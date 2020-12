Kritik an Regierung «Wer schlecht informiert, führt auch schlecht»: Der Innerrhoder Alt-Landesfähnrich Alfred Wild ist mit dem Krisenmanagement der Standeskommission unzufrieden In einem offenen Brief kritisiert der ehemalige Innerrhoder Landesfähnrich Alfred Wild die Standeskommission: Sie müsste in der jetzigen Krise die Bevölkerung besser über die aktuellen Fallzahlen und die geltenden Massnahmen informieren, sagt der 76-Jährige. Ebenso wirft er der Regierung vor, sie sei schlecht auf die zweite Coronawelle vorbereitet gewesen. Claudio Weder 22.12.2020, 05.00 Uhr

Alfred Wild war während 14 Jahren Mitglied der Innerrhoder Regierung. Bild: Claudio Weder

Der ehemalige Landesfähnrich (1990–2004) und Apotheker Alfred Wild ist mit dem Krisenmanagement der Innerrhoder Regierung unzufrieden. In einem offenen Brief, der im «Appenzeller Volksfreund» erschienen ist und viel Aufmerksamkeit generiert hat, stellt er 21 Fragen zur zweiten Coronawelle, mit der Bitte an Landammann Roland Inauen, diese zu beantworten.

Warum die zweite Welle den Kanton Appenzell Innerrhoden so stark getroffen habe, fragt Wild. Ob die Vorbereitungen in Hinsicht auf die zweite Welle genügend konsequent gewesen seien. Warum der Kanton die Fallzahlen nicht offenlege. Oder: Ob der mit dem Landsgemeindeeid versprochenen Sorge um das Wohl von Land und Leuten auch in dieser Situation stets nachgelebt worden sei.

Zu diesem Schreiben bewegt habe ihn ein Mangel an Information, sagt der 76-Jährige. Bis zum Erscheinen des Leserbriefes habe die Standeskommission zur Pandemie «nur vage» informiert. «Es erfolgten weder ausführliche Informationen via Lokalpresse, noch haben Pressekonferenzen zu diesem Thema stattgefunden.» Wild würde es begrüssen, wenn die Standeskommission offener kommunizieren würde:

«In einer Krisensituation ist Information das wichtigste Führungsmittel. Wer schlecht informiert, der führt auch schlecht.»

Es reiche nicht aus, die aktuellen Fallzahlen im Internet zu publizieren, sagt Wild. «Die älteren Leute haben oft keinen Zugang zum Internet.» Vielmehr müssten die Informationen via «Appenzeller Volksfreund» erfolgen, der zugleich amtliches Publikationsorgan ist. Mindestens einmal wöchentlich müsste eine Übersicht zu den aktuellen Fallzahlen erscheinen, so Wilds Vorschlag. Zudem müssten die aktuell geltenden Massnahmen mantraartig wiederholt werden.

Aktuell herrsche bezüglich der Massnahmen grosse Unsicherheit in der Bevölkerung, sagt Wild. Ebenso hinterlasse der «dünne Informationsfluss» bei der Bevölkerung einen zwiespältigen Eindruck. Wild stellt jedoch klar, dass er mit seiner Kritik niemanden «in die Pfanne hauen» wolle. Vielmehr gehe es ihm darum, aufzuzeigen, welche Prozesse man noch optimieren könnte.



Nicht-krisentauglicher Föderalismus

Auf die Frage, was seiner Meinung nach der Grund ist, warum Innerrhoden im Herbst so stark von der zweiten Coronawelle erfasst wurde, antwortet Wild:

«Wir haben uns viel zu lange in einem falschen Sicherheitsgefühl gewiegt. Nach dem Motto ‹Bi ös cha da nüd passiere›.»

So kann es der ehemalige Vorsteher des Justiz-, Polizei-, und Militärdepartements nicht verstehen, warum die Behörden im Herbst einen Jahrmarkt in Appenzell, ein Oktoberfest im Rinkenbach sowie ein Bierfest in Brülisau bewilligt haben – im Wissen, dass solche Anlässe viele Leute anziehen. Ebenso bezweifelt der ehemalige Landesfähnrich, dass diese Anlässe durch die entsprechenden Kontrollorgane regelmässig und strikt kontrolliert wurden.

