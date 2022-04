Vandalenakte in Appenzell Innerrhoden um 90 Prozent angestiegen

Kriminalstatistik 2021 Sprayereien und Verwüstungen: 90 Prozent mehr Vandalenakte im 2021 in Appenzell Innerrhoden Versprayte Hauswände, verwüstete öffentliche Anlagen und Schulareale: 2021 verzeichnete die Innerrhoder Kantonspolizei ein deutliches Plus an Vandalenakten. Immerhin hat sich bei den Schulen Appenzell seit der Installation von Überwachungskameras die Situation verbessert. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Schmierereien wie diese sind im vergangenen Jahr in Appenzell Innerrhoden häufig zu entdecken gewesen. Bild: Zl0290 / iStockphoto

Es sind eindrückliche Zahlen: Die Anzahl an Fällen von Vandalismus in Appenzell Innerrhoden schnellte im vergangenen Jahr um 90 Prozent nach oben. 2020 wurden 21 Fälle gezählt, 2021 waren es deren 40. Dies geht aus der aktuellen Kriminalstatistik hervor, welche vergangenen Dienstag veröffentlicht wurde.

Im vergangenen Jahr tauchten immer mal wieder Meldungen über Vandalismus in Innerrhoden auf. So suchte die Polizei über die Medien nach Sprayern, welche im Januar verschiedene Wände im Dorf Appenzell verunstaltet hatten. Und im Sommer wurden diverse Gräber auf dem Friedhof in Appenzell verwüstet und einige Grabutensilien entwendet. Doch wie viele Fälle an Vandalenakten genau im vergangenen Jahr verzeichnet wurden, wurde erst jetzt mit der Veröffentlichung der Statistik offensichtlich.

Die Vandalenakte umfassen insbesondere Sprayereien an Hauswänden, Kritzeleien auf Strassen und Verwüstungen an öffentlichen Orten wie Spielplätzen oder Schulanlagen. Die Schulen Appenzell hatten auf Ende 2021 hin rund ein Dutzend Überwachungskameras bei den Velo- und Mofaabstellplätzen wie auch bei den Eingangsbereichen auf neun Arealen installieren lassen. Gemäss Schulratspräsident Daniel Brülisauer habe man seit drei, vier Jahren eine Häufung an Sachbeschädigungen bei Velos und Mofas feststellen müssen und deswegen zu dieser Massnahme gegriffen. Seit die Kameras in Betrieb sind, habe es keine Vorkommnisse mehr gegeben. Ob dies Zufall ist oder ob die Überwachungskameras ursächlich dafür sind, liess Brülisauer dahingestellt.

Motive nach wie vor unklar

Die Vandalenakte auf dem gesamten Kantonsgebiet hätten gemäss Roland Koster, Mediensprecher der Innerrhoder Kantonspolizei, das ganze vergangene Jahr über verzeichnet werden müssen. Das letzte Mal im November. «Eine Häufung von Fällen von Vandalismus haben wir in den vergangenen Jahren immer mal wieder registriert. Und leider war dies auch 2021 der Fall.» Zu den Motiven oder wie hoch der Sachschaden im vergangenen Jahr insgesamt war, kann die Kantonspolizei aktuell keine Angaben machen.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zur Täterschaft laufen nach wie vor auf Hochtouren. «Wir haben ein paar Spuren, aber noch keine konkreten Anhaltspunkte», so Koster. Waren es denn immer dieselben Verursacher? «Das ist eine These, worauf sich die Ermittlungen stützen. Aber wir gehen allen Spuren nach.» Da es teilweise zu einer Ballung von Zerstörungen kam, liegt die Vermutung nahe, dass es sich dort um ein und dieselbe Täterschaft handelt. Allerdings waren die Signaturkürzel der Graffiti-Sprayereien, wo es überhaupt solche hatte, verschieden, was wiederum auf unterschiedliche Verursacher schliessen liess.

