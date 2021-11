Corona: Kanton macht keine Ausbruchstestung an Urnäscher Schule

Kritik Mehrere Coronafälle und keine Ausbruchstestung an Urnäscher Schule: Familienvater prangert Behörden an In einer Urnäscher Schule hatten sich mehrere Kinder mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Ausbruchstestung lehnte der Kanton jedoch ab. Für Familienvater Peter Weisser ist dieses Vorgehen unverständlich. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 23.11.2021, 17.00 Uhr

In den Ausserrhoder Schulen haben sich mehrere Kinder mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Ausbruchstestung bei allen Schülerinnen und Schüler hat der Kanton jedoch in Urnäsch jüngst nicht veranlasst. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Peter Weissers Tochter ist zehn Jahre alt und besucht das Schulhaus Lehnen in Urnäsch. Dort werden insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse gemeinsam unterrichtet. Und gemäss Weisser sei es in letzter Zeit zu verschiedenen Corona-Erkrankungen gekommen. Von sieben infizierten Klassenkameraden habe die Tochter berichtet. Unternommen habe die Schule jedoch kaum etwas. «Wie ich hörte, steht das Fenster während des Unterrichts offen, und die Lehrerin trägt neu eine Maske. Aber weiterführende Massnahmen wurden nicht getroffen.»

Peter Weisser kann dies nicht nachvollziehen. Wurde gemäss einer Elterninformation, welche die Schule im September versandte, nach zwei Coronainfektionen pro Klasse innert fünf Tagen einen Spucktest bei allen Schülerinnen und Schüler durchgeführt, hat man diese Anzahl mittlerweile auf drei aufgestockt. «Aber nicht einmal dann wird eine solche Ausbruchstestung vorgenommen», wundert sich Weisser.

«Der Kanton hält seine eigenen Auflagen nicht ein und kommuniziert dies den Eltern nicht einmal.»

Gemäss seinen Angaben hätten die Behörden ihm bestätigt, dass innert fünf Tagen drei Coronafälle in der Klasse gemeldet wurden.

Keine generelle Verschärfung der Coronamassnahmen gefordert

Weisser hält fest, dass er nicht für eine generelle Verschärfung der Coronamassnahmen sei. Der Kanton müsse aber der Entwicklung entsprechend reagieren und dazu sei es unabdingbar, dass er diese auch beobachtet, hält der Urnäscher weiter fest. Auch sollen die Kinder wenn immer möglich den Unterricht uneingeschränkt besuchen können. «Der Kanton hat sich an seine eigenen Vorgaben zu halten, nicht mehr und nicht weniger.» Und: «Es ist stossend, wenn wir Privaten die staatlichen Vorgaben zur Pandemiebekämpfung einhalten müssen, während die Schulbehörden offenbar glauben, sich nicht danach richten zu müssen. Es geht um die Fürsorge der Schule gegenüber der Gesundheit der ihr anvertrauten Kinder und derer Familien.»

Ähnlicher Fall in Herisau

Der Fall in Urnäsch erinnert an denjenigen in Herisau. Dort hat sich ein Familienvater vor ein paar Tagen ebenfalls an die Medien gewandt, nachdem in der Schule seines Sohnes erst drei Tage nach Bestätigung dreier Coronainfektionen in einer Klasse eine Ausbruchstestung vorgenommen wurde. In diesen drei Tagen fand der Unterricht derweilen in regulärer Form statt. Der Kanton argumentierte, dass die Testkapazitäten beschränkt und nur eine mobile Testequipe in den Gemeinden unterwegs sei. Zudem gebe es in der Schule eine «kontrollierte Durchseuchung».

Ein Begriff, dem Weisser nicht viel abgewinnen kann.

«Was genau soll denn in den Schulen von Herisau und Urnäsch überhaupt kontrolliert sein? Es wird ja nicht einmal getestet. Offenbar soll einfach eine Durchseuchung stattfinden.»

Das gefährde aber gemäss dem Urnäscher nicht nur die Gesundheit der Schulkinder und ihrer Angehörigen, sondern auch das Gesundheitssystem. «Und das betrifft uns alle: Verunfallte, Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten, aber auch andere Patienten, die dringend auf lebenserhaltende Operationen angewiesen sind. Zudem rückt so die Gefahr immer näher, dass die Schulen als Treiber der Pandemie wieder geschlossen werden müssen.»

Kanton bestätigt, dass keine Ausbruchstestung vorgenommen wurde

Der Kanton selbst verweist beim Begriff der «kontrollierten Durchseuchung» auf die Vereinigung der Kinderärzte Schweiz. Diese hatte ihn einst verwendet. Sowohl die Vereinigung wie auch die eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz EDK befürworten, dass Kinder und Jugendliche möglichst normal die Schule besuchen, auch wenn mehrere Ansteckungen vorkommen.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden stützt auf Nachfrage diese Aussage. Um einzelne Behördenmitglieder vor persönlichen Anfeindungen zu schützen, lässt er sich nur pauschal zitieren. Doch die Aussage ist folgende:

«Die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen soll intakt bleiben und gleichzeitig soll die Pandemie eingedämmt werden. Wir bemühen uns mit aller Sorgfalt, diese Gratwanderung zu bewältigen.»

Doch wie sieht die Situation konkret aus? Gibt es tatsächlich so viele Ansteckungen? Insgesamt zählt die Schule Urnäsch 280 Schülerinnen und Schüler. Vergangene Woche wurden gemäss Angaben des Kantons innerhalb von sieben Tagen vier positive Fälle registriert, drei Kinder befanden sich in Quarantäne.

In einer Lerngruppe waren innerhalb dieses Zeitraums zwei positive Lernende und in der anderen Klasse/Lerngruppe ein positiver Fall registriert worden. Der vierte registrierte Fall lag gemäss kantonaler Aussage ausserhalb dieser fünf Tage. Auch wenn ein dritter Fall innerhalb von fünf Tagen in derselben Klasse/Lerngruppe bekannt ist, werde zudem die Situation in einer Gemeinde erst abgeklärt und entschieden, ob eine Ausbruchstestung durchgeführt wird oder nicht, heisst es weiter.

Infektionszahlen an den Schulen steigen

Die Situation an den Schulen sei unter Kontrolle. Zwar steigen die Infektionszahlen, doch das geschehe parallel zu den erhöhten Fallzahlen in der Bevölkerung, die derzeit registriert werden. In der Woche 46 (12.–16. November) waren 70 Lernende von insgesamt 5900 der Volksschule Appenzell Ausserrhoden positiv getestet worden (1,2%) und 6 Lernende der Sek II – Stufe (Kanti und BBZ), was 0,43% entspricht. Bei den Mitarbeitenden der Volksschule waren 15 von 800 Mitarbeitenden positiv (1,88%) und 2 von 200 Mitarbeitenden der Sek II – Stufe (1%).

Jeder einzelne bestätigte Fall wird dem Amt für Volksschule und Sport gemeldet. Dieses tauscht sich dann mit dem kantonsärztlichen Dienst aus. Appenzell Ausserrhoden setzt auf eine kombinierte Strategie mit Ausbruchstestungen, freiwilligen präventiven Testungen und situativer, zeitlich begrenzter Maskentragepflicht, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.