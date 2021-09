Kritik an Coronamassnahmen «Zertifikatspflicht ist verabscheuungswürdig»: Gaiser GPK-Mitglied tritt aus Protest gegen Coronamassnahmen zurück Richard Hofer hat seinen Rücktritt aus der Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Gemeinde Gais eingereicht. Grund sei die Einführung der Zertifikatspflicht auf nationaler Ebene. Das politische System will er deswegen nicht länger unterstützen. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Richard Hofer hat wegen der nationalen Coronamassnahmen seinen Rücktritt aus der GPK der Gemeinde Gais eingereicht. Bild: Tobias Garcia

Es ist ein Rücktritt, der unerwartet kam. Doch einer, der laut Richard Hofer aus Gais unausweichlich war. «Ich wusste, wenn die Zertifikatspflicht tatsächlich kommt, dann ist der Austritt aus der Geschäftsprüfungskommission mein nächster Schritt.» Den Präsidenten der GPK habe er vorgängig über sein Vorhaben informiert, die Gemeinde wurde am Montag schriftlich über den Rücktritt in Kenntnis gesetzt. Zudem verfasste er einen offenen Brief an die Bevölkerung, in dem er seinen Schritt erläuterte.

Hofer kritisiert die Entscheidungen des Bundesrates im Kampf gegen die Coronapandemie. Vor allem die Zertifikatspflicht bringt in seine Augen das Fass zum Überlaufen. Diese sei «verabscheuungswürdig», da sie zu einem erhöhten Impfdruck auf junge Erwachsene führt, obwohl jene Altersgruppe gemäss Hofer durch das Virus «äusserst selten schwer beeinträchtigt wird». Aber auch die anderen Massnahmen wie die Maskenpflicht beäugt der Gaiser kritisch. Und dass die Tests nicht mehr durch den Bund bezahlt werden, findet er diskriminierend gegenüber all denjenigen, die nicht geimpft sind.

Will das politische System nicht länger unterstützen

Richard Hofer trat 2019 in die GPK ein. Bild: PD

Doch was hat diese Haltung mit dem Rücktritt aus der GPK zu tun? Hofer will ein Zeichen setzen. «Ich kann die durch die nationale Politik und ebenfalls durch die kantonalen Regierungen zu verantwortende und durch den Grossteil der Medien mitverursachte Spaltung der Gesellschaft nicht mittragen.» Und eine solche gebe es: Auf der einen Seite sind diejenigen, welche die bundesrätlichen Massnahmen befolgen, auf der anderen Seite die anderen, die sich dagegen auflehnen.

«Eine Mitarbeit in diesem politischen System ist mit meinem Gewissen nicht länger zu vereinbaren. Deshalb habe ich meinen Rücktritt als Mitglied der GPK der Gemeinde Gais per Ende des Amtsjahres 2021/2022 eingereicht.»

Als Coronaskeptiker bezeichnet sich Hofer nicht. «Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Viruserkrankung schwerwiegende Folgen haben kann. Meines Erachtens aber fehlt die Evidenz, dass sich das Virus in Restaurants und Hallenbädern besonders stark ausbreitet.» Er beschreibt sich daher eher als Massnahmenskeptiker. «Ich will all jenen eine Stimme geben, die sich nicht trauen, ihre Fragen und Ängste zu äussern.»

Der Gaiser ist der Auffassung, dass man schnell in eine Ecke gedrängt wird, sobald man sich kritisch zu den Massnahmen äussert. Er selbst habe noch keine Anfeindungen diesbezüglich erfahren, obwohl er sich schon mittels Leserbriefen mehrfach kritisch geäussert hat. Aber viele hätten Angst, ihre Meinung ebenfalls öffentlich kundzutun.

Doch ist ein Rücktritt aus der kommunalen Politik der richtige Schritt, um ein Zeichen zu setzen? «Diese Frage habe ich mir auch gestellt», so Hofer. «Einerseits finde ich es schade, dass ich diesen Schritt nun gehen muss. Denn die Zusammenarbeit der GPK mit dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung war immer sehr gut. Andererseits ist die kommunale Politik ein untrennbarer Teil eines gesamtpolitischen Systems, das ich nicht länger befürworten kann.»

Bedauern bei der Gemeinde

Ernst Koller ist Gemeindepräsident von Gais. Bild: Archiv

Für Gemeindepräsident Ernst Koller kam die Rücktrittsmeldung überraschend. Persönlich habe er immer ein gutes Einvernehmen mit Hofer gehabt, weshalb er dessen Entscheidung sehr bedauert. Nachvollziehen könne er sie allerdings nicht.

«Die Regionalpolitik wird nur am Rande von Corona berührt. Den Zusammenhang, wie ein Rücktritt aus der Kommunalpolitik ein Zeichen gegen die bundesrätlichen Massnahmen setzen kann, sehe ich nicht.»

Deswegen glaubt Koller auch nicht, dass weitere Politiker Hofers Beispiel folgen werden.

Austritt aus der SVP im vergangenen Jahr

Hofer wurde im Juni 2019 in die GPK gewählt. Portiert hatte ihn einst die SVP. Dort ist Hofer aber mittlerweile nicht mehr Mitglied. Den Austritt hatte er auf die Hauptversammlung 2020 verkündet. Die SVP selbst bezieht deswegen auch keine Stellung zu seinem Rücktritt aus der GPK.

Gemäss Umfragen ist die Skepsis gegenüber den Coronamassnahmen vor allem im rechten Parteisektor relativ gross. Links sieht es anders aus. Wie Felix Leu, Präsident der SP Rotbach, ausführt, wäre in seiner Parteibasis Skepsis in ähnlichem Ausmass nie auszumachen gewesen. Dementsprechend überrascht zeigt er sich ob des Rücktritts von Richard Hofer. «Ich hätte nicht gedacht, dass Kritik an den Coronamassnahmen Auswirkungen auf die Politik auf Dorfebene haben könnte.» In seinen Augen sei Hofers Schritt dementsprechend «nicht nachvollziehbar».