung nicht zugegen. Heer aber versprach, dass die Antworten eingeholt und auf der Website veröffentlicht werden.

Erklärungsversuche zur Kündigungswelle auf der Verwaltung

Zum Knatsch auf der Gemeindeverwaltung hielt sich Engler mit dem Hinweis auf interne Personalbelange bedeckt. Er führte jedoch aus, dass es bei jedem Wechsel im Gemeindepräsidium und der operativen Führung zu unterschiedlichen Auffassungen über die weiterführende Zusammenarbeit komme. Heer wurde deutlicher und sprach davon, dass es viele Mitarbeitenden schätzen würden, wenn sie innerhalb ihrer Aufgaben mehr Freiheiten geniessen. Andere jedoch nicht.

«Wenn Jürg Engler mehr delegiert, wie rechtfertigt er denn sein Honorar?», wollte einer der Anwesenden im Saal wissen. Er erwarte, dass der Gemeindepräsident auch arbeite. Ein Vorwurf, den Engler nicht auf sich sitzen liess. Er führte aus, dass seine Kollegen bestätigen können, dass er nicht untätig sei. Die Führung der Verwaltung liege in seinem Verständnis jedoch bei der Gemeindeschreiberin, so Engler weiter. Dass sie nicht Vollzeit arbeite, sei ein Umstand, dem man künftig vermehrt Rechnung tragen wolle.

Die Mitarbeitenden, welche nun gekündigt haben, hätten jedoch allesamt einen guten Job gemacht, schloss der Gemeindepräsident seine Ausführungen ab. «Bis man sie rausgeekelt hat!», rief ihm Werner Schmid unvermittelt zu. Während Engler noch entgegnete, dass dem nicht so ist, war der Sturm denn im kleinen Gemeindesaal auch schon losgebrochen.