Für den 76-Jährigen müsse in einer Pandemie die Gesundheit der Bevölkerung oberste Priorität haben. In Innerrhoden werde aber, wie in der ganzen Schweiz, die Ökonomie über die Gesundheit gestellt.

«Den Argumenten des Gewerbes wird mehr Beachtung geschenkt als den Argumenten der Ärzteschaft.»

Nicht zuletzt glaubt Wild, dass Innerrhoden «Opfer seiner Kleinräumigkeit» geworden sei. Er ruft dazu auf, grossräumiger zu denken, nach dem Prinzip «ein Raum, ein Auftrag, ein Chef». Denn:

«Der Föderalismus ist nicht krisentauglich.»

Konkret würde Wild das – auch vom Bund vorgeschlagene – Ampelsystem befürworten. Die Schweiz würde demnach in verschiedene kantonsübergreifende Räume aufgeteilt, wobei ein Verbund von Kantonsärzten je nach Schweregrad und Richtwert der betroffenen Regionen unterschiedliche, bereits vorgängig vom Bund definierte Massnahmen erlassen würde. «Mit einem solchen Ampelsystem, das die Kantonsärzte stärker in die Pflicht nehmen würde, wäre es möglich, die teilweise widersprüchliche Kommunikation auf allen Ebenen zu verhindern und einen hektischen Aktionismus mit einem Wirrwarr von Massnahmen zu verhindern.»

Standeskommission weist Vorwürfe zurück

Zu Alfred Wilds Leserbrief hat die Standeskommission bereits in einer kurzen Medienmitteilung Stellung bezogen. Darin weist sie den Vorwurf, Innerrhoden sei auf die zweite Welle nicht vorbereitet gewesen, zurück:

«Dass eine zweite Welle kommen würde, war zu erwarten. Entsprechend hat sich der Kanton in Abstimmung mit den Nachbarkantonen darauf vorbereitet.»

Landammann Roland Inauen. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Ebenfalls sei die Bevölkerung ausreichend und transparent über Neuigkeiten bezüglich des Pandemieverlaufs informiert gewesen. Weiter wurde in der Mitteilung versprochen, dass der Leserbriefschreiber eine persönliche Antwort auf seine Fragen erhalten wird. Dass die Standeskommission über die Presse auf Leserbriefe antwortet, sei nämlich keine gängige Praxis, sagt Landammann Roland Inauen auf Anfrage.

Öffentlich möchte Inauen zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter auf Wilds Kritikpunkte eingehen. «Die Standeskommission erachtet es als ihre Aufgabe, gegenüber dem Grossen Rat und über diesen der gesamten Öffentlichkeit Rechenschaft über ihre Arbeit zu erstatten.» Sie habe dies bereits nach der ersten Coronawelle so gehandhabt und dem Grossen Rat einen umfassenden Bericht über die Bewältigung der ersten Welle zur Diskussion zukommen lassen.

Zu gegebener Zeit werde die Standeskommission über die Gesamtbewältigung der Coronapandemie Rechenschaft ablegen und damit gleichzeitig die Öffentlichkeit gesamtheitlich ins Bild setzen. «In jenem Zusammenhang wird die Standeskommission voraussichtlich auf gewisse Fragen, die von Alfred Wild aufgeworfen wurden, eingehen und die Beantwortung in einen grösseren Zusammenhang stellen», sagt Inauen.

Das fünfseitige Antwortschreiben der Standeskommission ist inzwischen bei Alfred Wild eingetroffen. Doch ganz zufrieden ist er nicht. «Es ist eine bürokratische Argumentation ohne konkrete Aussagen zu den umgesetzten Massnahmen», sagt Wild. Details will er keine verraten, der Inhalt des Schreibens bleibt vertraulich. Etwas unternehmen will der ehemalige Landesfähnrich jedoch nicht. Er hofft nun, dass der Grosse Rat aktiv wird und in Zukunft das Krisenmanagement der Standeskommission kritischer hinterfragt.