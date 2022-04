Kinderpornografie und Betrug:Kantonspolizei sucht digitale Spuren

Kriminalpolizei Es kommt auch zu Zufallsfunden: So sucht die Kantonspolizei Ausserrhoden nach digitalen Spuren Unsere Aktivitäten auf elektronischen Geräten und im Internet können zeigen, was wir wo gemacht haben. Bei Strafermittlungen macht sich das die Polizei zunutze. Selina Schmid Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Die IT-Forensik versucht, auch aus beschädigten Geräten Informationen zu extrahieren. Bild: Tobias Garcia

Eine Autofahrerin hat einen Unfall. Niemand wird verletzt, es entsteht aber Sachschaden. Die Fahrerin meldet den Unfall der Polizei. Doch für die Polizeibeamten scheint es nicht plausibel, dass diese Fahrerin den Unfall verursacht haben soll, und stellen das Handy der Fahrerin als Beweismittel sicher. Ihre Standortdaten und die Kommunikation mit ihrem Partner zeigen, dass nicht etwa die vermeintliche Fahrerin, sondern ihr Freund hinter dem Steuer sass. Indem sie die Schuld auf sich nahm, sollte ein Prämienaufschlag bei der Versicherung für ihn umgangen werden. Damit beging auch sie eine Straftat.

Für Graziosa Gairing, die Chefin der Ausserrhoder Kriminalpolizei, zeigt dieses Beispiel, dass längst nicht mehr nur physische Spuren für die Polizeiarbeit wichtig sind. Kriminaltechniker stellen Fingerabdrücke und DNA-Spuren sicher. Die IT-Forensik macht dasselbe für die digitalen Spuren. Gairing sagt: «Heute gehört ein Handy zum Leben jeder Person.» In immer mehr Fällen tragen digitale Spuren entscheidende Puzzleteile zu polizeilichen Ermittlungen bei.

Straftaten im Digitalen nehmen zu

Auch immer häufiger finden Delikte im Internet statt. Das zeigt die Kriminalstatistik der Ausserrhoder Kantonspolizei, die 2020 erstmals Straftaten mit dem Modus Operandi der digitalen Kriminalität erfasste. Im vergangenen Jahr hat sie um 17 Prozent zugenommen, insgesamt behandelte die Kantonspolizei Ausserrhoden 151 Straftaten der digitalen Kriminalität. Cyberbetrug machte mit 86 Fällen den grössten Teil aus, rund die Hälfte davon konnte aufgeklärt werden. Danach folgten mit 31 Fällen Straftaten im Zusammenhang mit Cyber-Sexualdelikten.

Graziosa Gairing, Chefin der Kriminalpolizei Appenzell Ausserrhoden Bild: Tobias Garcia

Verantwortlich für die Auswertung der digitalen Spuren sind IT-Forensikerinnen und Forensiker. Oft sind sie Quereinsteiger, lernten anderorts Informatik und stiessen dann zur Polizei. Andere machten die Polizeiausbildung und bildeten sich weiter zur Informatikerin oder zum Informatiker. Die Ausserrhoder Kantonspolizei hat eine IT-Forensikerin und einen IT-Forensiker. Graziosa Gairing sagt: «Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist gut aufgestellt.»

Die IT-Forensiker arbeiten in einem grossen, modernen Büro in Herisau, durch das Fenster überblicken sie den Parkplatz. Auf den Schreibtischen stehen zahlreiche Bildschirme mit unzähligen Kabeln. Da liegen ein malträtiertes Handy und die zugehörige Ermittlungsakte. Die IT-Forensikerin meint, möglicherweise kann sie die Daten noch lesbar machen, indem sie dessen Teile in ein funktionierendes Handy einbaut. Sie dreht das verbogene Handy in ihrer Hand und sagt: «Dieses Gerät ist aber in einem wirklich schlechten Zustand.»

Missbrauchsdarstellungen als Zufallsfund

Die IT-Forensiker bereiten die Daten auf und machen sie für die Ermittlerinnen und Ermittler zugänglich. Zuerst wird das ganze Gerät gespiegelt, indem sie die Daten auf den Server kopieren. Abhängig vom Gerät, der Marke und dem Betriebssystem wählen sie eine Software aus, die die Daten zugänglich macht. Diese Software erstellt zeitgleich ein Protokoll über alles, was mit diesen Daten gemacht wird. Dann kann der Ermittler die Daten nach Hinweisen durchforsten.

Die IT-Forensiker dürfen nicht jedes Gerät durchsuchen. Graziosa Gairing nennt das Beispiel eines Cyberbetrugs. Das Opfer meldet diesen bei der Polizei und stellt das Handy oder den Computer von sich aus zur Verfügung. Der Vorteil sei, dass man so auch Zugang zu passwortgeschützten Bereichen hat. Damit Geräte der mutmasslichen Täter durchsucht werden dürfen, braucht es einen Durchsuchungsbefehl durch den Staatsanwalt.

Gesucht wird nur nach dem, was für die Aufklärung des Falls nützlich ist. Graziosa Gairing sagt: «Wir suchen zielgerichtet, alles andere interessiert uns nicht.» Trotzdem käme es auch zu Zufallsfunden wie beispielsweise zu kinderpornografischem Bildmaterial. Gairing sagt: «Unsere IT-Forensiker stossen auch auf Dinge, die niemand sehen will.» Das Sichten dieses Materials sei eine Last, die auf allen Schultern getragen werde. Um solche Zufallsfunde auswerten zu dürfen, braucht es ebenfalls eine Genehmigung durch einen Staatsanwalt.

Datenmengen und Aufwand wachsen

Das Ganze hat wenig mit den Krimis im Fernsehen zu tun. Graziosa Gairing sagt, das Fernsehen übertreibe manchmal. Im wirklichen Leben ginge alles langsamer und sei komplizierter. Beispielsweise kann ein durchschnittliches Handy Daten von bis zu 265 Gigabyte speichern. Diese Daten zu kopieren, dauert eine Weile. «Solche Ermittlungen füllen unsere Server. Die Datenmengen und der Aufwand werden immer grösser.»

Durch die ständige technische Entwicklung muss sich auch die IT-Forensik weiterentwickeln, sagt Gairing. «Die Aus- und Weiterbildung der Polizei im digitalen Bereich ist zentral.» So würden sich die IT-Spezialisten der Kantonspolizei weiterbilden. Auch die anderen Polizistinnen und Polizisten würden immer mehr Digitales in das Tagesgeschäft integrieren. Dafür arbeite man eng mit anderen Polizeikorps zusammen.

Der IT-Forensiker der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden sagt: «Ich freue mich, wenn ich ein Mosaiksteinchen zur Aufklärung eines Falls beitragen kann.» Ist der Fall abgeschlossen, werden die Daten auf Verfügung der Staatsanwaltschaft gelöscht, so wie auch physische Asservate nach dem Beenden der Ermittlungen zurückgegeben oder vernichtet werden.

Tag der Offenen Tür in Teufen Heute Samstag öffnet die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums den Polizeiposten in Teufen. Zwischen 9 und 16 Uhr präsentiert sie die Bereiche Cyberkriminalität, IT-Forensik, Sicherheitsberatung, Pyrotechnik, Sprengstoff und Waffen, die Einsatzbewältigung spezieller Ereignisse und Informationen zum Polizeiberuf. An der Veranstaltung werden auch die Feuerwehr Teufen/Bühler/Gais und die Assekuranz dabei sein und von ihren Aufgaben und Möglichkeiten erzählen. Weitere Informationen finden sich auf der Website der Kapo.

